"Kampf der Realitystars" 2023 gestern am 24. Mai: Wer ist raus?

Wer ist raus nach "Kampf der Realitystars" 2023 gestern am 24. Mai? Und wer kämpft nach Folge 7 weiterhin um das Preisgeld? Das erfahren Sie hier.

Gestern am 24. Mai lief Folge 7 von " Kampf der Realitystars" 2023 auf RTL2. In der Sendung kämpfen 23 Kandidatinnen und Kandidaten unter der thailändischen Sonne um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Deshalb sind die Promis nicht nur zum Spaß dort. Vielmehr müssen sie in Form von Spielen und Herausforderungen ihr Können unter Beweis stellen. Das Besondere am Ende jeder Folge: Ausschließlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom "Kampf der Realitystars" 2023 entscheiden, wer die Villa verlassen muss.

Von wem mussten sich die Realitystars und Moderatorin Cathy Hummels gestern verabschieden? Und wer darf weiter auf das Siegertreppchen hoffen? Hier erfahren Sie, wer in Folge 7 am 24. Mai 2023 ausschied.

"Kampf der Realitystars" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 24. Mai?

In der siebten Folge schieden gestern zwei Personen aus. Während Erstere regulär von den anderen rausgewählt wurde, schied Zweitere krankheitsbedingt aus:

Wer ist raus beim "Kampf der Realitystars 2023"?

Durch das Ausscheiden von Jéssica Sulikowski und Nico Patschinski wird der Kreis um den möglichen Gewinner oder die Gewinnerin allmählich enger.

Folgende Personen sind in der diesjährigen Staffel vom "Kampf der Realitystars" 2023 bereits ausgeschieden:

Jéssica Sulikowski, in Folge 7

Nico Patschinski , in Folge 7

, in Folge 7 Paul Janke , in Folge 6

, in Folge 6 Emmy Russ , in Folge 6

, in Folge 6 Giulia Siegel , in Folge 5

, in Folge 5 Percival Duke , in Folge 5

, in Folge 5 Manni Ludolf , in Folge 4

, in Folge 4 Tim Sandt , in Folge 4

, in Folge 4 Uschi Hopf in Folge 3

in Folge 3 Antonia Hammerer , in Folge 3

, in Folge 3 Daisy Dee , in Folge 2

, in Folge 2 Anita Pavic , in Folge 1

"Kampf der Realitystars 2023": Wer ist weiter dabei?

Welche Kandidatinnen und Kandidaten können sich auch nach Folge 7 noch Hoffnungen auf das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro machen?

Das ist die Übersicht über die verbleibenden Teilnehmer bei "Kampf der Realitystars 2023":

Aneta Sablik

Matthias Mangiapane

Peggy Jerofke

Sarah Knappik

Eva Benetatou

Serkan Yavuz

Bernd Kieckhäben

Daniel Schmidt

Lukas Baltruschat

Sascha Sirtl

Jay Sirtl

Wiederholung von "Kampf der Realitystars"

Aktuell läuft die Übertragung vom "Kampf der Realitystars" 2023 stets mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL2. Doch neben der Ausstrahlung zur gewohnten Sendezeit im analogen TV bietet der Streaming-Dienst RTL+ die Möglichkeit, alle Folgen als Wiederholung abzurufen. Dafür bedarf es jedoch eines kostenpflichtigen Abonnements in Höhe von 6,99 Euro pro Monat. Kostenfrei stehen die jeweiligen Folgen lediglich für eine Woche nach Ausstrahlung zur Verfügung.

"Kampf der Realitystars 2023": Die nächsten Sendetermine

Wie die Sendetermine vom "Kampf der Realitystars" 2023 zu erkennen geben, folgt die nächste Ausstrahlung dem gewohnten Turnus. Demnach läuft Folge 8 am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL2.