Partnertausch bei "Let's Dance" 2024: Wer tanzte mit wem am 12. April 2024?

In Folge 6 am 12. April 2024, stand bei "Let's Dance" der Partnertausch an. Wer tanzte am Freitag mit wem? Die Infos zur aktuellen Folge lesen Sie hier.

" Let's Dance" läuft aktuell bereits in der 17. Staffel auf RTL. Bei der Tanz-Show treten Prominente gegeneinander an und versuchen sich auf dem Tanzparkett zu beweisen. Ganz alleine werden sie dabei jedoch zum Glück nicht gelassen. Jeder der Stars bekommt einen Tanzprofi an die Seite gestellt, der ihnen das Tanzen beibringen soll. Gemeinsam versuchen sie dann die Jury von "Let's Dance" 2024, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez, zu überzeugen. Los ging es am laut Sendeterminen von "Let's Dance" 2024 am 23. Februar. Das Finale läuft voraussichtlich am Freitag, dem 24. Mai 2024.

In der sechsten Show der Staffel wartete eine Besonderheit auf die Tanzprofis und die Prominenten. Der Partnertausch stellt die Kandidaten noch einmal vor ganz neue Herausforderungen. Wie der Name bereits erklärt, werden die Tanzpaare einmal durchgemischt und die Teilnehmer müssen sich ganz neu auf das Gegenüber einstellen. Im letzten Jahr fand der Partnertausch zum ersten Mal statt. Die Meinungen zur Neuerung gehen auseinander: "Der Partner-Switch ist beliebt, aber um ehrlich zu sein nur bei uns, bei den Paaren nur so mittelmäßig", witzelt der Moderator Daniel Hartwich in der letzten Show.

Wie sieht der Partnertausch in diesem Jahr aus und was waren die neuen Tanzpaare? Alle Infos zur sechsten Folge "Let's Dance", am 12.4.24, lesen Sie hier.

"Let's Dance" 2024: Partnertausch in Show 6 - Wer tanzt mit wem zu welchem Song?

Der Partnertausch bei "Let's Dance" wird viel diskutiert. Erst seit letztem Jahr gibt es diese Neuerung der Show. Während die einen finden, der Partnerswitch bringt nach 17 Staffeln frischen Wind in die Show, sind andere eher skeptisch. In Folge 6 haben sich die Paare gerade aneinander gewöhnt und werden besser. Wie gut sich die neuen Paare in so kurzer Zeit aufeinander einstellen können, bleibt abzuwarten. Neun Paare werden in der sechsten Folge antreten. Hier finden Sie eine Übersicht über die Tanzpaare am 12. April 2024 mit den Tänzen, die sie auf dem Parkett zeigen möchten und der jeweiligen Musik dazu:

Tony Bauer tanzt mit Marta Arndt (Jive zu "Take Good Care Of My Baby" von Bobby Vee )

(Jive zu "Take Good Care Of My Baby" von ) Sophia Thiel tanzt mit Valentin Lusin (Langsamer Walzer zu "Audition (The Fools Who Dream)" von Emma Stone )

tanzt mit (Langsamer Walzer zu "Audition (The Fools Who Dream)" von ) Biyon Kattilathu tanzt mit Malika Dzumaev (Quickstep zu "L-O-V-E" von Nat King Cole)

Ann-Kathrin Bendixen tanzt mit Vadim Garbuzov (Cha Cha Cha zu "Timber" von Lose Control)

tanzt mit Vadim Garbuzov (Cha Cha Cha zu "Timber" von Lose Control) Detlef D! Soost tanzt mit Kathrin Menzinger (Wiener Walzer zu "Lose Control" von Teddy Swims )

(Wiener Walzer zu "Lose Control" von ) Lulu tanzt mit Alexandru Ionel (Slowfox zu "Daddy Cool" von Boney M.)

(Slowfox zu "Daddy Cool" von Boney M.) Jana Wosnitza tanzt mit Massimo Sinató (Samba zu"Ain't It Funny" von Jennifer Lopez )

tanzt mit (Samba zu"Ain't It Funny" von ) Mark Keller tanzt mit Ekaterina Leonova ( Paso Doble zu "España cañí" von Pascual Marquina Narro)

tanzt mit Ekaterina Leonova ( zu "España cañí" von Narro) Gabriel Kelly tanzt mit Anastasia Stan (Slowfox zu "Bad Habits" von Ed Sheeran )

"Let's Dance" 2024: Wer ist bisher raus?

Während sich die einen auf die neue Challenge bei "Let's Dance" 2024 einstellen, ist für die anderen der Traum bereits geplatzt. In der letzten Folge musste Stefano Zarrella nach dem Samba die Sendung verlassen. Er tanzte in der Show mit Mariia Maksina. Auch Stars wie Lina Larissa Strahl, Maria Clara Groppler und Tillman Schulz mussten bereits gehen. Hier finden Sie einen Überblick über die bisher ausgeschiedenen Paare:

Nach Folge 1: Maria Clara Groppler mit Mikael Tatarkin

mit Mikael Tatarkin Nach Folge 2: Tillman Schulz mit Patricija Ionel

mit Patricija Ionel Nach Folge 3: Eva Padberg mit Paul Lorenz

mit Nach Folge 4: Lina Larissa Strahl mit Zsolt Sándor Cseke

mit Zsolt Sándor Cseke Nach Folge 5: Stefano Zarrella mit Mariia Maksina

(lob)