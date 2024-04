"GNTM" am 18. April 2024: Wer ist raus nach Folge 10?

In Folge 10 von "GNTM" 2024 mussten die Teilnehmer nicht nur Heidi Klum, sondern auch Gast-Jurorin Winnie Harlow von sich überzeugen. Wer ist raus?

Auch in Woche 10 mussten sich die Kandidatinnen und Kandidaten bei GNTM 2024 neuen Herausforderungen stellen. Für die weiblichen Model-Anwärterinnen stand ein Casting für einen besonderen Job auf dem Programm, außerdem hatten alle Teilnehmer im Rahmen einer Challenge die Chance, mit ihrer Einzigartigkeit zu punkten und einen Preis einzuheimsen.

Unterstützung bekam GNTM-Chefin Heidi Klum in Folge 10 von ihrer Topmodel-Kollegin Winnie Harlow. Sie entschied sich am Ende dafür, gleich sechs Nachwuchsmodels nach Hause zu schicken. Wer musste am 18. April die Show verlassen? Welche Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen weiterhin um den Sieg und den Titel " Germany's Next Topmodel" 2024? Alle Infos zu Folge 10 der aktuellen Staffel von GNTM gibt es hier.

"GNTM" 2024: Wer ist raus in Folge 10?

In Folge 10 der Castingshow gab es für die Teilnehmerinnen einen spannenden Job zu vergeben: Während die Männer in der Modelvilla blieben, absolvierten die Frauen ein Test-Shooting für das italienische Dessous-Label Intimissimi. Am meisten überzeugen konnten Grace und Kadidja, schlussendlich fiel die Wahl des Kunden auf Erstere.

Zurück in ihrer luxuriösen Unterkunft erwartete die Kandidatinnen und Kandidaten eine weitere Challenge: Innerhalb von vier Stunden galt es für alle 26 Models, nacheinander ein kurzes Tik-Tok-Video unter dem Motto "Ich bin einzigartig" von sich zu erstellen. Anschließend entschied ein Ranking darüber, wer die Aufgabe am besten gemeistert hatte. Letztendlich durften sich Frieder und Stella über den Sieg und damit über ein Shopping-Budget in Höhe von je 500 Euro freuen.

Vor der großen Entscheidung, bei der die Nachwuchsmodels neben Heidi Klum auch Gast-Jurorin Winnie Harlow von sich überzeugen mussten, ging es für die sechs schwächsten Kandidatinnen und Kandidaten der vergangenen Woche auf dem Laufsteg darum, die Chance auf den Titel "Germany's Next Topmodel" 2024 zu wahren. Für Nuri, Jana, Felix und Yusupha reichte es nicht, während Stella und Dominik zunächst aufatmen konnten.

Der finale Entscheidungswalk brachte diesmal einige Tücken mit sich: 20 Windmaschinen sowie ein schwarzer Schleier, den die Teilnehmer über dem Gesicht trugen, stellten neben dem eigentlichen Catwalk zusätzliche Hürden dar. Dominik, dessen Weiterkommen zuvor schon auf der Kippe stand, meisterte diese in den Augen von Heidi Klum nicht ganz so gut - für ihn war damit Schluss, ebenso wie für Kandidatin Lilli.

Wer ist raus bei "GNTM" 2024?

Seit dem Start der 19. Staffel hat Heidi Klum fast jede Woche gemeinsam mit ihrem Gast-Juror einen oder mehrere Kandidaten nach Hause geschickt. Folgende Teilnehmer mussten die Sendung bereits verlassen:

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

Leon (raus in Folge 2)

Nikita (raus in Folge 3)

Greta (raus in Folge 3)

Djoss (raus in Folge 3)

Ellen-Sofie (raus in Folge 3)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Michael (raus in Folge 3)

Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

Akim (raus in Folge 3)

Vivien (raus in Folge 3)

Pitzi (raus in Folge 3)

Vanessa (raus in Folge 4)

Tracy (raus in Folge 4)

Yanik (raus in Folge 4)

Bao-Huy (raus in Folge 4)

Marcia (raus in Folge 5)

Lilian (raus in Folge 5)

Felice (raus in Folge 5)

Franz (raus in Folge 6)

Livingsten (raus in Folge 6)

Leoni (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Alexandra (raus in Folge 7)

Max (raus in Folge 7)

Felix (raus in Folge 10)

Yusupha (raus in Folge 10)

Dominik (raus in Folge 10)

Nuri (raus in Folge 10)

Jana (raus in Folge 10)

Lilli (raus in Folge 10)

Wer ist bei "GNTM" 2024 nach Folge 10 noch dabei?

Die verbliebenen Teilnehmer haben weiterhin die Möglichkeit, sich den Titel "Germany's Next Topmodel" 2024 zu sichern. Hier sind die männlichen Kandidaten, die noch um den Sieg kämpfen:

Aldin (22) aus München

Armin (27) aus Durach

Frieder (25) aus Berlin

Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Berlin

Marvin (22) aus Bielefeld

Maximilian (21) aus Wien

Dominic (20) aus Kaltenburg-Lindau

Lucas (24) aus Norderstedt

Luka (24) aus Frankfurt

Aufseiten der Frauen sind diese Kandidatinnen noch im Rennen:

Fabienne (20) aus Solingen

Kadidja (21) aus Wien

Lea (24) aus Düsseldorf

Lydwine (21) aus Lemgo

Sara (28) aus Berlin

Xenia (23) aus Hof

Grace (24) aus Düsseldorf

Mare (22) aus Gmund am Tegernsee

am Stella (34) aus Dortmund

"GNTM" 2024 im TV und Stream: So können Sie Folge 10 in der Wiederholung sehen

Den Sendeterminen von GNTM 2024 zufolge werden die neuen Folgen jeden Donnerstagabend zur Primetime auf ProSieben ausgestrahlt. Falls Sie die Sendung am Donnerstag verpassen sollten, haben Sie am Freitag die Möglichkeit, die aktuelle Episode um 20.15 Uhr im TV auf sixx in der Wiederholung anzusehen. Darüber hinaus können Sie über den Streamingdienst Joyn nicht nur auf alle Folgen der 19. Staffel zugreifen, sondern auch auf die vorherigen Staffeln - mit Ausnahme der allerersten.

Wann läuft die nächste Folge der aktuellen Staffel von "GNTM"?

Wie bereits erwähnt, übernimmt der Sender ProSieben die Übertragung von GNTM. Folglich können Sie dort jeden Donnerstag eine neue Folge sehen. Die elfte Episode der 19. Staffel ist für den 25. April 2024 angesetzt. Los geht es wie immer ab 20.15 Uhr.