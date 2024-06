Gewinner von "Kampf der Realitystars" 2024: Wer hat das Finale am 12. Juni gewonnen?

Das Finale von "Kampf der Realitystars" 2024 ist gelaufen. Doch wer hat seine Chance auf 40.000 Euro genutzt und geht als Gewinner aus der Sendung hervor?

Die Sendetermine von "Kampf der Realitystars" 2024 sind gelaufen, die letzten Spiele am thailändischen Strand ausgefochten. 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten in diesen Jahr zum Beginn der Staffel 5 an, um den Titel des besten Reality-Stars mit nach Hause zu nehmen. Acht von ihnen schafften es, alle Herausforderungen zu überstehen und damit bis in die letzte Sendung - hier konnte es allerdings nur einen Sieger geben.

Nach der letzten Ausgabe von " Kampf der Realitystars" am 12. Juni 2024 steht der Gewinner von Staffel 5 nun also fest. Aber wer konnte sich durchsetzen und geht mit 50.000 Euro Gewinn aus dem Paradies nach Hause?

Gewinner von "Kampf der Realitystars" 2024: Wer hat gewonnen?

Am 10. April lief in diesem Jahr der erste Sendetermin von "Kampf der Realitystars". Es folgten neun weitere Ausgaben, in denen die Stars und Sternchen am thailändischen Strand um den Sieg wetteiferten. Die finale, alles entscheidende Folge Nummer 10 lief dann am 12. Juni 2024. Hier entschied sich, wer als Gewinner in den Flieger nach Hause steigen durfte und wer knapp am Sieg vorbeischrammte.

Acht Realitysternchen stellten sich in Folge 10 den finalen Herausforderungen: Lilo, Cecilia, Nina, Isi, Calvin, Chris, Noah und Christoph. Zunächst schied Chris aus und dann wurde es zwischen Nina, Isi und Lilo eng. Die drei mussten sich entscheiden, wer von ihnen weitermachen durfte - die Entscheidung fiel schließlich auch Lilo. Da waren es nur noch fünf und die sollten nun erneut selbst bestimmen, wer von ihnen die Finalteilnahme am Meisten verdient hatte. Hierbei erfuhren Noah und Christoph die geringste Unterstützung und waren damit raus.

Damit war klar, welche drei Kandidaten und Kandidatinnen sich im Finale messen durften: Lilo, Cecilia und Calvin zogen ins finale Rennen. Das letzte Spiel, die große Münzenjagd, mussten sie allerdings nicht alleine bestreiten, sondern bekamen Unterstützung von den zuvor Ausgeschiedenen. Die Kräfte waren etwas unfair verteilt, den Lilo wurde lediglich von Chris verstärkt, während Cecilia die meisten Mitstreiter hinter sich vereinen konnte. Geholfen hat ihr das allerdings am Ende auch nichts, denn der Sieger der letzte Herausforderung von "Kampf der Realitystars" hieß schlussendlich: Calvin Kleinen!

Damit reiht der 32-Jährige sich in die Liste der Sieger von "Kampf der Realitystars" ein. Dort zu finden sind bereits Serkan Yavuz, Elena Miras, Loona und Kevin Pannewitz, die die vergangenen Staffeln der Sendung gewonnen haben.

Auch in Staffel 5 gab es zahlreiche Teilnehmer bei "Kampf der Realitystars" 2024. 23 Kandidatinnen und Kandidaten starteten in den Kampf um den Siegertitel; das sind alle Reality-Rekruten aus Staffel 5 in der Übersicht:

Ben Tewaag : Gewinner von " Promi Big Brother "

: Gewinner von " " Jenny Elvers : High-Society-Lady und Schauspielerin

: High-Society-Lady und Schauspielerin Tanja Tischewitsch : Reality-TV-Sonnenschein

: Reality-TV-Sonnenschein Elsa Latifaj: Teilnehmerin bei " Germany's Next Top Model " ( GNTM )

" ( ) Noah Bibble ("noahbibbles"): TikTok-Superstar

Kevin Schäfer : Teilnehmer bei " Prince Charming "

: Teilnehmer bei " " Keno Veith ("deschwattenostfreesjung"): Instagram-Star aus Friesland

("deschwattenostfreesjung"): Instagram-Star aus Theresia Fischer : Bekannt für die angeblich längsten Beine Deutschlands

: Bekannt für die angeblich längsten Beine Valencia Stöhr : " Big Brother "-Diva

: " "-Diva Maurice Dziwak: Teilnehmer bei " Love Island " und " Sommerhaus der Stars "

" und " " Cecilia Asoro: Dschungelcamp-Teilnehmerin und "Playboy"-Beauty

Aleks Petrovic : Kandidat bei " Temptation Island VIP"

: Kandidat bei " VIP" Silva Gonzalez ("Hot Bandito"): Bekannter Ballermann-Star

("Hot Bandito"): Bekannter Ballermann-Star Isi Glück: Teilnehmerin aus dem Kölner Karneval

Annemie Herren: Schwester von Willi Herren

Lilo von Kiesenwetter: Promi-Seherin

Christoph Oberheide : Urgestein von " Köln 50667"

: Urgestein von " 50667" Gisele Oppermann : Emotionale Reality-Kultfigur

: Emotionale Reality-Kultfigur Colleen Schneider : Finalistin bei " Bachelor in Paradise "

: Finalistin bei " " Chris Manazidis: Mitgründer von "BullshitTV"

Heidi und Heike Kapuste : Bekannt als "Superzwillinge"

: Bekannt als "Superzwillinge" Nina Anhan: Ehefrau des Rappers "Haftbefehl"

Im Laufe der zehn Sendetermine von "Kampf der Realitystars" schieden immer wieder Promis aus, weshalb sich die Liste der Teilnehmer immer weiter verschlankte, bis am Ende Lilo, Cecilia und Calvin im Finale standen.

So läuft die Wiederholung von "Kampf der Realitystars" 2024

Wer nicht nur den Namen des glücklichen Gewinners kennen, sondern die finale Entscheidung nochmal hautnah miterleben möchte, der kann auch auf die Wiederholung von "Kampf der Realitystars" 2024 zurückgreifen. Denn die finale Folge steht, genauso wie die vorherigen Ausgaben der Sendung, auch noch im Nachgang zur TV-Ausstrahlung beim sendereigenen Streaminganbieter RTL+ zur Verfügung.

Herbei erlaubt es die Basis-Version von RTL+ ("Free") den Nutzerinnen und Nutzern, einen Großteil der Sendungen von RTL, RTL 2 und Vox online zu verfolgen. Bis zu sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung geht das kostenlos, danach benötigt man im Regefall ein kostenpflichtiges Abonnement bei RTL+.