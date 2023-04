"Kampf der Realitystars" 2023 gestern am 26. April: Wer ist raus?

Wer ist raus bei "Kampf der Realitystars" 2023 gestern am 26. April? Und welche Kandidatinnen sind weiter dabei? Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Folge der Show.

Jede Woche kommt eine neue Folge der Reality-Show " Kampf der Realitystars" 2023 auf RTL2. Jede Woche heißt es aber auch am Ende der Folge von Staffel 4: Wer ist raus? Die Stars müssen gemeinsam in einer Villa am thailändischen Strand miteinander auskommen - und sich in verschiedenen Spielen und Challenges beweisen. Wer von den anderen rausgewählt wird, fliegt aus der Villa und aus der Show. Dabei lohnt es sich, dabei zu bleiben, denn der Sieger erhält am Ende ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Wer von den Promis ist in der dritten Folge von "Kampf der Realitystars" am 26. April 2023 rausgeflogen? Welche Stars sind noch dabei? Alles Infos zu den Kandidaten, wer raus ist und wer noch dabei ist, erfahren Sie hier.

"Kampf der Realitystars" gestern: Wer ist rausgeflogen am 26. April 2023?

Es ist ein harter Kampf und in jeder Folge kommen weitere Abgänge dazu. In der gestrigen Ausgabe der Show sind gleich zwei Sternchen vom Himmel gefallen: Zwei Kandidatinnen haben es in Folge 3 von "Kampf der Realitystars" 2023 nicht weiter geschafft. Diese beiden Stars schieden in der gestrigen Folge, am 26. April 2023, aus:

Mit 81 Jahren war Uschi Hopf die älteste Teilnehmerin der Staffel - und hat sich davon auch nicht aufhalten lassen. Auch Antonia Hemmer hatte sich gefreut, bei "Kampf der Realitystars" 2023 dabei zu sein, denn es war das erste TV-Format, bei dem sie ohne Partner teilgenommen hat. Für die beiden endet der Traum vom Gewinnertitel jedoch in Folge 3.

Wer ist raus bei "Kampf der Realitystars 2023"?

Auch in Folge 1 und 2 sind bereits Promis ausgeschieden und mussten sich vom tropischen Klima am Strand von Thailand verabschieden. Diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind nicht mehr bei "Kampf der Realitystars" 2023 dabei:

Uschi Hopf , raus in Folge 3

, raus in Folge 3 Antonia Hammerer , raus in Folge 3

, raus in Folge 3 Daisy Dee , raus in Folge 2

, raus in Folge 2 Anita Pavic , raus in Folge 1

"Kampf der Realitystars 2023": Wer ist weiter dabei?

Nun sind bereits weniger als 20 "Kandidaten bei "Kampf der Realitystars" 2023 mit dabei. Diese 19 Stars haben es bisher immer in die nächste Folge geschafft - sie könnten die nächsten sein, die die Show verlassen müssen, doch unter ihnen wird auch einer zum Gewinner der Sendung:

Giulia Siegel

Aneta Sablik

Percival Duke

Paul Janke

Matthias Mangiapane

Peggy Jerofke

Eva Benetatou

Serkan Yavuz

Emmy Russ

Manni Ludolf

Bernd Kieckhäben

Daniel Schmidt

Lukas Baltruschat

Sarah Knappik

Sascha Sirtl

Jay Sirtl

Tim Sandt

Nico "Patsche" Patschinski

Jéssica Sulikowski

Wiederholung von "Kampf der Realitystars"

Die Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 läuft auf RTL2. Haben Sie eine Folge verpasst, könne Sie diese bequem in der Wiederholung auf der Streaming-Plattform des Senders RTL+ nachholen - kostenlos geht das allerdings nur in einem Zeitraum von einer Woche nach Ausstrahlung. Anschließend braucht man ein Abonnement bei dem Streaming-Dienst, welches ab 6,99 Euro im Monat verfügbar ist.

"Kampf der Realitystars 2023": Das sind die nächsten Sendetermine

Wie bereits erwähnt, läuft die Reality-Show wöchentlich auf RTL2. Die "Sendetermine von "Kampf der Realitystars" 2023 wiederholen sich jeden Mittwoch. Folge 4 läuft am 3. Mai 2023 im TV, die allerletzte Ausstrahlung gibt es am 14. Juni 2023.