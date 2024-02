"GNTM" 2024: Wer ist raus nach Folge 1?

"Germany's Next Topmodel" geht in die nächste Runde. Hier gibt es Infos zu den Kandidaten, die die Sendung nach Folge 1 am 15. Februar 2024 verlassen mussten.

Die 19. Staffel von " Germany's Next Topmodel" läuft vom Februar 2024 bis zum Juni 2024 auf ProSieben - so ist es seit knapp 19 Jahren Tradition. Doch während mit Heidi Klum in der Jury von "GNTM" noch Traditionen gewahrt bleiben, so ist das neue Format der Sendung eine Premiere. Zum ersten Mal können sich auch männliche Models um einen Platz in der Sendung bewerben. Trotzdem treten die weiblichen und männlichen Anwärter nicht gegeneinander an. Denn am Ende wird es zwei Gewinner geben.

Nach der ersten Folge der neuen Staffel beginnt die Reise für 40 Kandidaten und Kandidatinnen. Wer sich vor Modelmama Heidi in Folge 1 beweisen kann, kommt in die nächste Runde. Doch wer hat es in die nächste Folge geschafft? Und wer ist rausgeflogen? Hier stellen wir Ihnen alle Infos zur ersten Folge der 19. Staffel und alle Kandidaten, die rausgeflogen sind, vor.

"GNTM" 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 15. Februar 2024?

Mit der Teilnahme von männlichen Kandidaten gestaltet sich der Casting-Prozess in diesem Jahr etwas anders. Neben der klassischen Bewerbung, die die Models bei der Produktionsfirma Redseven einreichen durften, möchte Heidi Klum und ihr Team auch spontanen Kandidaten eine Chance geben. Daher lädt die Juroren der Modelshow in der ersten Folge zusätzlich zu einem offenen Casting in Berlin ein.

Durch den traditionellen Casting-Prozess hat Heidi Klum in diesem Jahr 70 Topmodel-Anwärter ausgewählt, die zunächst entspannt im Backstage-Bereich Platz nehmen dürfen. Als Heidi die Neuankömmlinge begrüßt, erklärt sie, dass sie sich zunächst dem offenen Casting widmen möchte, während die bereits ausgewählten Models noch etwas entspannen können. Heidi Klum erklärt: "Beim offenen Casting kommen nur diejenigen in die engere Auswahl, bei denen ich das gewisse Extra sehe." Nach dem Ende des offenen Castings will Modelchefin Heidi die Kandidaten, die sie überzeugen konnten, näher kennenlernen. Dazu laufen diese noch mal in Fünfergruppen gegeneinander auf dem Catwalk.

Am Ende müssen elf Personen noch mal antreten. Sie sind die Wackler der ersten Folge und ihre weitere Teilnahme hängt von ihrem zweiten Walk ab. Für die männlichen Kandidaten Kelvin, Claudio, Enrico, Kevin und Leon endet die Reise in Folge 1.

Sie haben somit keine Chance mehr in die Liste der bisherigen Gewinner der Sendung zu kommen.

"GNTM" 2024: Wer ist raus?

Die ersten 20 Kandidaten von "GNTM" wurden bereits vor dem Start der Sendung bekannt gegeben. Nach Folge 1 sind nun auch die restlichen 20 Teilnehmer bekannt. Während viele im offenen Casting nicht von sich überzeugen konnten, sind diese 40 Kandidaten jetzt im Rennen für den Titel "Germany's Next Topmodel". Ab der zweiten Folge werden einige der Teilnehmer jedoch auch die Sendung verlassen müssen.

Welche Kandidaten sind weiter bei "Germany’s Next Topmodel" 2024?

Das sind die männlichen Teilnehmer der Sendung:

Aldin (22, aus München )

) Felix (20, aus Passau )

) Frieder (25, aus Berlin )

) Jermaine (19, aus Kassel )

) Julian (24, aus Frankfurt )

) Linus (25, aus Berlin )

) Marvin (22, aus Bielefeld )

) Max (20, aus Berlin )

) Maximilian (21, aus Wien )

) Pitzi (33, aus Hamburg )

) Armin (27, aus Durach )

) Bao-Huy (22, aus Köln )

) Dominic (20, aus Kaltenburg-Lindau)

Dominik (27, aus Waltenhofen )

) Franz (19, aus Lübeck )

) Livingsten (23, aus Berlin )

) Lucas (24, aus Norderstedt )

) Luka (24, aus Frankfurt am Main )

(24, aus ) Yanik (20, aus Gladbeck )

) Yusupha (25, aus Bremen )

Und so sieht die Liste der weiblichen Teilnehmerinnen aus:

Alexandra (21, aus Erfurt )

) Fabienne (20, aus Solingen )

) Kadidja (21, aus Wien )

) Lea (24, aus Düsseldorf )

) Leoni (25, aus Hannover )

(25, aus ) Lilian (24, aus Hannover )

) Lilli (22, aus Mannheim )

) Lydwine (21, aus Lemgo )

) Sara (28, aus Berlin )

) Xenia (23, aus Hof)

Felice (20, aus Berlin )

) Grace (24, aus Düsseldorf )

) Jana (24, aus Kreis Germersheim )

) Nuri (21, aus Berlin )

) Marcia (23, aus Neuenhof)

Mare (22, aus Gmund am Tegernsee )

am ) Stella (34, aus Dortmund )

) Tracy (26, aus Essen)

Vanessa (22, aus Viernheim / Mannheim )

/ ) Vivien (24, aus Landau in der Pfalz )

GNTM gestern: Folge 1 als Wiederholung sehen

Die Übertragung der Modelshow und dessen neuen Folgen übernimmt wie immer ProSieben. Außerdem finden Sie einen Live-Stream auf Joyn. Die Wiederholung der ersten Folge im Free-TV übernimmt sixx am Freitagabend, dem 16. Februar 2024, zur Primetime um 20.15 Uhr.

Wann läuft die nächste Folge von GNTM 2024?

Die nächste Folge der Sendung ist für Donnerstag, den 22. Februar 2024 angesetzt. Jede Woche Donnerstag kommt eine neue Folge der Sendung. Laut den Sendeterminen der Sendung ist das Finale für den 13. Juni 2024 angesetzt.