GNTM gestern am 14. März 2024: Wer ist rausgeflogen?

Wer ist raus bei GNTM 2024? Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind weiter? Hier erfahren Sie, wer gestern am 14. März 2024 bei "Germany’s Next Topmodel" rausgeflogen ist.

Heidi Klum sucht derzeit " Germany's Next Topmodel" 2024. Gestern am 14. März 2024 lief bereits Folge 5 der aktuellen Staffel auf ProSieben. Eine Besonderheit, die Staffel 19 von ihren Vorgängern unterscheidet, ist die Tatsache, dass in diesem Jahr erstmals auch männliche Kandidaten mit dabei sind. In Folge 5 stand für die Topmodel-Anwärter und Anwärterinnen ein Laufstegtraining mit anschließender Fashionshow auf dem Programm.

Für einige Nachwuchsmodels platzte hinterher der Traum von GNTM 2024. Die Entscheidung darüber, wer die Show verlassen musste, lag wie immer bei Heidi Klum selbst, allerdings holte sich die Model-Mama auch diesmal Unterstützung von zwei Gastjuroren. Das spanische Male Model Jon Kortajarena und die Designerin Marina Hoermanseder komplettierten in dieser Woche die Jury. Wer ist raus bei GNTM 2024? Wer ist weiterhin dabei? Hier lesen Sie alle Infos zu Folge 5.

GNTM gestern: Wer ist rausgeflogen am 14. März 2024?

Nach dem Laufstegtraining auf Teneriffa mit Jon Kortajarena und Marina Hoermanseder und der Fashionshow, bei der die Kandidatinnen und Kandidaten von GNTM 2024 die extravaganten Outfits der österreichischen Modedesignerin präsentierten, sortierte Heidi Klum erneut aus - diesmal traf es drei Models. Marcia, Lilian und Felice konnten die 50-Jährige nicht überzeugen und haben somit keine Chance mehr, "Germany's Next Topmodel" 2024 zu werden. Von den Männern musste in Folge 5 keiner gehen, daher sind ab sofort nun mehr männliche als weibliche Kandidaten im Rennen.

GNTM 2024: Wer ist raus?

Hier noch einmal eine Übersicht über die Kandidatinnen und Kandidaten von GNTM 2024, die nicht mehr mit dabei sind:

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

Leon (raus in Folge 2)

Nikita (raus in Folge 3)

Greta (raus in Folge 3)

Djoss (raus in Folge 3)

Ellen-Sofie (raus in Folge 3)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Michael (raus in Folge 3)

Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

Akim (raus in Folge 3)

Vivien (raus in Folge 3)

Pitzi (raus in Folge 3)

Vanessa (raus in Folge 4)

Tracy (raus in Folge 4)

Yanik (raus in Folge 4)

Bao-Huy (raus in Folge 4)

Marcia (raus in Folge 5)

Lilian (raus in Folge 5)

Felice (raus in Folge 5)

Wer ist noch im Rennen bei "Germany’s Next Topmodel" 2024?

Folgende Kandidaten haben nach wie vor die Chance, sich den Titel "Germany's Next Topmodel" 2024 zu sichern:

Aldin (22) aus München

Armin (27) aus Durach

Felix (20) aus Passau

Frieder (25) aus Berlin

Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Berlin

Marvin (22) aus Bielefeld

Max (20) aus Berlin

Maximilian (21) aus Wien

Dominic (20) aus Kaltenburg-Lindau

Dominik (27) aus Waltenhofen

Franz (19) aus Lübeck

Livingsten (23) aus Berlin

Lucas (24) aus Norderstedt

Luka (24) aus Frankfurt

Yusupha (25) aus Bremen

Bei den Frauen sind diese Kandidatinnen noch im Rennen:

Alexandra (21) aus Erfurt

Fabienne (20) aus Solingen

Kadidja (21) aus Wien

Lea (24) aus Düsseldorf

Leonie (25) aus Hannover

Lilli (22) aus Mannheim

Lydwine (21) aus Lemgo

Sara (28) aus Berlin

Xenia (23) aus Hof

Grace (24) aus Düsseldorf

Jana (24) aus Kreis Germersheim

Nuri (21) aus Berlin

Mare (22) aus Gmund am Tegernsee

am Stella (34) aus Dortmund

GNTM gestern: Folge 5 als Wiederholung sehen

ProSieben zeigt Staffel 19 von "Germany’s Next Topmodel" wie gewohnt immer donnerstags um 20.15 Uhr im linearen Fernsehen. Sollten Sie eine Folge der Castingshow verpasst haben, ist das kein Problem: Ganze Folgen von GNTM 2024 können Sie sowohl online im Stream als auch im TV nachträglich ansehen. Auf Sixx wird jeden Freitag nach der Erstausstrahlung am Vorabend die neueste Folge der Sendung als Wiederholung gezeigt. Zudem können Sie die Folgen im Nachhinein genau wie den Live-Stream auf Joyn abrufen. Dort stehen nicht nur die aktuellen Episoden, sondern auch alle alten Folgen von GNTM zum Abruf bereit, mit Ausnahme der ersten Staffel.

Wann läuft die nächste Folge von GNTM 2024?

Laut der Sendetermine von GNTM 2024 läuft die nächste Folge der Castingshow am 21. März ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Es handelt sich dabei bereits um die sechste Episode der aktuellen Staffel.