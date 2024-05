"Kampf der Realitystars" am 15. Mai 2024: Wer ist raus nach Folge 6?

Bei "Kampf der Realitystars" kämpfen Promis um den Titel und das Preisgeld. In Folge 6 sind gleich vier Kandidaten rausgeflogen. Was ist passiert? Wer ist raus?

Am Mittwoch, dem 15. Mai 2024, wurde die sechste Folge der fünften Staffel von " Kampf der Realitystars" ausgestrahlt. Damit sind wir bereits in der zweiten Hälfte der Show, die noch vier Folgen umfasst. Wie üblich wurden auch diesmal neue Teilnehmer am thailändischen Strand begrüßt und gesellten sich zu den bereits bestehenden Kandidaten.

Zu Beginn wohnten insgesamt 23 Kandidaten gemeinsam in einer Sala am Strand von Thailand. Diese kämpfen wöchentlich in verschiedenen Spielen um den Titel "Realitystar 2024" sowie ein Preisgeld von 50.000 Euro. Was in Folge 6 passiert ist, wer ausgeschieden ist und welche Promis noch die Chance haben, "Realitystar 2024" zu werden, erfahren Sie hier im Artikel.

"Kampf der Realitystars" 2024: Wer ist raus in Folge 6?

In der letzten Episode von "Kampf der Realitystars" mussten bereits drei Teilnehmer die Show verlassen. Diesmal war es noch dramatischer und es mussten sogar noch mehr Teilnehmer gehen. Wie zu Beginn jeder Folge kamen auch neue Gesichter dazu. Diesmal waren die Neuankömmlinge Chris Manazidis sowie Heidi und Heike Kapuste.

In Folge 6 ging es zunächst darum, ob Kevin Schäfer oder Tanja Tischewitsch in die Sala zurückkehren dürfen. Nach einer fast endlosen Diskussion ließ Tanja dem weinenden Kevin den Vortritt, wodurch er wieder im Rennen war. Danach wurde es turbulent: Ein Streit zwischen Elsa und Giselle eskalierte. Es begann, als Giselle sich eine Zigarette aus Calvins Bauchtasche holen wollte und er behauptete, sie habe ihn unsittlich berührt. Dies führte zu einem heftigen Streit zwischen Giselle und Elsa, der schließlich in eine Schubserei ausartete. Beide mussten daraufhin die Show sofort verlassen, wie die Produktion entschied.

In der "Stunde der Wahrheit" am Ende der Folge standen zwei weitere Abschiede an. Die Neuankömmlinge Chris, Heidi und Heike wählten Colleen raus. Anschließend entschied die Gruppe per Münzwurf, dass auch Isi nach Hause gehen muss.

"Kampf der Realitystars" 2024: Wer ist raus?

Die TV-Show "Kampf der Realitystars" startete mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nach und nach müssen immer mehr Promis den thailändischen Strand und die Chance auf die 50.000 Euro verlassen. Hier ist eine Übersicht der bisher ausgeschiedenen Kandidaten:

Noah Cremer

Valencia Stöhr

Ben Tewaag

Theresia Fischer

Keno Veith ("deschwattenostfreesjung")

("deschwattenostfreesjung") Silva Gonzalez ("Hot Bandito")

("Hot Bandito") Jenny Elvers

Annemie Herren

Tanja Tischewitsch

Isi Glück

Glück Gisele Oppermann

Elsa Latifaj

Colleen Schneider

"Kampf der Realitystars" 2024: Wer ist noch dabei?

Am 12. Juni 2024 findet das Finale von "Kampf der Realitystars" statt. Bis dahin wird sich die Gruppe noch weiter verkleinern. Derzeit sind noch 14 Kandidaten im Spiel. Hier sind die verbliebenden Teilnehmer:

Cecilia Asor

Nina Anhan

Maurice Dziwak

Heidi und Heike Kapuste

Calvin Kleinen

Lilo von Kiesenwetter

Chris Manazidis

Aleks Petrovic

Christoph Oberheide

Kevin Schäfer

"Kampf der Realitystars" 2024: Wiederholung von Folge 6

Die Übertragung von "Kampf der Realitystars" erfolgt immer am Mittwochabend auf RTL2. Die Wiederholung der aktuellen Episode läuft ebenfalls im Fernsehen, nämlich am darauffolgenden Dienstag um ca. 0.15 Uhr im Nachtprogramm des Senders. Zusätzlich sind die Folgen auch auf dem sendereigenen Streamingportal RTL+ verfügbar und können dort jederzeit als Wiederholung angesehen werden.

Wann läuft die nächste Folge von "Kampf der Realitystars" 2024?

Laut den Sendeterminen von "Kampf der Realitystars" 2024 wird weiterhin wöchentlich eine neue Episode im TV bei RTL2 ausgestrahlt. Die Zuschauer können sich jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf neue Episoden aus dem südostasiatischen Thailand freuen, zumindest bis Mitte Juni. Dann ist das Finale: