"Kampf der Realitystars" 2023: Das sind die neuen Kandidaten

Mittlerweile läuft "Kampf der Realitystars" 2023. Wir stellen Ihnen die Teilnehmer in Staffel 4 der Reality-Show hier vor.

Auch 2023 ziehen bei " Kampf der Realitystars" wieder neue Promis in die thailändische Sala - am 12. April ging es los, und auch die übrigen Sendetermine von Staffel 4 sowie die Infos zu Übertragung und Wiederholung sind mittlerweile belannt. Zu Beginn gab es 23 neue Kandidaten. Allesamt versuchen sie, in die Fußstapfen der Staffel-Siegerin Elena Miras zu treten und selbst als Gewinner wieder nach Hause zu fahren.

Lauter neue Leute also, lediglich die Moderatorin ist gleichgeblieben. Wie bisher auch wird das muntere Treiben im Paradies von Cathy Hummels kommentiert und moderiert. Nun bleibt eigentlich nur noch die Frage, wen es diesmal in das ferne Thailand verschlagen hat. Wir stellen Ihnen hier alle 23 Promis vor, die bei "Kampf der Realitystars" 2023 mitmachen und um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro kämpfen.

"Kampf der Realitystars" 2023: Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei

In jeder Folge muss ein Star die Villa verlassen - die Entscheidung, wer geht, treffen die Kandidaten selbst. Für welchen Reality-TV-Star ist der Traum von den 50.000 Euro Siegerprämie bereits geplatzt?

Hier die Infos zu den einzelnen Folgen:

Ingrid Pavic

Ingrid Pavic Foto: RTL2/ Luis Zeno Kuhn

In Folge 1 musste Ingrid gehen. Als ausgebildete Friseurin und Visagistin war sie eine Zeit lang fast jedes Jahr in einem neuen Reality-Format zu sehen. Seit der letzten großen "TV-Total Völkerball Meisterschaft" hatte sie keinen großen Auftritt mehr. Es hätte ihr großes TV-Comeback in der Sendung werden können, um wieder zurück auf die Bildschirme zu kommen, doch die muss "Kampf der Realitystars" gleich am Anfang verlassen.

Daisy Dee

Daisy Dee Foto: RTL2/ Luis Zeno Kuhn

Bereits in Folge 2 war für Daisy Dee Schluss im Kampf um die 50.000 Euro. Erfolgreicher war da ihre Musikkarriere: Dee ist eine echte Techno-Ikone. In den 90ern feierte das musikalische Multitalent seine ersten Erfolge und schaffte es sogar in die US-Charts. Doch so wirklich bekannt dürfte sie vielen noch durch ihre Tätigkeit als Moderatorin beim Musiksender Viva sein. Nebenbei produzierte sie mit ihrer eigenen Produktionsfirma für Größen wie die Backstreet Boys.

Uschi Hopf

Uschi Hopf Foto: RTL2/ Luis Zeno Kuhn

Auch wenn sie noch keinen großen Auftritt bei einer Reality-TV-Show hatte, ist Uschi Hopf kein TV-Neuling mehr. Denn seit einigen Jahren ist sie als Produkttesterin bei "Hot oder Schrott" zu sehen. Das hatte ihr wohl nicht mehr gereicht und sie stürzte sich rein ins thailändische Paradies - musste die Sendung allerdings in Folge 3 verlassen.

Antonia Hemmer

Antonia Hemmer Foto: RTL2/ Luis Zeno Kuhn

Bei " Bauer sucht Frau" lernte sie ihren Ex-Freund Patrick Romer kennen. Mit ihm zusammen nahm sie anschließend bei einigen Reality-Formaten teil und schaffte es auch, das " Sommerhaus der Stars" zu gewinnen. Danach war aber Schluss mit der Beziehung, die vielen Promi-Challenges hatte die Liebe der beiden nicht überlebt. Nun versuchte sie beim "Kampf der Realitystars" ihr Glück allein, doch schied in Folge 3 aus.

Manni Ludolf

Manni Ludolf Foto: RTL2 / Luis Zeno Kuhn

Zusammen mit seinen Brüdern war er Teil deutscher Fernseh-Geschichte. In insgesamt acht Staffeln konnten die Zuschauer bei "Die Ludolfs" Teil der Arbeit auf dem Schrottplatz der Familie sein. Nach der Sendung wurde es jedoch schnell sehr ruhig um die Brüder, bis bekannt wurde, dass Manni Ludolf 2023 bei "Kampf der Realitystars" mit dabei ist. In Folge 4 musste Manni Ludolf jedoch seine Koffer packen.

