GNTM gestern am 27. April 2023: Wer ist rausgeflogen?

Nach der letzten GNTM-Folge gestern ist die Zahl der verbliebenen Kandidatinnen weiter geschrumpft. Wer ist raus? Und wer ist nach Folge 11 noch dabei?

In Folge 11 am 27. April warteten gleich mehrere Herausforderungen auf die Kandidatinnen von GNTM 2023. Neben dem Casting stand am Ende der Sendung noch der schwierige Catwalk über das Bällebad an. Heidi Klum und ihre Gast-Juroren waren dabei von der Performance einiger der angehenden Models nicht gerade begeistert.

Die Entscheidung über das Weiterkommen der Kandidatinnen traf Heidi Klum diesmal zusammen mit Designer Kilian Kerner und Modejournalistin Anna Dello Russo. Wer ist raus? Wer ist auch nach Folge 11 noch mit dabei? Hier finden Sie die aktuellen Infos zur GNTM-Folge vom 27. April.

GNTM am 27. April: Wer ist gestern rausgeflogen?

In der Folge von gestern mussten die Kandidatinnen zunächst die Gast-Juroren im Casting überzeugen. Schon dabei taten sich manche sichtlich schwer, Cassy wurde etwa für "too much" befunden und Marielenas Walk als "motzig" abgestempelt.

Auch beim Catwalk über das Bällebad konnten die beiden dann nicht mehr überzeugen. Daher traf Heidi Klum die Entscheidung, die Reise bei GNTM für die beiden an dieser Stelle enden zu lassen. Damit ist auch die vorletzte Best-Agerin bereits ausgeschieden.

GNTM 2023: Wer ist raus?

Nachdem in der letzten Folge sogar zwei Kandidatinnen gehen mussten, wächst die Liste der Ausgeschiedenen wieder ein Stückchen mehr. Hier finden Sie eine Liste derjenigen, für die der Traum von der Modelkarriere bereits vorbei ist:

Cassy (23) aus Hamburg (raus in Folge 11)

(raus in Folge 11) Marielena (52) aus Frankfurt am Main (raus in Folge 11)

(raus in Folge 11) Anya (19) aus Berlin (raus in Folge 10)

(raus in Folge 10) Ina (44) aus Neuss (raus in Folge 9)

(raus in Folge 9) Leona (21) aus Großheubach (raus in Folge 8)

(raus in Folge 8) Zuzel (51) aus Kissing (raus in Folge 8)

(raus in Folge 8) Charlene (51) aus Georgensgmünd (raus in Folge 8)

(raus in Folge 8) Lara (19) aus Aschbach (raus in Folge 7)

(raus in Folge 7) Jülide (23) aus Paderborn (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Elsa (18) aus Baden in Österreich (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Tracy (25) aus Essen (freiwillig raus in Folge 5)

Sarah (20) aus Osnabrück (freiwillig raus in Folge 5)

(freiwillig raus in Folge 5) Eliz (21) aus München (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Emilia (19) aus Kelkheim (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Zoey (26) aus Stuttgart (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Juliette (20) aus Bad Sobernheim (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Melina (18) aus Linz in Österreich (raus in Folge 3)

in (raus in Folge 3) Melissa (19) aus Düsseldorf (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Slata (19) aus Leipzig (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Alina (20) aus München (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Ana (22) aus Heide (raus in Folge 1)

Elisabeth (20) aus München (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Indira (20) aus Magdeburg (raus in Folge 1)

Wer ist weiter bei GNTM 2023 dabei?

Langsam aber sicher lichtet sich das Teilnehmerfeld bei GNTM 2023. Hier finden Sie eine Liste der verbliebenen Kandidatinnen der Show:

Anna-Maria (24) aus Bochum

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katja (20) aus Flensburg

Mirella (20) aus Berlin

Nina (22) aus Wetter

Olivia (22) aus Hamburg

Selma (18) aus Berlin

Somajia (21) aus Bielefeld

Vivien (22) aus Koblenz

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Maike (23) aus Hanau

GNTM 2023: Folge gestern als Wiederholung sehen

Die Wiederholung von GNTM findet nicht auf ProSieben statt, sondern auf Sixx. Dort sind immer am Tag nach der Erstausstrahlung die neuen Folgen noch einmal um 20.15 Uhr zu sehen. Wer donnerstags also keine Zeit hat, der kann mit der neuen GNTM-Folge auch am Freitag sein Wochenende einleiten. Wer auch das nicht will, der kann die Folge von gestern auch jederzeit auf Joyn im Stream schauen.

Das ist der nächste Sendetermin von GNTM 2023

Die Sendetermine von GNTM 2023 sind immer Donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben. Als nächstes wird Folge 12 dementsprechend am 4. Mai im TV zu sehen sein.