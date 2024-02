GNTM 24: Wer ist raus in Folge 2?

"Germany's Next Topmodel" geht 2024 in eine neue Runde. Was in Folge 2 passierte und wer die Show bereits wieder verlassen musste, erfahren Sie hier.

Am 15. Februar 2024 startete Heidi Klum in eine neue Staffel von " Germany's Next Topmodel". In bekannter Manier ist die Modelmama auch in diesem Jahr wieder auf der Suche nach Nachwuchsmodels. Bereits in den vergangenen Staffeln versuchte Heidi Klum bereits neuen Schwung in die Sendung zu bekommen, was in diesem Jahr wieder der Fall sein wird. Zum ersten Mal nehmen auch männliche Models an der Show teil. Das bedeutet, dass es 2024 eine Gewinnerin und einen Gewinner geben wird. Wer das sein wird, ist bis dato natürlich noch unklar. Was wir bereits verraten können: Wer musste in Folge 2 die Sendung verlassen? Alle Informationen rund um Folge 2 von GNTM 2024 erfahren Sie hier.

GNTM gestern: Wer ist rausgeflogen am 22. Februar 2024?

Heidi Klum kann auch in diesem Jahr wieder aus dem Vollen schöpfen - zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten haben sich für Staffel 19 beworben. Bei den Sendeterminen von GNTM 2024 stand Folge 2 auf dem Programm, die von ProSieben übertragen wurde und in der bereits einige die Show wieder verlassen mussten. Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei:

Peter

Chiara

Bella

Mike

Angel

Milena

Alexandra

Julia

Lennard

Cedric

Kelvin

Claudio

Enrico

Kevin

Leon

Diese Kandidaten sind noch bei GNTM 2024 dabei

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten, die bei GNTM 2024 noch dabei sind:

Alexandra

Fabienne

Kadidja

Lea

Leoni

Leonie

Lilian

Lilli

Lydwie

Sara

Xenia

Felice

Grace

Jana

Nuri

Marcia

Mare

Stella

Tracy

Vanessa

Vivienne

Aldin

Felix

Freder

Jermain

Julian

Linus

Marvin

Max

Maximilian

Pitzi

Armin

Bao-Huy

Dominic

Dominik

Franz

Livingsten

Lucas

Luka

Yanik

Yousupha

Sandro

Das ist in Folge 2 von GNTM 2024 passiert

Episode 2 war ebenfalls eine Casting-Folge. Nach dem Walk war für Heidi bereits klar, dass Peter die Show verlassen muss. Auch Chiara und Bella haben es nicht in die neue Runde geschafft. Dafür konnten sich Lydwine, Stella und Jana freuen. Auch Marvin, Livingsten und Armin haben die nächste Folge erreicht. Ganz hart traf es in Folge 2 hingegen die Gruppe um Sandro und Yusupha. Niemand wurde weitergelassen außer die beiden. Auch für Dominik war es am Ende eng. Heidi Klum hob sich die Entscheidung bis zum Schluss des Castingtags auf, erlöste ihn aber im Anschluss.

Auch in diesem Jahr lädt sich Heidi wieder zahlreiche Gast-Juroren zu GNTM 2024 ein. In Folge 2 wurde sie von Designer Jean-Paul Gautier unterstützt. Eine besondere Meldung von Heidi erschütterte am Ende die angehenden Models: "Ich war gestern so euphorisch, weil so viele gutaussehende Menschen gekommen sind, dass ich viel zu viele ausgesucht hab". Das bedeutet nun für die Models, dass in der nächsten Folge einige Kandidaten von GNTM 2024 die Sendung verlassen müssen.

GNTM 2024: Das sind die weiteren Sendetermine