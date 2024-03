Wer ist raus bei GNTM nach Folge 6 am 21. März 2024?

Bei GNTM 2024 sucht Heidi Klum derzeit zum 19. Mal nach Deutschlands nächstem Topmodel - diesmal auch unter männlichen Kandidaten. Wer ist raus nach Folge 6 am 21. März?

In Folge 6 stand für einen Teil der Kandidatinnen und Kandidaten bei GNTM 2024 das große Umstyling auf dem Programm. Diesmal waren es vor allem die männlichen Teilnehmer, die sich teils gravierenden optischen Veränderungen unterziehen mussten. Aber auch einige der Damen bekamen auffällige Looks verpasst. Im Großen und Ganzen stieß das Umstyling bei den weiblichen Topmodel-Anwärterinnen auf mehr Begeisterung.

Die Entscheidung fand diesmal im Freien vor dem Auditorio de Tenerife statt, einer Konzerthalle im Norden der Insel, ganz in der Nähe des Flughafens. Dabei sorgte die Wahl des Schauplatzes schnell für Trubel: Da die weitreichende Beleuchtung am Set die landenden Flugzeuge blendete, musste der Dreh nach einer entsprechenden Warnung seitens der Polizei so schnell wie möglich beendet werden.

Folglich mussten alle Kandidaten gleichzeitig vor die Jury treten, die in Folge 6 aus Heidi Klum und dem britischen Topmodel Jourdan Dunn bestand. Für drei Nachwuchsmodels endete anschließend der Traum von GNTM 2024. Welche Kandidaten mussten die Rückreise antreten? Für wen ist das Abenteuer bei Germany's Next Topmodel nach Folge 6 schon wieder vorbei?

Wer ist in Folge 6 von GNTM 2024 rausgeflogen?

Für Franz, Livingsten und Leoni endete in Folge 6 die Reise bei GNTM 2024. Alle drei schafften es nicht, Heidi Klum mit ihren Leistungen auf dem Laufsteg zu überzeugen. Vor allem für Kandidatin Leoni, die sich nach dem Umstyling sehr wohl mit ihrer neuen Frisur fühlte, kam das Aus überraschend. Bei Franz habe derweil laut Model-Mama Heidi auf dem Catwalk "das Feuer gefehlt". Somit musste auch er seine Koffer packen, ebenso wie Livingsten.

Wer ist raus bei GNTM 2024?

Heidi Klum hat nach sechs Folgen bereits ordentlich aussortiert. Diese Kandidatinnen und Kandidaten mussten GNTM 2024 bereits verlassen:

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

Leon (raus in Folge 2)

Nikita (raus in Folge 3)

Greta (raus in Folge 3)

Djoss (raus in Folge 3)

Ellen-Sofie (raus in Folge 3)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Michael (raus in Folge 3)

Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

Akim (raus in Folge 3)

Vivien (raus in Folge 3)

Pitzi (raus in Folge 3)

Vanessa (raus in Folge 4)

Tracy (raus in Folge 4)

Yanik (raus in Folge 4)

Bao-Huy (raus in Folge 4)

Marcia (raus in Folge 5)

Lilian (raus in Folge 5)

Felice (raus in Folge 5)

Franz (raus in Folge 6)

Livingsten (raus in Folge 6)

Leoni (raus in Folge 6)

GNTM 2024: Wer ist weiter dabei nach Folge 6 am 21. März 2024?

Folgende Teilnehmer haben nach wie vor die Chance, sich den Titel "Germany's Next Topmodel" 2024 zu sichern:

Aldin (22) aus München

Armin (27) aus Durach

Felix (20) aus Passau

Frieder (25) aus Berlin

Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Berlin

Marvin (22) aus Bielefeld

Max (20) aus Berlin

Maximilian (21) aus Wien

Dominic (20) aus Kaltenburg-Lindau

Dominik (27) aus Waltenhofen

Lucas (24) aus Norderstedt

Luka (24) aus Frankfurt

Yusupha (25) aus Bremen

Bei den Frauen sind diese Teilnehmerinnen noch im Rennen:

Alexandra (21) aus Erfurt

Fabienne (20) aus Solingen

Kadidja (21) aus Wien

Lea (24) aus Düsseldorf

Lilli (22) aus Mannheim

Lydwine (21) aus Lemgo

Sara (28) aus Berlin

Xenia (23) aus Hof

Grace (24) aus Düsseldorf

Jana (24) aus Kreis Germersheim

Nuri (21) aus Berlin

Mare (22) aus Gmund am Tegernsee

am Stella (34) aus Dortmund

GNTM: Folge 6 als Wiederholung sehen

ProSieben zeigt Staffel 19 von GNTM immer donnerstags um 20.15 Uhr im linearen Fernsehen. Sollten Sie die Sendung verpasst haben, ist das kein Problem: Ganze Folgen können Sie sowohl online im Stream als auch im TV nachträglich ansehen. Auf Sixx wird jeden Freitag nach der Erstausstrahlung am Vorabend die aktuelle Folge der Castingshow als Wiederholung gezeigt. Zudem können die Folgen im Nachhinein genau wie der Live-Stream auf Joyn abgerufen werden. Dort stehen nicht nur die Episoden der 19. Staffel, sondern auch alle alten Folgen von GNTM zur Verfügung, mit Ausnahme der ersten Staffel.

Wann läuft die nächste Folge von GNTM 2024?

Laut der Sendetermine von GNTM 2024 läuft die nächste Folge der Castingshow am 28. März ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Es handelt sich dabei bereits um die siebte Episode der aktuellen Staffel.