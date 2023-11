"Hart aber fair" heute am 6. November 2023: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Hart aber fair" heute am 6. November 2023 geht es um ein aktuelles Thema, das viele Menschen bewegt. Welche Gäste sind in der Talkshow dabei?

Wenn Moderator Louis Klamroth mit seiner Talkshow " Hart aber fair" heute Abend auf Sendung geht, hat er fünf Gäste im Studio. Dabei geht es um ein kontroverses Thema.

Hier finden Sie die Infos zur Folge vom 6. November 2023, die ungewöhnlich spät in der ARD läuft - nicht nur rund um Gäste und Thema, sondern auch zu Sendezeit, Übertragung und Wiederholung.

Thema bei "Hart aber fair" heute am 6. November 2023

Über die deutsche Flüchtlingspolitik werden aktuell viele Debatten geführt. Auch "Hart aber fair" nimmt sich das Thema heute vor. Konkret lautet der Titel der Sendung wie folgt: "Kanzler im Abschiebemodus: Hilft das den Kommunen wirklich?".

Die Gäste der Talkshow nehmen sich damit die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz vor, dass nun in großem Stil abgeschoben werden soll. Passiert das wirklich? Reicht das aus, um die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland zu senken? Und welche weiteren Maßnahmen wären sinnvoll? Laut Ankündigung des Senders soll es in der aktuellen Folge um genau solche Fragen gehen.

Die Talkshow greift damit auch das Thema auf, das am 6. November bei einem Migrationsgipfel in Berlin diskutiert wird. Bund und Länder kommen zusammen, um Maßnahmen zu besprechen.

"Hart aber fair": Gäste heute am 6. November 2023

Welche fünf Gäste sind bei "Hart aber fair" heute Abend dabei? Das sind die Teilnehmer der Diskussion, wie der Sender sie angekündigt hat:

Dirk Wiese ( SPD ): Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion Thorsten Frei ( CDU ): Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Jens-Marco Scherf (Grüne): Landrat von Miltenberg in Bayern

Landrat von in Hadija Haruna-Oelker: Journalistin und Moderatorin

Journalistin und Moderatorin Dr. Christian Stäblein : Bischof und Beauftragter der Evangelischen Kirche für Flüchtlingsfrage

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" ist am 6. November nicht wie gewohnt um 21 Uhr in der ARD zu sehen, sondern erst um 23.45 Uhr. Davor zeigt der Sender einen Themenabend zu "100 Jahre Loriot". Im Live-Stream auf der Seite der ARD wird die Talkshow mit Louis Klamroth allerdings schon um 21 Uhr gezeigt.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 6. November 2023 wurden drei Wiederholungen im Fernsehen angekündigt, von denen zwei allerdings nachts laufen:

7. November 2023, 04.00 Uhr: ARD

7. November 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

8. November 2023, 01.25 Uhr, 3Sat

Sie können die Folge mit der Nummer 771 aber auch unabhängig von einer Sendezeit als Wiederholung sehen. Nach der Erstausstrahlung steht sie nämlich im Online-Stream in der Mediathek der ARD bereit.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

Auch nächste Woche startet "Hart aber fair" später als 21 Uhr, anders als bei der aktuellen Folge gibt es aber nur eine leichte Verschiebung bei der Sendezeit: Los geht es am 13. November um 21.15 Uhr. Für die Wochen danach wurden für die ARD-Talkshow regelmäßige Sendetermine angekündigt:

6. November 2023, 23.45 Uhr

13. November 2023, 21.15 Uhr

20. November 2023, 21.00 Uhr

27. November 2023, 21.00 Uhr

4. Dezember 2023, 21.00 Uhr

