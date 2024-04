Tony Bauer bei "Let's Dance" 2024: Wegen seiner Krankheit muss er einen Rucksack tragen

Tony Bauer ist Comedian und wagt sich 2024 auf das berühmte Tanzparkett von "Let's Dance". Aber wer ist Tony Bauer und was hat es mit seinem Rucksack auf sich?

Auch Tony Bauer ist einer der Kandidaten und Kandidatinnen bei "Let's Dance" 2024. Der 28-Jährige freut sich auf die gemeinsame Zeit mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen: "Es kann so einen coolen Schullandheim Vibe kriegen. Ein Schullandheim, bei dem man hart arbeitet und am Ende Gin Tonic schlürft", spekuliert er im Interview mit RTL. Gleichzeitig hat er hohe Ansprüche an sich selbst. Nur dabei sein reicht ihm nicht, wenn dann wolle er das Ding auch gewinnen. Dafür muss der Comedian neben dem Publikum auch die Jury von "Let's Dance" überzeugen. Wie die meisten anderen bringt Tony jedoch nicht besonders viel Vorerfahrung im Tanzen mit, trotzdem hat er sich versprochen alles zu geben. Aber wer ist Tony Bauer genau und was führt ihn zu " Let's Dance" 2024?

Tony Bauer bei "Let's Dance" 2024: Biografie des Comedians

Geboren wurde Tony Bauer in Dinslaken, ist dann aber in Duisburg mitten im Ruhrgebiet aufgewachsen. Seine Hauptbezugspersonen waren dabei seine Großeltern. Nach seinem Schulabschluss ging er wie viele andere junge Menschen an die Universität. Er fing an Ernährungsmedizin und Psychologie zu studieren, was er jedoch 2021 wieder abbrach. Die Entscheidung traf er, weil er sich auf seine Karriere als Comedian konzentrieren wollte. Von da an verbrachte Tony viel Zeit auf der Bühne. Bei "NightWash" wurde er wie viele seiner Kollegen in der Öffentlichkeit bekannt. Bei der "1LIVE Köln Comedy Nacht XXL" trat er vor rund 13.000 Zuschauern auf und in diesem Jahr geht er mit seinem ersten Soloprogramm "Fallschirmspringer" auf Tour. Das Performen vor vielen Menschen und auch die Kameras dürfte Tony also gewohnt sein.

Trotzdem ist "Let's Dance" 2024 eine neue Herausforderung für Tony Bauer. Seine Vorerfahrung im Tanzen beschränkt sich einzig und alleine auf einen großen Spiegel im Jugendzentrum, vor dem er mit seinen Freunden immer getanzt hat. Sein wichtigstes Ziel erzählt er im RTL-Interview: "Ich will kein Brett sein [..], ich will so ein bisschen die Shakira Hüften rausholen". Besonders neben den Profitänzern bei "Let's Dance 2024" will er eine gute Figur machen.

Steckbrief von Tony Bauer:

Geburtsdatum: 28. Oktober 1995

28. Oktober 1995 Geburtsort: Dinslaken

Wohnort: Duisburg

Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Beruf: Comedian

"Let's Dance" 2024: Tony Bauers Rucksack und seine Krankheit

Die meisten dürften Tony Bauer mit seinem Scout-Rucksack kennen. Den hat er auch auf der Bühne immer bei sich. Der 28-Jährige leidet unter dem Kurzdarmsyndrom und ist auf die regelmäßige Zufuhr von Nährstoffen angewiesen. Die bekommt er aus seinem Scout-Rucksack, mit dem er über einen Schlauch verbunden ist. Er geht sehr offen mit seiner Krankheit um und bezeichnet diesen Schlauch immer als seinen "Schlauch des Lebens". Für sportliche Aktivitäten wie Fußball trennt er sich aber auch mal von seinem Rucksack. Auch bei "Let's Dance" 2024 wird er den Rucksack abnehmen. Die Teilnahme bei "Let's Dance" hat für ihn ganz persönlich eine große Bedeutung: "Ich habe die Sendung mit Oma und Opa immer im Krankenhaus geguckt und jetzt selbst dabei zu sein, ist unglaublich. Ich hoffe, ich kann ein paar Augen zum Strahlen bringen, so wie ganz viele es vorher auch bei mir gemacht haben, als ich’s geguckt hab." (lob)