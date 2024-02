"Kiwis große Partynacht" 2024: Wiederholung, Gäste, Sendetermin und alle Infos

"Kiwis große Partynacht" mit Andrea Kiewel lief wieder im TV und Stream. Alle Infos rund um Gäste, Sendetermin und Wiederholung gibt es hier.

Die Unterhaltungsshow "Kiwis große Partynacht" verdankt ihren Namen der Moderatorin Andrea Kiewel, welche auch 2024 wieder durch das Programm führen wird. Ende Dezember 2023 lief die Sendung erstmals im TV. Neben Andrea Kiewel höchstpersönlich treten bei "Kiwis große Partynacht" Ikonen der deutschen Musik in Erscheinung, die für die richtige Stimmung unter den Zuschauern sorgen sollen.

In diesem Jahr gibt es einen besonderen Grund zum Feiern, denn der Erfolgssong "Hello Again" von Schlagerstar Howard Carpendale, der 1984 erstmals veröffentlicht wurde, feiert sein 40-jähriges Jubiläum. Kiewel gratuliert dem Sänger mit folgenden Worten: "Lieber Howard, danke, danke, danke für diesen großartigen Hit!" Carpendale wiederum verrät einige Details über die Hintergründe des Kult-Songs. So habe er seiner damaligen Frau Claudia den Titel vorgespielt, der damals noch "Alone Again", hieß. Claudia fand aber "Hello Again" passender. "Das ist die eigentliche Geschichte dahinter", so der 78-Jährige.

Doch nicht nur Howard Carpendale war bei "Kiwis große Partynacht" 2024 dabei, sondern auch eine Reihe weiterer Stars der deutschen Musikszene - hauptsächlich aus dem Schlager. Alle Informationen darüber, welche Sängerinnen und Sänger auf der Gästeliste standen, wann genau die Sendung im TV und Stream gezeigt wurde und wie es mit einem möglichen Wiederholungstermin aussieht, gibt es hier.

"Kiwis große Partynacht" 2024: Dann lief die Sendung im TV und Stream

"Kiwis große Partynacht" 2024 wurde am Freitag, dem 9. Februar 2024 im SAT.1 ausgestrahlt. Los ging es pünktlich um 20.15 Uhr. Die Sendung dauerte bis 23.40 Uhr. Parallel zur Ausstrahlung im linearen TV ließ sich die Show im Live-Stream des sendereigenen Streaminganbieters Joyn verfolgen. Dafür ist lediglich eine Registrierung notwendig.

Das waren die Gäste bei "Kiwis große Partynacht" 2024

Bei "Kiwis großer Partynacht" 2024 wurden viele Promis und Künstler erwartet. Folgende Künstlerinnen und Künstler traten bei "Kiwis große Partynacht" am 9. Februar 2024 auf:

Christina Stürmer

Vanessa Mai

Nino de Angelo

Silly

Anastacia

PUR

Sasha

voXXclub

Vicky Leandros

Gregor Meyle

Kerstin Ott

Sasha

Culcha Candela

"Kiwis große Partynacht" 2024: Gibt es eine Wiederholung?

Die gute Nachricht vorab: Ja, es gibt eine Wiederholung von "Kiwis große Partynacht" 2024 im TV. Diese wird am 10. Februar 2024 in SAT.1 gezeigt, jedoch zu recht später Stunde, nämlich ab 1.25 Uhr. Wer am nächsten morgen früh raus muss und sich die Wiederholung deshalb nicht anschauen kann, hat unter Umständen die Möglichkeit, die Sendung in voller Länge in der SAT.1-Mediathek abzurufen. Ganz gewiss ist das jedoch nicht: Manche Sendungen stehen dort sieben Tage zum Abruf bereit, andere werden überhaupt nicht freigegeben. Wie es sich mit "Kiwis große Partynacht" 2024 verhält, bleibt abzuwarten.