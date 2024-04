"Maischberger" gestern am 24.4.24: Das waren die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" gestern am 24.4.24 war unter anderem Boris Pistorius dabei. Wer waren die anderen Gäste? Und über welches Thema wurde diskutiert?

Als Sandra Maischberger gestern Abend mit ihrer Talkshow in der ARD auf Sendung ging, hatte sie fünf Gäste im Studio. In diesem Artikel erfahren Sie, wer die Teilnehmer der Diskussionen waren und welche Themen sie sich vornahmen.

Außerdem finden Sie hier weitere Infos zur "Maischberger"-Sendung, die am Mittwoch, 24.4.24, ab 22.50 Uhr zu sehen war. Dabei geht es um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste gestern am 24.4.24

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius war einer der fünf Gäste bei "Maischberger" gestern Abend. Hier bekommen Sie die komplette Übersicht über die Diskussionsteilnehmer, wie der Sender sie angekündigt hatte.

Boris Pistorius ( SPD ): Bundesverteidigungsminister

Bundesverteidigungsminister Elmar Theveßen : USA-Korrespondent

USA-Korrespondent Urban Priol : Kabarettist

Kabarettist Stephan Stuchlik : ARD -Hauptstadtkorrespondent

-Hauptstadtkorrespondent Mariam Lau : Politikredakteurin der Zeit

Thema bei "Maischberger" gestern am 24.4.24

"Wie wird die Bundeswehr kriegstüchtig?" - das ist die Kernfrage, um das sich das Gespräch von Moderatorin Sandra Maischberger und Minister Boris Pistorius drehte. Der SPD-Politiker wird dabei so zitiert: "Nach der Ausschöpfung des Sondervermögens werden wir dringend einen deutlichen Sprung beim regulären Verteidigungshaushalt brauchen."

Im zweiten Gespräch redete USA-Korrespondent Elmar Theveßen darüber, was es bedeuten würde, wenn Donald Trump wieder Präsident wird. In der Ankündigung zur Sendung wurde dieses Zitat von Theveßen veröffentlicht: "Wenn Donald Trump im November zum Präsidenten gewählt wird, steht die Nato zur Disposition. Die Europäer müssen deutlich mehr tun, um sie zu erhalten."

Der Kabarettist Urban Priol, der ARD-Hauptstadtkorrespondent Stephan Stuchlik und die Zeit-Politikredakteurin Mariam Lau begleiteten und kommentierten die beiden Gespräche.

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" war gestern am 24.4.24 zur gewohnten Sendezeit ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Gleichzeitig lief die Folge mit der Nummer 811 auch im Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die "Maischberger"-Sendung vom 24.4.24 wird häufig im Fernsehen wiederholt: viermal auf vier verschiedenen Sendern.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge:

24.04.2024, 22.50 Uhr: ARD

25.04.2024, 00.30 Uhr: WDR

25.04.2024, 03.20 Uhr: ARD

25.04.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

26.04.2024, 00.40 Uhr: 3Sat

Darüber hinaus gibt es die Wiederholung auch im Online-Stream. Alle "Maischberger"-Ausgaben werden in der Mediathek der ARD veröffentlicht.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist ab nächster Woche wieder dienstags und mittwochs zu sehen - die Talkshow lief nur vorübergehend auch montags, um die Pause von "Hart aber fair" zu überbrücken. Außerdem gibt es einige Ausfälle. So läuft zum Beispiel am 1. Mai - also am Feiertag Tag der Arbeit 2024 - keine Folge. Das sind die nächsten Sendetermine:

Dienstag, 30.04.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 07.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 08.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 14.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 15.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 28.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 29.05.2024, 22.50 Uhr

