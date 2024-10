"Das große Backen" Finale 2024: Wer ist der Gewinner?

Wieder geht eine Staffel von „Das große Backen“ zu Ende. Auch in diesem Jahr sind begabte Hobby-Bäcker und Bäckerinnen von Woche zu Woche gegeneinander angetreten, um sich den Titel „Deutschlands bester Hobbybäcker“ und das Preisgeld zu holen. Doch nicht nur das stand für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Aussicht. Neben der Siegerprämie von 10.000 Euro waren auch der ‚Goldene Cupcake‘ und ein eigenes Kochbuch Teil des Gewinns. Doch dafür mussten die Bäcker und Bäckerinnen in jeder Folge verschiedene Aufgaben lösen und sich sowohl kreativ als auch technisch verisert vor der Jury zeigen.

Im Finale haben die Back-Profis Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer nun entschieden, wer als Gewinnerin oder Gewinner aus dem Wettbewerb gehen darf. Wer das ist und was in der letzten Folge „Das große Backen“ 2024 passiert ist, erfahren Sie hier.

Gewinner von „Das große Backen“ 2024: Das ist der Sieger

Im Finale traten drei Finalistinnen und Finalisten gegeneinander an, um „Deutschlands bester Hobbybäcker“ zu werden. So gab es auch in dieser Ausgabe verschiedene Prüfungen, die Kreativität und technisches Können zeigen sollten.

Bereits in der ersten Runde läuft es für eine Kandidatin gar nicht gut. Beim Umrühren ihres Teiges zerbricht Sibylle zunächst ihr Teigschaber. Kurz darauf, als sie Gebäck befüllen will, bricht dann auch noch die Tülle ihrer Spritztüte ab. Ihre daraus entstanden ‚Eclair Tag und Nacht‘ kommen zusätzlich gar nicht gut bei der Jury an. Von diesem Rückschlag will sich die Bäckerin aber nicht zurückhalten lassen. In der technischen Prüfung will sie besser performen. Doch auch in dieser Aufgabe gelingt dies nicht. Der Biskuit-Boden ihrer Erdbeer-Miso-Moussetorte wird zu dick, wodurch das Geschmacksverhältnis negativ ausfällt. So landet Sibylle auch nach der zweiten Runde auf dem letzten Platz hinter Anna-Lisa und Patrik. Mit 29,5 Punkten liegt sie damit sehr deutlich hinten und verlässt den Wettkampf als Drittplatzierte.

Somit sind Anna-Lisa mit 36 Punkten und Patrik mit 37 Punkten in der letzten Rundes des Finales. Unter dem Motto „Finale florale“ sollen hier zwei blumige Arrangements mit einer zweistöckigen Torte sowie zusätzlich sechs Cupcakes gebacken werden. Beide Finalisten zeigen noch einmal ihr ganzes Können und begeistern die Jury mit ihren Kreationen. Doch da es einen Sieger oder eine Siegerin geben muss, müssen die Juroren jede Kleinigkeit bemängeln. So kritisiert Bettina Schliephake-Burchardt bei Anna-Lisas Torte, dass nicht genug Deko darauf zu finden ist. Bei Patriks Cupcakes bemängelt Juror Christian Hümbs, dass das Verhältnis von Teig zur Fruchtcreme nicht ausgeglichen sei. Trotzdem liefern beide schöne Finaltorten. Am Ende fällt Patriks Mangel weniger ins Gewicht, wodurch er sich auf dem Cover des Backbuches wiederfindet und zu „Deutschlands bestem Hobbybäcker“ gekürt wird.

„Das große Backen“ 2024: Das waren die Finalisten

Die folgenden drei Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich bis ins Finale gebacken:

Patrik (Platz 1)

Anna-Lisa (Platz 2)

Sibylle (Platz 3)

„Das große Backen“ 2024: Wer ist raus?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten haben zuvor die Show verlassen:

Florian (36) aus Konzell, Bayern (raus in Folge 1)

Vanessa (23) aus Lüneburg, Niedersachsen (raus in Folge 2)

Sonja (54) aus Bad Iburg, Niedersachsen (raus in Folge 3)

Lydia (29) aus Heilbronn , Baden-Württemberg (raus in Folge 4)

Fabian (31) aus Friedberg, Bayern (raus in Folge 5)

Samuel (25) aus Frankfurt am Main, Hessen (raus in Folge 6)

Sandra (36) aus Emmingen-Liptingen, Baden-Württemberg (raus in Folge 7)