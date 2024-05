Ergebnisse beim ESC 2024: Gewinner, alle Platzierungen und Punkte

Der Sieger des ESC 2024 steht seit dem 11. Mai fest. Doch wer hat gewonnen? Und welchen Platz belegte Deutschland? Hier erfahren Sie alle Infos zum ESC-Finale.

Am Abend des 11. Mai vertrat der 29-jährige Isaak aus Minden, Deutschland beim Finale des ESC 2024 in der schwedischen Stadt Malmö. In den zwei Terminen für das Halbfinale wurden Sänger aus 25 Ländern qualifiziert, um am Finale des diesjährigen Wettbewerbs teilnehmen zu können. Isaak ist einer von vielen Kandidaten aus Deutschland, die seit 1956 am ESC teilgenommen haben. Doch trotz 117 Punkten für die Live-Performance seines Songs "Always On The Run" reicht es für Deutschland nicht für den Sieg aus. Gewinnen ist natürlich nicht alles, denn der mittlerweile weltweite Musikwettbewerb soll unter dem Motto "United by Music", Musikliebhaber aus allen Ländern der Welt miteinander verbinden. Einen Gewinner gibt es aber trotzdem, sowie eine Platzierung und ein Punktesystem.

Alle Informationen rund um Gewinner, Platzierungen und Punkte des ESC-Finales 2024 finden Sie hier.

ESC-Gewinner 2024: Wer hat gewonnen?

Der Gewinner des diesjährigen ESC kommt aus der Schweiz. Nemo ist somit nach Céline Dion und Lys Assia der dritte Sieger des ESC aus der Schweiz. Nemo ist eine nichtbinäre Person. Der Name "Nemo" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "niemand". "Meine Eltern dachten, wenn ich niemand bin, kann ich alles werden", sagt Nemo zu dem besonderen Namen. Die Karriere von Nemo begann schon als Kind und nahm ihren Lauf mit Auftritten bei "Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert" und "The Masked Singer Switzerland". Der Song "The Code" brachte am Ende mit 591 Punkten der Schweiz beim ESC den Sieg. Hier finden Sie die Eckdaten von Nemo:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Name: Nemo

Nemo Geburtstag: 3. August 1999

3. August 1999 Sternzeichen: Löwe

Löwe Geburtsort: Biel in der Schweiz

Ergebnisse beim ESC 2024: Punkte und Platzierungen für alle Länder

Während Kroatien den zweiten Platz für sich gewinnen konnte, schafft es Deutschland nur auf Platz 12. Hier finden Sie die Punkte und Platzierungen aller Länder in einer Übersicht:

1. Platz: Schweiz (591 Punkte)

(591 Punkte) 2. Platz: Kroatien (547 Punkte)

(547 Punkte) 3. Platz: Ukraine (453 Punkte)

(453 Punkte) 4. Platz: Frankreich (445 Punkte)

(445 Punkte) 5. Platz: Israel (375 Punkte)

6. Platz: Irland (278 Punkte)

(278 Punkte) 7. Platz: Italien (268 Punkte)

(268 Punkte) 8. Platz: Armenien (183 Punkte)

(183 Punkte) 9. Platz: Schweden (174 Punkte)

10. Platz: Portugal (152 Punkte)

(152 Punkte) 11. Platz: Griechenland (126 Punkte)

(126 Punkte) 12. Platz: Deutschland (117 Punkte)

(117 Punkte) 13. Platz: Luxemburg (103 Punkte)

(103 Punkte) 14. Platz: Litauen (90 Punkte)

(90 Punkte) 15. Platz: Zypern (78 Punkte)

(78 Punkte) 16. Platz: Lettland (64 Punkte)

(64 Punkte) 17. Platz: Serbien (54 Punkte)

(54 Punkte) 18. Platz: Vereinigtes Königreich (46 Punkte)

19. Platz: Finnland (38 Punkte)

(38 Punkte) 20. Platz: Estland (37 Punkte)

(37 Punkte) 21. Platz: Georgien (34 Punkte)

(34 Punkte) 22. Platz: Spanien (30 Punkte)

(30 Punkte) 23. Platz: Slowenien (27 Punkte)

(27 Punkte) 24. Platz: Österreich (24 Punkte)

(24 Punkte) 25. Platz: Norwegen (16 Punkte)

ESC 2024: Übertragung im TV und Stream

Das Finale des ESC 2024 wurde am 11. Mai im Ersten übertragen. Los ging es um 20.15 Uhr mit dem Countdown mit Barbara Schöneberger, bevor die Live-Übertragung aus Malmö um 21 Uhr begann. Auch im Stream der ARD-Mediathek konnte man die Show live sehen.

ESC 2024: Gibt es eine Wiederholung?

Sollten Sie die Sendung verpasst haben, können Sie dennoch eine Wiederholung im TV sehen. Am Sonntag, dem 12. Mai 2024 zeigt der ARD-Sender One die Wiederholung ab 10.10 Uhr.