Tim Sandt

Tim Sandt Foto: RTL2 / Luis Zeno Kuhn

Seine Frau war schon lange vor ihm im Fernsehen zu sehen. Er ist der Ehemann von " DSDS"-Kandidatin Annemarie Eilfeld, doch er selbst blieb lange im Hintergrund. Erst 2020 machte er zusammen mit ihr beim "Sommerhaus der Stars" mit. Dieses Mal ist er jedoch ganz auf sich allein gestellt. In Folge 4 schied Tim Sandt allerdings aus.

Giulia Siegel

Giulia Siegel. Foto: Silas Stein, dpa

Als Model machte sich die Tochter des berühmten Musikproduzenten Ralph Siegel in den 90er Jahren einen Namen. Zusätzlich ist sie seit vielen Jahren als DJ tätig. Die mittlerweile 48-Jährige schaffte es unter anderem auf die Cover der Vogue, der Cosmopolitan und des Playboys. Siegel arbeitete außerdem als Schauspielerin und war auch in Reality-Formaten wie "Temptation Island VIP" zu sehen. Nun will sie sich bei "Kampf der Realiystars" gegen die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchsetzen. In Folge 5 schied sie jedoch aus.

Percival Duke

Percival Duke Foto: RTL2/ Luis Zeno Kuhn

Der erfolgreiche Musiker aus Dallas hat eine spannende und ein wenig mysteriöse Vergangenheit. Denn sein Geburtsjahr hält der Sänger mit den Cherokee-Wurzeln geheim. Sicher ist aber, dass er bereits durch ganz Europa im Vorprogramm von Größen wie Bryan Adams getourt ist. Auch im deutschen TV war er schon: Als Kandidat bei "The Voice of Germany". In Folge 5 war für Percival Duke jedoch Schluss.

Die Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2023: Das sind die Teilnehmer

Ganz wie in den letzten Staffeln tummeln sich auch diesmal bei "Kampf der Realitystars" 2023 wieder alle möglichen mehr oder minder bekannten Gesichter aus dem deutschen TV. Die meisten von ihnen haben durch andere Reality-Formate Bekanntheit erlangt. Das sind die Kandidaten von "Kampf der Realitystars" im Überblick:

Aneta Sablik

Aneta Sablik Foto: Henning Kaiser (dpa)

Die polnische Sängerin nahm den heutzutage fast schon normalen Weg, um ein Star zu werden: Sie gewann bei einer Casting-Show. Genauer gesagt schaffte sie es, die elfte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" für sich zu entscheiden. Abgesehen davon war sie allerdings noch nicht oft im Fernsehen. Lediglich 2016 machte sie bei "Dance, Dance, Dance" mit.

Paul Janke

Paul Janke Foto: Lino Mirgeler (dpa)

Bekannt wurde Paul Janke durch seinen Auftritt in der zweiten Staffel von "Der Bachelor". Für den Fernsehdarsteller folgten daraufhin unzählige Auftritte in deutschen Shows, von "Grill den Henssler" bis hin zum "RTL-Turmspringen. Sein nächstes Ziel: "Kampf der Realitystars" 2023 gewinnen.

Matthias Mangiapane

Matthias Mangiapane Foto: RTL2 / Luis Zeno Kuhn

Neben Uschi Hopf ist ein weiteres "Hot oder Schrott"-Gesicht mit dabei. Matthias Mangiapane ist in dieser und ähnlichen Sendungen regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Außerdem hat er schon ein wenig Reality-TV-Erfahrung, da seine Hochzeit und die Vorbereitungen für diese damals gefilmt und in einer Doku-Reihe veröffentlicht wurden. Danach nahm er unter anderem beim "Sommerhaus der Stars" und sogar beim " Dschungelcamp" teil.

Peggy Jerofke

Peggy Jerofke Foto: RTL2/ Luis Zeno Kuhn

Zu sehen ist Peggy seit einigen Jahren schon bei der Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland". Sie ist vor einiger Zeit nach Mallorca ausgewandert und betreibt dort nun eine Bar. Daneben konnte sie 2021 beinahe beim "Sommerhaus der Stars" gewinnen, bei dem sie zusammen mit ihrem damaligen Verlobten mitmachte.

Eva Benetatou

Eva Benetato Foto: RTL2/ Luis Zeno Kuhn

Die ausgebildete Flugbegleiterin wurde durch ihre Teilnahme beim "Bachelor" bekannt. Wie so viele andere nutzte sie diese Bekanntheit, um noch bei weiteren Reality-TV-Formaten wie dem "Sommerhaus der Stars" mitzumachen. Sie ist allerdings mehr als nur eine Reality-Darstellerin: Neben ihren TV-Auftritten studiert sie noch Wirtschaftsrecht.

