"Let's Dance" am 1. März: Wer ist raus nach Folge 1?

Für das erste Tanzpaar platzt direkt in der ersten Folge der Traum vom "Let's Dance"-Pokal. Wer ist raus nach Folge 1 und wer ist weiter dabei?

Am 1. März 2024 lief nach der Kennenlernshow die erste richtige Folge von " Let's Dance" 2024. Damit musste auch das erste Tanzpaar die Show wieder verlassen. Was ist passiert in Folge 1? Wer ist rausgeflogen und wer ist weiterhin dabei?

"Let's Dance" 2024: Wer ist rausgeflogen am 1. März 2024?

Dass direkt in der ersten Folge der Traum von "Let's Dance" zerplatzt, hätte wohl niemand gedacht. Die schlechtesten Jury-Wertungen bekamen am Freitag Gabriel und Malika, Tillman und Patricija und Maria und Mika. In Folge 1 mussten dann Tilman und Patricija und Maria und Mika zittern und das Publikum durfte entscheiden. Am Ende des Abends traf es Maria und Mika und die beiden mussten als erstes Paar die Show wieder verlassen. Die beiden erhielten für ihren Cha Cha Cha nur zehn Punkte. "Wir sind auf jeden Fall traurig, das hätten wir nicht gedacht. [...] Wenn ich hier raus bin, werde ich erstmal heulen", erzählt die 24-Jährige im Interview.

Auch für ihren Tanzpartner ist das Ende von "Let's Dance" nicht leicht. Der Profitänzer ist zum ersten Mal dabei und wollte eigentlich mehr von seinem Können zeigen. Trotz all der Enttäuschung findet er nur gute Worte seine Tanzpartnerin: "Ich finde, sie ist die talentierteste Partnerin, die jemals in der ersten Runde rausgeflogen ist."

Welche Kandidaten sind bei "Let's Dance" 2024 weiter dabei?

Alle anderen Paare haben nächste Woche erneut die Chance sich zu beweisen. In der kommenden Zeit steht sowohl für die Profitänzer als auch für die Promis viel Training an. Die Jury erwartet Top-Leistungen und möchte vor allem Verbesserungen sehen. Hier finden Sie einen Überblick über alle Kandidaten, die weiterhin ein Auge auf den Pokal werfen dürfen:

Ann-Kathrin Bendixen (23) tanzt mit Valentin Lusin (36)

(23) tanzt mit (36) Detlef Soost (53) tanzt mit Ekaterina Leonova (36)

(53) tanzt mit Ekaterina Leonova (36) Eva Padberg (43) tanzt mit Paul Lorenz (36)

(43) tanzt mit (36) Gabriel Kelly (22) tanzt mit Malika Dzumaev (32)

(22) tanzt mit Malika Dzumaev (32) Jana Wosnitza (30) tanzt mit Mikael Tatarkin (27)

(30) tanzt mit Mikael Tatarkin (27) Mark Keller (58) tanzt mit Kathrin Menzinger (35)

(58) tanzt mit (35) Lina Larissa Strahl (26) tanzt mit Zsolt Sándor Cseke (36)

(26) tanzt mit Zsolt Sándor Cseke (36) Biyon Kattilathu (39) tanzt mit Marta Arndt (34)

(34) Sophia-Luisa „Lulu“ Lewe (31) tanzt mit Massimo Sinató (43)

(43) Stefano Zarrella (33) tanzt mit Mariia Maksina (27)

(33) tanzt mit Mariia Maksina (27) Tillman Schulz (34) tanzt mit Patricija Ionel (28)

(34) tanzt mit Patricija Ionel (28) Sophia Thiel (28) tanzt mit Alexandru Ionel (29)

(28) tanzt mit (29) Tony Bauer (28) tanzt mit Anastasia Stan (26)

"Let's Dance" 2024 als Wiederholung sehen

Wer die aktuelle Folge am gestrigen Abend verpasst hat, kann auf die RTL-Mediathek zugreifen. Hier kann man die Folgen von "Let's Dance" 2024 noch 30 Tage nach offizieller TV-Ausstrahlung kostenlos abrufen. Wer darüber hinaus Zugriff auf die Folgen haben möchte oder den Livestream zur Sendung verfolgen will benötigt ein RTL+ Abo. Dieses kostet aktuell 6,99 Euro im Monat. Eine Wiederholung im linearen TV-Programm wird es nicht geben.

Wann läuft die nächste Folge von "Let's Dance" 2024?

"Let's Dance" 2024 läuft im wöchentlichen Turnus. Damit läuft die nächste Folge am 8. März 2024. Das Finale findet dann am 17. Mai 2024.

Folge 2: Freitag, 8. März 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: Freitag, 15. März 2024, 20.15 Ur, RTL

Folge 4: Freitag, 22. März 2024, 20.15 Uhr, RTL

