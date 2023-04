"Hart aber fair" gestern am 24. April 2023: Gäste beim Thema Pflege

Bei "Hart aber fair" gestern am 24. April 2023 ging es um die stark gestiegenen Kosten bei der Pflege. Einer der Gäste war Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Louis Klamroth und seine Gäste nahmen sich bei " Hart aber fair" gestern Abend das Thema Pflege vor. Es ging dabei um die gestiegenen Kosten, die viele Menschen treffen.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach war nur einer der Gäste bei "Hart aber fair" am 24. April 2023. Wer war sonst noch dabei? Hier finden Sie die Infos zur Sendung, die gestern ab 21 Uhr in der ARD lief.

"Hart aber fair": Gäste gestern am 24. April 2023

Hier bekommen Sie erst einmal einen Überblick über die fünf Gäste bei "Hart aber fair" gestern, wie sie von der ARD angekündigt wurden. Das Thema der Talkshow wird weiter unten genauer ausgeführt.

Karl Lauterbach ( SPD ): Bundesgesundheitsminister

Bundesgesundheitsminister Katy Karrenbauer : Schauspielerin und Sängerin, kümmert sich um ihren demenzkranken Vater, der im Heim wohnt

Schauspielerin und Sängerin, kümmert sich um ihren demenzkranken Vater, der im Heim wohnt Kai A. Kasri: Heimbetreiber aus Bayern , Präsidiumsmitglied des bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Heimbetreiber aus , Präsidiumsmitglied des bpa - e.V. Silke Behrendt-Stannies: Pflegefachkraft und Betriebsrätin

Pflegefachkraft und Betriebsrätin Jochen Springborn : pflegt zu Hause seine MS-kranke Frau, Mitglied im Verein "Wir pflegen"

Thema bei "Hart aber fair" gestern am 24. April 2023

Konkret lautete das Thema bei "Hart aber fair" gestern: "Altern in Würde oder in Armut: Wer kann sich gute Pflege noch leisten?". Wie die ARD bei der Ankündigung schrieb, schockieren die stark gestiegenen Kosten in der Pflege die Betroffenen und die Angehörige. Es wurde daher in der Talkshow die Frage aufgeworfen, ob gute Pflege unbezahlbar werde.

Könnte Karls Lauterbachs Pflegereform die Probleme lösen? Der Gesundheitsminister konnte sich bei "Hart aber fair" am 24. April 2023 direkt selbst dieser Frage stellen. Der SPD-Politiker war schließlich einer der Gäste von Louis Klamroth und hat in der Sendung mit den anderen diskutiert.

Übertragung: "Hart aber fair" gestern im TV oder Live-Stream

Die Talkshow "Hart aber fair" mit Louis Klamroth lief gestern am 24. April 2023 von 21 bis 22.15 Uhr in der ARD. Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV gab es auch eine Übertragung im Live-Stream auf der Seite des Senders.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Alle Folgen von "Hart aber fair" lassen sich noch einmal online in der Mediathek der ARD sehen. Es laufen aber zu diesen Terminen auch Wiederholungen im TV:

25. April 2023, 02.05 Uhr: ARD

25. April 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

26. April 2023, 00.35 Uhr, 3Sat

"Hart aber fair": Sendetermine in der ARD

Da der 1. Mai ein Feiertag ist, läuft in der kommenden Woche keine Ausgabe von "Hart aber fair". Danach ist die Talkshow aber wieder regelmäßig am Montag ab 21 Uhr in der ARD zu sehen.

Das sind die aktuellen Sendetermine:

24. April 2023, 21.00 Uhr

8. Mai 2023, 21.00 Uhr

15. Mai 2023, 21.00 Uhr

22. Mai 2023, 21.00 Uhr

