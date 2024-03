"Let's Dance" am 8. März 2024: Wer ist raus nach Folge 2?

Bei "Let's Dance" versuchen Prominente sich auf dem Tanzparkett zu beweisen. Show 2 am 8. März stand dabei unter dem Motto "90s". Wer ist raus nach Folge 2?

" Let's Dance" läuft seit Ende Februar 2024 wieder im TV und nun heißt es für die prominententen Kandidaten in Staffel 17: Trainieren, trainieren und trainieren, damit sie vor der Jury von "Let's Dance" 2024 bestehen können. Immer freitags richten Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi darüber, wie sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Tanzfläche schlagen. Folge 2 am 8. März 2024 stand dabei unter dem Motto "90s" - es gab also Rumba, Contemporary und Langsamen Walzer zu Songs aus den 90ern zu sehen.

Doch nicht alle Promis haben sich gut genug geschlagen, um sich in der kommenden Woche nochmal auf dem RTL-Tanzparkett beweisen zu dürfen. Für wen hat es nicht gereicht? Wer ist raus nach Folge 2 am 8. März 2024?

"Let's Dance" 2024: Wer ist rausgeflogen am 8. März 2024?

Auch in der Sendung am 8. März 2024 musste sich am Ende ein Tanzpaar aus der Show verabschieden. Das Los fiel dieses Mal auf Unternehmer Tillman Schulz und seine Tanzpartnerin Patricija Ionel. Die beiden tanzten eine Rumba zu "You" von Ten Sharp. Das brachte ihnen allerdings nur sieben Jurypunkte ein und auch das Zuschauervoting konnte den 34-Jährigen nicht mehr retten. Juror Joachim Llambi urteilte gewohnt streng, es sei "eine Stehrumba und keine Bewegungsrumba" gewesen, was Schulz da aufs Parkett gelegt hat. Bereits in Sendung 1 hatten Schulz und Ionel mit die schlechteste Bewertung erhalten - vielleicht war die große Tanzkarriere einfach nicht vorbestimmt.

"Let's Dance" 2024: Wer ist raus?

Bereits zwei Live-Shows gab es 2024 bei "Let's Dance" zu sehen. Dementsprechend musste auch bereits zwei Tanzpaare den Weg nach Hause antreten. In der ersten Live-Show war Comidienne Maria Clara Groppler ausgeschieden und nun traf es "Höhle der Löwen"-Investor Tillman Schulz. Damit sind bei "Let's Dance" 2024 bisher raus:

(24) und Mikael Tatarkin (27) - raus nach Folge 1 Tillman Schulz (34) und Patricija Ionel (28) - raus nach Folge 2

Welche Kandidaten sind bei "Let's Dance" 2024 weiter dabei?

14 Tanzpaare sind zu Beginn von Staffel 17 von "Let's Dance" angetreten, zwei sind bereits ausgeschieden. Damit werden in der kommenden Folge 3 noch 12 Tanzpaare im Kampf um den Titel antreten:

Ann-Kathrin Bendixen (23) tanzt mit Valentin Lusin (36)

(36) Detlef Soost (53) tanzt mit Ekaterina Leonova (36)

(53) tanzt mit Ekaterina Leonova (36) Eva Padberg (43) tanzt mit Paul Lorenz (36)

(43) tanzt mit (36) Gabriel Kelly (22) tanzt mit Malika Dzumaev (32)

(22) tanzt mit Malika Dzumaev (32) Jana Wosnitza (30) tanzt mit Mikael Tatarkin (27)

(30) tanzt mit Mikael Tatarkin (27) Mark Keller (58) tanzt mit Kathrin Menzinger (35)

(58) tanzt mit (35) Lina Larissa Strahl (26) tanzt mit Zsolt Sándor Cseke (36)

(26) tanzt mit Zsolt Sándor Cseke (36) Biyon Kattilathu (39) tanzt mit Marta Arndt (34)

(34) Sophia-Luisa „Lulu“ Lewe (31) tanzt mit Massimo Sinató (43)

(43) Stefano Zarrella (33) tanzt mit Mariia Maksina (27)

(33) tanzt mit Mariia Maksina (27) Sophia Thiel (28) tanzt mit Alexandru Ionel (29)

(28) tanzt mit (29) Tony Bauer (28) tanzt mit Anastasia Stan (26)

"Let's Dance" 2024: Folge 2 von Staffel 17 als Wiederholung sehen

Die Übertragung der 17. Staffel von "Let's Dance" obliegt wie gewohnt dem Sender RTL. Deshalb kann man die Ausgaben von "Let's Dance" auch im Nachgang zur Sendung noch auf dem sendereigenen Streamingportal RTL+ ansehen - so natürlich auch Folge 2 vom 8. März 2024. In der Regel sind die Folge hier 30 Tage nach der Ausstrahlung im TV kostenlos abrufbar; danach muss man ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Die günstigste Variante hiervon kostet aktuell 6,99 Euro pro Monat. Ein Wiederholung von Folge 2 im linearen TV ist aktuell nicht geplant.

Wann läuft die nächste Folge 3 von "Let's Dance" 2024?

Seit dem Start von Staffel 17 im Februar dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer damit rechnen, dass es wöchentlich neue Sendetermine von "Let's Dance" 2024 gibt. Das sind die nächsten drei: