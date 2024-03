GNTM 2024: Wer ist raus nach Folge 3 am 29. Februar 2024?

Heidi Klum ist bei GNTM 2024 wieder auf der Suche nach dem nächsten Topmodel - diesmal auch unter männlichen Kandidaten. Wer ist schon wieder raus nach Folge 3?

" Germany's Next Topmodel" 2024 bringt eine radikale Änderung mit sich: In diesem Jahr dürfen zum ersten Mal auch Male Models an der Show teilnehmen. Model-Mama Heidi Klum kann also noch mehr aus dem Vollen schöpfen, wenn es um die Auswahl ihrer potentiellen Topmodels unter den Kandidaten bei GNTM 2024 geht. Und anscheinend hat sie sich davon verleiten lassen, denn in Folge 3 von GNTM 2024 heißt es plötzlich: Heidi hat im Vorcasting und im offenen Casting mehr Models ausgesucht als sie mit ins Training nehmen kann.

Also wird kräftig aussortiert: Erst müssen sich die Kandidaten und Kandidatinnen einer Herausforderung stellen, nach der bereits die ersten von ihnen nach Hause geschickt werden. Dann steht eine Modenschau mit Catwalk an, bei der erneut nicht alle Teilnehmen glänzen können - und das Urteil der GNTM-Jury 2024 kennt keine Gnade. Als Konsequenz müssen einige von ihnen bereits im Heimreise antreten, bevor das Model-Abenteuer so richtig begonnen hat.

So viel ausgesiebt wurde noch nie: 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verlassen die Sendung nach Folge 3. Welche Kandidaten von GNTM 2024 mussten bereits wieder die Rückreise antreten? Für wen ist der Ausflug in die Modelwelt nach Folge 3 schon wieder vorbei?

Wer ist in Folge 3 von GNTM 2024 rausgeflogen?

Insgesamt 16 Kandidatinnen und Kandidaten verließen GNTM 2024 nach der dritten Folge. Darunter auch Steward Niklas, den Heidi "spontan" während eines Fluges gecastet hatte. Außerdem Luca: Er wurde während der Modenschau von Designer Kilian Kerner erkannt und dieser fällte ein wenig glimpfliches Urteil: "Ich kenne ihn seit vier Jahren. Er hat nichts dazu gelernt." Damit war auch Luca raus.

Einen Sonderfall stellt Kandidat Pitzi dar: Der 33-Jährige wurde nicht von Heidi Klum aussortiert, sondern verließ die Sendung freiwillig, wie verschiedene Medien berichteten. Wie und warum genau es dazu kam, wolle Pitzi demnächst auf den Sozialen Medien erklären.

Diese Kandidaten und Kandidatinnen sind nach Folge 3 von GNTM 2024 nicht mehr dabei:

Nikita

Greta

Djoss

Ellen-Sofie

Vivien

Fadi

Khaled

David

Niel

Michael

Jason

Noël

Luca

Niklas

Akim

Pitzi

Wer ist raus bei GNTM 2024?

Bereits 31 Kandidatinnen und Kandidaten mussten GNTM 2024 wieder verlassen und das nach nur drei Folgen. Unter ihnen sind einige Kandidaten, die Heidi im offenen Casting ausgesucht hatte - und relativ schnell wieder nach Hause geschickt. Aber auch Teilnehmer, die Heidi bereits im Vorfeld der Sendung ausgesucht hatte, sind nicht mehr dabei. Darunter zum Beispiel Steward Niklas, den Heidi im Flugzeug rekrutiert hatte. Er war das erste Male Model, das jemals für GNTM gecastet wurde. Davor nach Hause geschickt zu werden, hat ihn das allerdings nicht bewahrt. Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind bisher bei GNTM 2024 ausgeschieden:

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

Leon (raus in Folge 2)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

Michael (raus in Folge 3)

Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

GNTM 2024: Wer ist weiter dabei nach Folge 3 am 29. Februar 2024?

Das Teilnehmerfeld bei GNTM hat sich deutlich gelichtet. Nur noch jeweils 19 Frauen und Männer kämpfen um die Titel "Germany's Next Topmodel" 2024. Das sind die Teilnehmerinnen, die noch im Rennen sind:

Alexandra

Fabienne

Kadidja

Lea

Leonie

Lilian

Lilli

Lydwine

Sara

Xenia

Felice

Grace

Jana

Nuri

Marcia

Mare

Stella

Tracy

Vanessa

Und diese Teilnehmer sind bei GNTM 2024 noch dabei:

Aldin

Felix

Frieder

Jermain

Julian

Linus

Marvin

Max

Maximilian

Armin

Bao-Huy

Dominic

Dominik

Franz

Livingsten

Lucas

Luka

Yanik

Yousupha

Folge 3 von GNTM 2024 als Wiederholung sehen

Wer Folge 3 von GNTM 2024 verpasst hat, aber die dramatischen Entscheidungen über das Weiterkommen auf dem Laufsteg gerne nochmal minutiös nachvollziehen möchte, hat eine einfache Möglichkeit dazu: Auf dem sendereigenen Streamingdienst Joyn können die Episoden von GNTM 2024 auch nach der Erstausstrahlung im TV abgerufen werden. Dazu ist es lediglich notwendig, sich ein kostenloses Konto auf der Plattform anzulegen. Hier kann man außerdem auch Folgen aus bereits vergangenen Staffeln der Modelshow nochmal ansehen.

Zudem gibt es auch im linearen TV ein Möglichkeit, die aktuelle Folge von GNTM nachzuholen: Der Sender Sixx zeigt immer freitags nach der Erstausstrahlung eine Wiederholung der neuesten Folge von GNTM 2024.

Das sind die nächsten Sendetermine von GNTM 2024

Seit dem Startschuss am 15. Februar 2024 läuft jede Woche donnerstags eine neue Folge der Modelshow im TV. Das sind die nächsten drei Sendetermine von Staffel 19 von GNTM: