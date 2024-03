Let's Dance 2024: Heute fliegt der erste Kandidat! Für wen wird es eng?

Heute steht Folge 2 von Let's Dance an und das heißt der erste Promi muss gehen. Doch wen trifft es? Zwei Kandidaten haben es schwerer.

Let's Dance startet in Folge zwei und da wird es spannend, denn der erste Kandidat oder die erste Kandidatin scheiden heute bereits wieder aus. Stellt sich nur die Frage, wen es trifft?

Erster Anhaltspunkt: die Punktevergabe der Let's-Dance-Jury letzte Woche beziehungsweise die ersten Einschätzungen. Das ist gar nicht so eindeutig, denn die meisten sind sehr eng zusammen gelegen, einzig Tillman Schulz war mit sieben Punkten in der ersten Let's-Dance-Show 2024 etwas abgeschlagen und der einzige, der nur im einstelligen Bereich gelandet ist. Kein guter Start für ihn.

Let's Dance 2024: Harte Kritik von Joachim Llambi bei der Kennenlern-Show

Auch die Jury, vor allem Joachim Llambi, waren sehr kritisch mit dem Investor aus der "Höhle der Löwen". Gerade mal einen Punkt bekam Tillmann von diesem und auch die Kritik klang nicht gerade vielversprechend. "Man sieht, dass Bewegung nicht so dein Ding ist - noch nicht", gab Mosti Mabuse als Feedback. Weniger freundlich klang die Kritik von Joachim Llambi: "Der Takt war dein Feind. Das war wie der Schiffschaukelbremser auf der Kirmes." Auch wenn sich dieser im Nachgang im Bild-Interview wehrte: "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es mir egal ist, wie sich Herr Llambi vor Millionen von Zuschauern über mich lustig gemacht hat. Das muss in meinen Augen nicht sein. Als Juror kann und muss er kritisieren, aber die Wortwahl ist einfach nicht in Ordnung." Aber gleichzeitig sieht er es auch positiv für die nächste Show. "In Ordnung - jeder hat seine Meinung dazu. Nächste Woche geht’s weiter", so Tillman und ergänzt dann im RTL-Interview noch über seine Let's-Dance-Lehrerin: "Ich glaube, Patricija wird alles aus mir rausholen. Weil man weiß ja, nur unter Druck wird aus Kohle ein Diamant". Sollte das nicht passieren, könnte es heute Abend eng werden bei Tillman Schulz.

Let's Dance: Profitänzer geben Einschätzung zu Tillman Schulz

So drastisch sahen das die beiden Profitänzer Christian Polanc und Christina Hänni, die beide dieses Jahr nicht bei Let's Dance dabei sind, nicht. Im neuen Podcast von Christian Polanc sind sich die beiden einig. "Ja, man hat gesehen, dass Tillman ein bisschen schwächer war", so Polanc. Er ergänzt dann aber: "Ich finde, der ist auch schon ordentlich dagestanden. Da muss ich sagen, da sehe ich es nicht, dieses Extreme." Und Christina Hänni sieht das ähnlich: "Er hat auch sehr, sehr gute Momente, auch Potenzial. Klar, in dieser Gruppe der Schwächste, das muss man einfach sagen. Aber es ist in dieser Staffel allgemein kein Kandidat da, der so weit abfällt!" Also mal abwarten, wie er sich in Folge 2 präsentiert.

Let's Dance: Stefano Zarrella (l.) und Biyon Kattilathu mit Marta Arndt und Mariia Maksina

Let's Dance: Kandidat ist bei Fans unbeliebt - fliegt er bald raus?

Auch ein anderer Promi hat Startschwierigkeiten: Biyon Kattilathu, der für Ninja Warrior Simon Brunner einspringt. Doch aus einem anderen Grund. Er kommt bei den Fans nicht wirklich gut an. Im Vorstellungsbeitrag auf Instagram unter den Paaren sind einige Fans über die Paarung mit Zuschauer-Liebling Marta Arndt nicht begeistert. Die Fans finden ihn unsympathisch und schmierig, werfen ihm vor, nur wegen Pocher bei Let's Dance zu sein. Da könnte es schwierig werden, viele Punkte zu holen. Sollte dann seine Leistung nicht gut sein, könnte das für ein frühes Aus sorgen.

Außerdem sind sich auch Christian Polanc und Christina Hänni einig, dass sie die Punkte von Stefano Zarella und Biyon Kattilathu genau andersherum gesehen hätten. Aber auch hier bleibt abzuwarten, wie er sich entwickelt.