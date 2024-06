"Hart aber fair": Diese Gäste diskutieren heute über die Ampelkoalition

In der heutigen Ausgabe von "Hart aber fair" diskutieren die eingeladenen Gäste über die Ampelkoalition und dessen Zukunft. Doch wer ist zu Gast eingeladen?

Immer montags lädt Louis Klamroth zu der Polittalk-Sendung " Hart aber fair" ein. Dabei sind wöchentlich verschiedene Gäste aus der Politik, Wirtschaft, und den Medien zur Diskussion eingeladen. Am heutigen Abend ist die Sendung für 21.00 Uhr live in der ARD geplant. Zur selben Zeit können Sie die Folge auch im Stream in der ARD-Mediathek schauen.

Doch was ist das Thema der heutigen Ausgabe? Und welche Gäste sind überhaupt eingeladen? Hier finden Sie alle Infos zur neuen Folge.

Thema bei "Hart aber fair" am 10. Juni 2024

Die Ergebnisse der Europawahlen vom Sonntag liegen vor. Sie sind der erste große Stimmungstest für die deutsche Politik in diesem Jahr. Fragen bezüglich der Zukunft der Innenpolitik des Landes stehen im Raum. Wie werden die Ergebnisse der Europawahl, die Ampel-Parteien und die Opposition beeinflussen? Was wird die Ampel in Zukunft tun? Können gemeinsame Lösungen überhaupt noch gefunden werden? Welche Änderungen stehen der deutschen Innenpolitik bevor? Diese und weitere Fragen werden in der aktuellen Ausgabe behandelt. Auch bei der Sendung "Caren Miosga", ebenfalls in der ARD, ging es um die Europawahlen und deren Ergebnisse.

"Hart aber fair": Gäste heute am 10. Juni

Mit dem Thema der aktuellen Ausgabe werden sich die heutigen Gäste aus der Politik und den Medien beschäftigen. Werden sie eine Antwort auf die Frage, wie das Ergebnis der Europawahlen die Politik der Ampelkoalition beeinflussen wird, finden? Zur Diskussion werden folgende Gäste beitragen:

Lamya Kaddor (B'90/Grüne): Innenpolitikerin

Innenpolitikerin Serap Güler ( CDU ): Mitglied im Bundesvorstand

Mitglied im Bundesvorstand Philipp Türmer ( SPD ): Juso-Vorsitzender

Juso-Vorsitzender Konstantin Kuhle ( FDP ): Mitglied im Bundesvorstand

Mitglied im Bundesvorstand Wolfgang Niedecken : Sänger und Gründer der Band " BAP "

Sänger und Gründer der Band " " Juli Zeh : Schriftstellerin

Schriftstellerin Emran Feroz : Journalist und Autor

Journalist und Autor Helene Bubrowski : stellvertretende Chefredakteurin von "Table.Media"

"Hart aber fair": Das ist Moderator Louis Klamroth

Im Januar 2023 verabschiedete sich Frank Plasberg, der jahrelange durch die Polittalk-Show "Hart aber fair" geführt hat, von seiner Rolle als Moderator. Sein Nachfolger ist Louis Klamroth, der ursprünglich als Schauspieler bekannt war. Er hatte seinen Durchbruch im Jahr 2003 mit seiner Rolle in "Das Wunder von Bern". Seither hat sich Klamroth einen Namen als Journalist gemacht und moderiert regelmäßig politische Sendungen. Mit "Klamroths Konter" war er lange Zeit beim Nachrichtensender ntv zu sehen. Louis Klamroth studierte in der Vergangenheit Politikwissenschaft am Amsterdam University College und an der London School of Economics.

Wiederholung von "Hart aber fair" vom 10. Juni 2024

Für die Ausgabe vom 10. Juni sind gleich drei Wiederholungen im Fernsehen geplant. Sollten Sie also die Erstausstrahlung in der ARD verpassen, dann haben Sie dennoch die Möglichkeit, die Folge im linearen Fernsehen zu schauen. Die Termine der Wiederholungen im TV sehen folgendermaßen aus:

11. Juni 2024, 03.10 Uhr, in der ARD

11. Juni 2024, 20.15 Uhr, auf tagesschau24

12. Juni 2024, ab 00.55 Uhr, auf 3sat

"Hart aber fair": Sendetermine der ARD-Talkshow

Laut den Kollegen von ruhr24 stehen vorerst keine weiteren Ausgaben von "Hart aber fair" im Programm, da die Sendung in eine Sommerpause geht. Die Pause beginne mit dem Start der EM 2024. Die nächste Folge der Polittalk-Sendung sei erst am 5. August 2024 zu erwarten - natürlich abermals an einem Montag. Der Termin für die erste Ausgabe nach der Sommerpause sieht wahrscheinlich so aus: