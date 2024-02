"Lego Masters Allstars" 2024: Sendetermine und alle Infos zur Lego-Show

"Lego Masters Allstars" bringt die beliebten Bausteine auch 2024 wieder ins Fernsehen. Wir haben alle Infos zur neuen Staffel von Lego Masters 2024 für Sie.

Mit " Lego Masters" sind die bunten Bausteine aus der Kindheit ins Abendprogramm für Erwachsene gekommen. In der Sendung geht es darum, in kürzester Zeit und mit beschränktem Zugriff auf die Bausteine ein kleines Lego-Meisterwerk zu schaffen. In jeder Staffel treten dabei immer mehrere Paare von Lego-Enthusiasten gegeneinander an, um die Besten unter ihnen zu ermitteln.

Das Format erfreut sich bereits seit Jahren großer Beliebtheit, die ungebrochen anhält. Gerade erst ist Staffel 5 von "Lego Masters" zu Ende gegangen, doch bereits jetzt startet eine neue Staffel im Fernsehen. Allerdings handelt es sich bei "Lego Masters Allstars" 2024 nicht um eine gewöhnliche Staffel des Erfolgsformats. Es ist viel mehr eine Auskopplung aus dem Sendekonzept, da diesmal viele altbekannte Gesichter wieder auftauchen. Denn bei der "Allstars"-Version von "Lego Masters" sind ausschließlich bereits in der Vergangenheit in dem Wettbewerb angetretene Kandidaten und Teams mit dabei. Viele von ihnen konnten sogar einen Staffelsieg einfahren und können sich daher zurecht zu den Besten der Besten zählen.

Ebenfalls neu mit dabei sind Promi-Kandidaten. Diese begleiten die Sendung mit Humor und können dabei auch ihr eigenes Lego-Geschick unter Beweis stellen. Ob dabei etwas vergleichbares mit dem der Profis zustande kommt, darf allerdings bezweifelt werden.

Seit wann ist "Lego Masters Allstars" 2024 zu sehen? Wann und wo wird die Show im TV übertragen? Gibt es auch einen Stream? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier bei uns.

"Lego Masters" 2024: Start der Lego-Show

Die erste Lego-Show ließ 2024 nicht lange auf sich warten. "Lego Masters Allstars" ging bereits am Freitag, 26. Januar 2024, an den Start. Damit sind zwischen dem Ende der 5. regulären Staffel und der Allstar-Ausgabe nicht einmal vier Monate vergangen.

Sendetermine von "Lego Masters Allstars" 2024

Wie auch schon beim Ablauf der Show, so hat sich "Lego Masters Allstars" auch bei den Sendeterminen sehr stark am Original orientiert. Wie schon in der Vergangenheit, so ist auch diese Lego-Show immer freitags im TV zu sehen. Allerdings gibt es bei "Lego Masters Allstars" 2024 nur vier anstatt der sonst üblichen sechs Folgen. Bei der Ausstrahlungs-Uhrzeit hat sich hingegen nichts geändert. Wie auch sonst wird der Lego-Wettbewerb wieder zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im Fernsehen gezeigt.

Das sind die Sendetermine von "Lego Masters Allstars" 2024:

Folge 1: Freitag, 26. Januar, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: Freitag, 2. Februar, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: Freitag, 9. Februar, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: Freitag, 16. Februar, 20.15 Uhr, RTL

Übertragung von "Lego Masters Allstars" 2024 im TV und Stream

"Lego Masters" ist eine Idee von RTL, der Sender zeigt die Show schon seit Staffel 1 im TV. Der Sender hatte aber bereits zuvor Erfahrungen mit großen Baustein-Shows, die die Zuschauer in ihren Bann ziehen. Denn RTL hat früher auch schon den "Domino Day" begleitet, bei dem jedes Jahr ein neuer Rekord im Dominosteine-Aufstellen (und natürlich umstoßen) aufgestellt werden sollte. Meistens klappte das auch und so schalteten die Zuschauer Jahr für Jahr aufs Neue ein.

Die Übertragung von "Lego Masters Allstars" reiht sich also ein in eine lange Tradition der Baustein-Sendungen bei RTL. Im Gegensatz zum "Domino Day" von früher wird "Lego Masters Allstars" jedoch nicht nur im TV, sondern auch im Stream gezeigt. Im Live-Stream auf RTL+ ist die Lego-Show parallel zur TV-Ausstrahlung zu sehen. Darüber hinaus können die Folgen dort auch noch im Nachhinein als Wiederholung aufgerufen werden. Allerdings gibt es diesen Service nur für zahlende Kunden - ein Abo bei dem Anbieter kostet zwischen 6,99 und 14,99 Euro im Monat.

Moderator Daniel Hartwich präsentiert auch "Lego Masters Allstars" 2024

Zu einigen Sendungen gehört der Moderator einfach ebenso dazu wie die Kandidaten und ihre Aufgaben. Das war schon bei "Wetten, dass...?" und Thomas Gottschalk der Fall und das ist auch bei "Lego Masters" und Daniel Hartwich so. Daher ist es alles andere als eine Überraschung, dass Moderator Daniel Hartwich auch die Präsentation von "Lego Masters Allstars" 2024 übernimmt.

Der Moderator hat sich mit Mitte 40 bereits eine erstaunliche Karriere erarbeitet und konnte es sich sogar leisten, seinen Job als "Dschungelcamp"-Moderator an den Nagel zu hängen. Hartwich kennt bereits jeden einzelnen Kandidaten der neuen Staffel und weiß über ihre Stärken und Schwächen aus den vergangenen Folgen Bescheid. Daher könnte wohl niemand die erste Allstar-Ausgabe der Show besser moderieren als er.

Brickmaster René Hoffmeister ist auch bei "Lego Masters Allstars" 2024 mit dabei

"Lego Masters Allstars" 2024 kann es natürlich nicht ohne Brickmaster René Hoffmeister geben. Der gebürtige Berliner ist Deutschlands einziger zertifizierter Lego-Bauer - und damit einer von nur 18 Brickmastern weltweit. Er erstellt für Auftraggeber wie der Deutschen Bahn oder Porsche Lego-Modelle der besonderen Art und hat es damit sogar schon ins Guinessbuch der Rekorde geschafft. Er bewertet bei "Lego Masters Allstars" 2024 wie gewohnt die Kreationen der Kandidaten. Dabei unterstützt ihn die Spielzeug-Design-Direktorin von Lego, Elisabeth Kahl-Backes.