Serkan Yavuz

Serkan Yavuz Foto: RTL2 / Luis Zeno Kuhn

Ein weiterer Kandidat, der durch den "Bachelor" bekannt wurde - in seinem Fall muss es natürlich " Bachelorette" heißen. Denn er war nicht der begehrte Junggeselle, sondern ein Teilnehmer der letzten Endes daran scheiterte, das Herz der "Bachelorette" zu erobern. Seitdem nahm er aber noch ganze zwei Mal bei "Bachelor in Paradise" teil. Er ist also niemand, der schnell das Handtuch wirft.

Emmy Russ

Emmy Russ Foto: RTL2 / Luis Zeno Kuhn

Emmy Russ ist nicht ihr richtiger Name - eigentlich heißt sie Elmira. Sie wurde durch Rollen in Doku-Soaps wie "Berlin Tag & Nacht" oder "Köln 50667" bekannt. Doch seit einiger Zeit ist sie eher im Reality-TV anzutreffen, z.B. bei "Beauty and the Nerd" oder "Promis unter Palmen". Sie ist wohl eine der erfahrensten Teilnehmerinnen beim diesjährigen "Kampf der Realitystars".

Sarah Knappik

Sarah Knappik Foto: RTL2/ Luis Zeno Kuhn

Durch "Germany's Next Top Model" wurde Sarah Knappik bekannt. Später nahm sie dann noch beim "Dschungelcamp" teil und hat sich damit quasi in der Reality-TV-Welt Deutschlands etabliert. Nebenbei ist sie noch als Sängerin aktiv und veröffentlicht mittlerweile unter dem Pseudonym Sarah K.

Bernd Kieckhäben

Bernd Kieckhäben Foto: RTL2 / Luis Zeno Kuhn

Der Sänger startete seine Karriere bei "Deutschland sucht den Superstar". Er unterbrach damals für seine Teilnahme extra seine Ausbildung, holte diese aber später nach. Im TV ist er kein allzu häufiger Gast, er ist aber als Sänger sehr aktiv und setzt sich auch für gemeinnützige Zwecke ein.

Daniel Schmidt

Daniel Schmitt Foto: RTL2 / Luis Zeno Kuhn

Eine Kuriosität unter den Promis beim "Kampf der Realitystars": Daniel Schmidt ist hauptberuflich nicht Influencer oder Reality-TV-Profi, sondern tatsächlich Bestseller-Autor. Ein wenig Abwechslung darf auch sein.

Lukas Baltruschat

Lukas Baltruschat Foto: RTL2 / Luis Zeno Kuhn

Sein letzter (und erster) TV-Auftritt war bei der "Bachelorette" 2022. Er schaffte es mit seinem Charme sogar bis ins Finale, musste dann aber als Single wieder nach Hause gehen. Dieses Mal geht es "nur" um Geld, doch er wird sich sicherlich genauso viel Mühe geben wie bei seinem TV-Debüt.

Sascha Sirtl

Sascha Sirtl Foto: RTL2/ Luis Zeno Kuhn

Er konnte sein Durchhaltevermögen bei "Big Brother" beweisen und blieb ein ganzes Jahr im Haus. Nun ist er wieder im Reality-TV zurück, mit im Schlepptau hat er dabei seinen Zwillingsbruder Jay.

Jay Sirtl

Jay Sirtl Foto: RTL2 / Luis Zeno Kuhn

Bekannt aus "Köln 50667", doch man sah ihn auch schon bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Er ist als Model und Schauspieler tätig und eigentlich ein kompletter Neuling in der Welt des Reality-TV. Doch er ist ja nicht allein, er hat seinen Zwillingsbruder Sascha mit dabei.

Nico Patschinski

Nico Patschinski Foto: RTL2 / Luis Zeno Kuhn

Der ehemalige Profi-Fußballer war beim St. Pauli und bei Union Berlin aktiv. Bereits seit Sommer 2018 ist seine Sport-Karriere allerdings offiziell beendet. Nun scheint er nach neuen Herausforderungen zu suchen. Beim "Kampf der Realitystars" dürfte er da genau richtig sein.

Jéssica Sulikowski

Jéssica Sulikowski Foto: RTL2 / Luis Zeno Kuhn

Die Laiendarstellerin mit brasilianischen Wurzeln ist sicherlich einigen Zuschauern durch ihre Rolle bei "Berlin Tag & Nacht" bekannt. Dort spielt sie seit 2019 mit, davor war sie lediglich in der TV-Serie "Schwestern - volle Dosis Liebe" zu sehen. Der "Kampf der Realitystars" ist ihr Reality-TV-Debüt.