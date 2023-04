"Let's Dance": Was macht eigentlich Herr Llambi in der Werbepause?

Haben Sie sich eigentlich auch schon mal gefragt, was während der Werbepause von "Let's Dance" passiert? Wir uns schon. Und das kam bei der Jury heraus.

" Let's Dance" lebt von der Show und dem Spektakel - die Zuschauer werden in eine andere Welt entführt. Doch was passiert eigentlich, wenn wir Zuschauer in die Werbepause geschickt werden, speziell die "Let's-Dance"-Jury um Herrn Llambi?

Häufig erzählt Moderator Daniel Hartwich von Burger oder Würstchen hinter den Kulissen. Und auch Juror Llambi geht gerne darauf ein. Aber wird denn die Werbung dafür genutzt, mal schnell was zu essen? Oder gehen die Jurymitglieder vielleicht einfach auf die Toilette? Herr Llambi hat es in einem RTL-Interview verraten.

"Let's Dance": Was passiert eigentlich während der Werbung?

Und ja, tatsächlich Herr Llambi geht unter anderem wirklich auch auf die Toilette in einer Let's-Dance-Werbepause. Ist jetzt weniger überraschend. "Bei den Männern ist das jetzt auch nicht so extrem", meint Herr Joachim Llambi nur. Daher kam er auch noch nie zu spät zurück an sein Let's-Dance-Jury-Pult: "Es hat immer noch bis auf die letzte Sekunde gepasst."

"Let's Dance": Was macht Herr Llambi während der Werbung?

Und was passiert sonst noch bei "Let's Dance"? Immerhin gibt es ja mehrere Pause und nicht nur eine. Das kann doch nicht schon alles gewesen sein, oder? "Am Anfang habe ich dann immer so ein paar Leute, die ich begrüße. Ansonsten gehe ich immer hinter die Kulisse raus, um frische Luft zu schnappen. Ich stehe da und trinke mein Wasser", erzählt Herr Llambi weiter. Und nach der Show darf es auch gerne mal ein Bierchen sein, aber wirklich erst danach, denn "erstmal muss gearbeitet werden", so Llambi.

"Let's Dance": Was machen Jorge González und Motsi Mabuse während der Werbepause?

Was machen aber dann Jorge González und Motsi Mabuse während der Werbung? Das gleiche? Nein, die heizen das Publikum an und tanzen kräftig, wie bei Exclusiv Spezial zu sehen ist. "Ich liebe es zu tanzen und Spaß zu haben. Ich mache mit mit dem Publikum," erzählt Jorge. Und ja bei den Outfits der Let's-Dance-Juroren wird der Gang zur Toilette auch nicht immer so einfach sein, immerhin tragen Jorge und Motsi häufig sehr ausgefallene Stücke.

Na gut, nicht alles war so überraschend, aber immerhin wissen wir jetzt, dass bei "Let's Dance" auch fleißig während der Werbung getanzt wird - so sollte das auch sein, oder? Wie und wo Sie "Let's Dance" sehen können, haben wir für Sie einmal zusammengefasst, genauso wie eine Übersicht, welche Kandidatinnen und Kanditen noch bei Let's Dance weitertanzen dürfen.