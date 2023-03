Gäste bei "Hart aber fair" heute am 27. März 2023: Ist der Streik gerecht?

Die Gäste bei "Hart aber fair" heute am 27. März 2023 diskutieren über den großen Streik in Deutschland. Hier erfahren Sie, wer bei der Talkshow dabei ist.

Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben den Verkehr in Deutschland mit einem großen Streik am 27. März 2023 lahmgelegt. In der Talkshow " Hart aber fair" heute Abend geht es daher um dieses Thema. Louis Klamroth hat dafür sieben Gäste im Studio.

Wer ist dabei? Hier finden Sie die Informationen zur aktuelle Sendung von "Hart aber fair", die am 27. März 2023 ab 21 Uhr in der ARD läuft.

"Hart aber fair": Gäste heute am 27. März 2023

Louis Klamroth hat in der aktuellen Sendung besonders viele Gäste dabei. Hier bekommen Sie den Überblick darüber, mit wem der Moderator bei "Hart aber fair" heute redet und diskutiert.

Gitta Connemann : CDU-Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion ( MIT )

CDU-Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion ( ) Anja Kohl : Journalistin, moderiert " Wirtschaft vor Acht" von der Frankfurter Börse , ARD -Finanzredaktion

Journalistin, moderiert " vor Acht" von der , -Finanzredaktion Marie-Christine Ostermann : Unternehmerin, Präsidiumsmitglied "Die Familienunternehmer"

Unternehmerin, Präsidiumsmitglied "Die Familienunternehmer" Janine Wissler (Linke): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Julia Riemer : Trambahnfahrerin und Betriebsrätin

Trambahnfahrerin und Betriebsrätin Frank Bräutigam : ARD -Rechtsexperte (im Einzelgespräch)

-Rechtsexperte (im Einzelgespräch) Fabian Schmitz : Lieferando-Fahrer, Referent bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG )

Thema bei "Hart aber fair" heute am 27. März 2023 ist der Streik

Am 27. März wird in vielen Verkehrsbereichen gestreikt -unter anderem gibt es einen Bahn-Streik und einen Nahverkehr-Streik. Aber auch Flughäfen, die Autobahn und die Schifffahrt sind betroffen. Die Gewerkschaften EVG und Verdi möchten mit dem Warnstreik Druck bei den aktuellen Tarifverhandlungen machen.

Das Thema bei "Hart aber fair" heute lautet konkret: "Der große Streiktag: Gerecht oder Gefahr für die Wirtschaft?". Im Kern geht es um die Frage, ob dieser Mega-Streik überzogen ist. Oder ist er in Zeiten der Inflation nötig, damit auch Menschen mit geringem Einkommen deutlich mehr Geld erhalten?

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream

Bei "Hart aber fair" gehen Louis Klamroth und seine Gäste heute ab 21 Uhr auf Sendung. Die Folge ist nicht nur im Free-TV in der ARD zu sehen. Es gibt auf der Website der ARD auch kostenlos einen Live-Stream zur Talkshow.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Wer eine Ausgabe von "Hart aber fair" verpasst, hat mehrere Möglichkeiten, sie nachzuholen. Eine Wiederholung gibt es zum einen immer online als Stream in der ARD-Mediathek. Außerdem laufen mehrere Wiederholungen der Talkshow im Fernsehen:

28. März 2023, 02.05 Uhr: ARD

28. März 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

29. März 2023, 00.40 Uhr, 3Sat

"Hart aber fair": Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" ist in der Regel am Montag ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Am Datum vom Ostermontag 2023 gibt es keine Folge.

Ansonsten gibt es in den nächsten Wochen sehr regelmäßige Sendetermine:

27. März 2023, 21.00 Uhr

03. April 2023, 21.00 Uhr

17. April 2023, 21.00 Uhr

24. April 2023, 21.00 Uhr

8. Mai 2023, 21.00 Uhr

(sge)