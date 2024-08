„Hart aber fair“ heute am 12. August 2024: Gäste beim Thema Krieg in Nahost

Vergangene Woche kam das Talkformat „Hart aber fair“ mit einer Sendung zum Thema US-Wahlen aus der Sommerpause zurück, in der aktuellen Ausgabe am 12. August 2024 geht es um den Krieg im Nahen Osten. Genauer gesagt lautet der Titel der Sendung: „Krieg in Nahost, Hass und Proteste bei uns: Wie weit geht die Solidarität mit Israel?“. Über diese Frage spricht Moderator Louis Klamroth am heutigen Abend mit sechs Gästen, unter ihnen Journalisten, Politikerinnen und eine Aktivistin.

Wer diskutiert im Studio mit? Und wie kann man die Sendung verfolgen? Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste, Thema, Übertragung und Wiederholung von „Hart aber fair“ am 12. August 2024.

Thema bei "Hart aber fair" am 12. August 2024

In der aktuellen Ausgabe von „Hart aber fair“ beschäftigen sich Moderator und Gäste über das omnipräsente Thema des Kriegs in Nahost und wie sich der Protest gegen ihn auch hier in Deutschland entwickelt. Laut Sendungsankündigung sollen dabei unter anderem die Fragen „Wie wird der Iran auf die gezielten Tötungen verbündeter Terroristenführer reagieren?“, „Wie sollte sich Deutschland gegenüber Israel verhalten?“ und „Was macht der Krieg mit der jüdischen und mit der arabisch-muslimischen Community in Deutschland?“ besprochen werden.

"Hart aber fair": Gäste heute am 12. August 2024

Moderator Louis Klamroth lädt im Regelfall immer mehrere Gesprächspartner und -partnerinnen in seine Talksendung ein, um das jeweils aktuelle Thema zu diskutieren. Dabei handelt es sich häufig um Personen aus der Politik, den Medien, der Wissenschaft oder der Wirtschaft. Folgenden Gäste sind in der heutigen Sendung von „Hart aber fair“ in Studio:

Lamya Kaddor (Bündnis 90/Die Grünen, Innenpolitikerin im Bundestag)

Julia Klöckner (CDU Bundestagsabgeordnete und Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG))

Philipp Peyman Engel (Chefredakteur der Wochenzeitung „Jüdische Allgemeine“)

Jules El-Khatib (Soziologe)

Enissa Amani (Künstlerin und Aktivistin)

Daniel Gerlach (Nahost-Experte und Chefredakteur „Zenith“)

"Hart aber fair": Das ist Moderator Louis Klamroth

Vor knapp zwei Jahren zog sich Langzeit-Moderator Frank Plasberg aus der Sendung „Hart aber fair“ zurück, woraufhin Louis Klamroth ihn beerbte. Der startet seine Medienkarriere zwar als Schauspieler, erarbeitet sich in den letzten Jahren aber auch als Journalist einen Ruf und hatte zuvor bereits auf ntv seine eigenen Sendung mit dem Titel „Klamroths Konter“. Der 34-Jährige studierte Politikwissenschaft am Amsterdam University College und an der London School of Economics.

Übertragung von "Hart aber fair" im TV und Live-Stream

„Hart aber fair“ läuft heute Abend wie gewohnt im linearen TV im Ersten weshalb man die Sendung ganz bequem auf dem heimischen Fernseher verfolgen kann. Darüber hinaus überträgt das Erste auch sein komplettes Programm zeitgleich im Livestream - „Hart aber fair“ gibt es also auch online zu sehen. Los geht es in beiden Fällen um 21 Uhr.

Wiederholung von "Hart aber fair" vom 12. August 2024 in der Mediathek

Wer am heutigen Abend keine Zeit hat, vor dem Fernseher oder dem Livestream Platz zu nehmen, um „Hart aber fair“ live zu verfolgen, der kann die Sendung auch nach der Ausstrahlung nachholen, denn in der ARD-Mediathek steht sie im Anschluss zum Abruf bereit. Außerdem wird die Sendung noch zwei Mal in linearen TV wiederholt:

13. August 2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

14. August 2024, 2.30 Uhr, 3sat

"Hart aber fair": Sendetermine der ARD-Talkshow

Nach der heutigen Ausgabe am 12. August gibt es in der kommenden Woche am 19. August keine neue Folge von „Hart aber fair“. Stattdessen geht es erst ab dem 26. August weiter. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow im Ersten:

26. August 2024, 21 Uhr, Folge 793

2. September 2024, 20.45 Uhr, Folge 794

9. September 2024, 21 Uhr, Folge 785