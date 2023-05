"Kampf der Realitystars" 2023 gestern am 3. Mai: Wer ist raus?

Gestern lief wieder eine neue Folge vom "Kampf der Realitystars" 2023. Doch wer ist ausgeschieden? Und wer hat weiterhin Chancen auf den Sieg? Das erfahren Sie hier.

Woche für Woche kann auf dem Privatsender RTL2 die Übertragung der Reality-Show "Kampf der Realitystars" 2023 verfolgt werden. Mittwochs zur Primetime um 20.15 Uhr geht es für die Zuschauer dann in tropische Gefilde. Genauer gesagt nach Thailand, wo 23 deutsche TV-Promis aufeinander treffen, um den " Kampf der Realitystars" für sich zu entscheiden.

In der vierten Staffel des Erfolgsformats treten die Prominenten in Spielen und Herausforderungen gegeneinander an. Anstatt unter der thailändischen Sonne zu verweilen, geht es vielmehr um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Besonders ist zudem, dass die Kandidatinnen und Kandidaten beim "Kampf der Realitystars" am Ende jeder Ausgabe selber entscheiden, wer nach Hause fährt. Nicht nur Moderatorin Cathy Hummels, sondern auch die Zuschauer sind somit gespannt, wer am Ende auf dem Siegertreppchen stehen wird.

In der gestrigen vierten Folge von "Kampf der Realitystars" hat es am Ende nicht nur eine Person erwischt. Doch wer ist gestern am 3. Mai 2023 rausgeflogen? Und welche Promis haben weiterhin Chancen auf das Preisgeld? Alle Informationen zur vierten Ausgabe erfahren Sie hier.

"Kampf der Realitystars" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 3. Mai?

In der vierten Folge gestern Abend sollte es gleich drei Personen treffen:

Doch am Ende der Sendung kam es zu einer überraschenden Wendung. Während Tim Sandt definitiv die Heimreise antreten musste, kam es für Manni Ludolf und Sarah Knappik ganz anders. Im Redaktionsbüro erfuhren die beiden, dass nur einer von ihnen die Sendung verlassen müsste. Die Pointe an der Geschichte: Die Person, welche auf einen höheren Teil der Gage verzichtet, darf weiter in der TV-Show mitwirken. Obwohl somit sowohl Manni Ludolf, als auch Sarah Knappik vorläufig ausgeschieden sind, werden die Zuschauer in der nächsten Folge wohl einen der beiden Promis wieder zu Gesicht bekommen.

Wer ist raus bei "Kampf der Realitystars 2023"?

Diese Promis sind nach der vierten Folge bereits aus der diesjährigen Staffel ausgeschieden:

Sarah Knappik (vorläufig ausgeschieden) in Folge 4

(vorläufig ausgeschieden) in Folge 4 Manni Ludolf , (vorläufig ausgeschieden) in Folge 4

, (vorläufig ausgeschieden) in Folge 4 Tim Sandt , in Folge 4

, in Folge 4 Uschi Hopf in Folge 3

in Folge 3 Antonia Hammerer , in Folge 3

, in Folge 3 Daisy Dee , in Folge 2

, in Folge 2 Anita Pavic , in Folge 1

"Kampf der Realitystars 2023": Wer ist weiter dabei?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten haben weiterhin die Chance, das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu gewinnen:

Giulia Siegel

Aneta Sablik

Percival Duke

Paul Janke

Matthias Mangiapane

Peggy Jerofke

Eva Benetatou

Serkan Yavuz

Emmy Russ

Bernd Kieckhäben

Daniel Schmidt

Lukas Baltruschat

Sascha Sirtl

Jay Sirtl

Nico "Patsche" Patschinski

Jéssica Sulikowski

Wiederholung von "Kampf der Realitystars"

Die aktuelle Staffel von "Kampf der Realitystars" 2023 wird immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt. Für den Fall, dass Sie keine Möglichkeit haben, den analogen Sendetermin zu verfolgen, bietet sich die Streaming-Plattform RTL+ an. Jedoch kann die jeweilige Folge nur bis eine Woche nach der Austrahlung im TV kostenfrei angeschaut werden. Danach bedarf es eines kostenpflichtigen Abonnements in Höhe von 6,99 Euro, um die Wiederholungen anschauen zu können.

"Kampf der Realitystars 2023": Die nächsten Sendetermine

Wie bereits eingangs erwähnt, sind die Sendetermine vom "Kampf der Realitystars" 2023 immer Mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL2 zu sehen. Nach der Ausgabe am 3. Mai wird die nächste Folge somit am kommenden Mittwoch, dem 10. Mai übertragen.