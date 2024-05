"Maischberger" gestern am 29. Mai 2024: Das sind Gäste und das Thema

Zwei Mal die Woche läuft die Talkshow "Maischberger" in der ARD, auch gestern Abend gab es eine neue Ausgabe. Was waren die Themen und welche Gäste waren im Studio?

Immer dienstags und mittwochs gibt es neue Ausgaben der Talkshow " Maischberger". Am gestrigen Abend stand die deutsche Verkehrspolitik im Fokus der Debatte. Im Zuge dessen wurde auch über ein Verbrenner-Aus im Jahr 2035 diskutiert. Gestern stimmte die Moderatorin und Journalistin Sandra Maischberger jedoch ein anderes Thema an. Über welche Themen wurde gestern Abend gesprochen und welche Gäste waren im Studio? Alle Infos zur aktuellen Ausgabe der Talkshow lesen Sie hier.

Thema bei "Maischberger" gestern am 29. Mai 2024

Am gestrigen Abend stehen bei Maischberger zwei Themen im Fokus. Seit Russland im Februar 2022 den Angriffskrieg auf die Ukraine startete, diskutiert Deutschland den richtigen Umgang mit dem Krieg. Während Norbert Röttgen von der CDU findet, dass es bei den Waffenlieferungen in die Ukraine mehr Tempo braucht, ist Amira Mohamed Ali gegensätzlicher Meinung: "Ich glaube, dass die Logik der militärischen Eskalation nicht dazu führt, dass dieser Krieg endet".

Aber auch in Deutschland gibt es Herausforderungen, denn die deutsche Wirtschaft schwächelt. Im gleichen Zug soll heute Abend bei "Maischberger" auch der Umgang mit der AfD besprochen werden.

"Maischberger": Gäste gestern am 29. Mai 2024

Bei "Maischberger" waren am 29. Mai 2024 sechs Gäste im Studio. Zwei kommentieren die Waffenlieferungen an die Ukraine und vier Gäste haben sich zur deutschen Wirtschaft und dem Umgang mit der AfD geäußert. Hier finden Sie einen Überblick:

Norbert Röttgen : Der CDU-Politiker fordert mehr Tempo bei den Waffenlieferungen an die Ukraine .

Der CDU-Politiker fordert mehr Tempo bei den Waffenlieferungen an die . Amira Mohamed Ali : Die Politikerin ist beim Bündnis Sahra Wagenknecht . Sie ist der Meinung, militärische Eskalation trage nicht zum Ende des russischen Angriffskriegs bei.

Die Politikerin ist beim Bündnis . Sie ist der Meinung, militärische Eskalation trage nicht zum Ende des russischen Angriffskriegs bei. Hans-Olaf Henkel : Der ehemalige Vize-Chef der AfD und langjährige BDI-Präsident findet, die AfD von 2014 habe nichts mehr mit der AfD von 2024 zu tun.

Der ehemalige Vize-Chef der und langjährige BDI-Präsident findet, die von 2014 habe nichts mehr mit der von 2024 zu tun. Cherno Jobatey : Der Journalist und Moderator äußert sich zum Umgang mit der AfD .

Der Journalist und Moderator äußert sich zum Umgang mit der . Jagoda Marinić : Die Autorin wird ebenfalls Stellung zu den aktuellen Entwicklungen beziehen. Sie ist außerdem Kolumnistin beim Stern.

Die Autorin wird ebenfalls Stellung zu den aktuellen Entwicklungen beziehen. Sie ist außerdem Kolumnistin beim Stern. Michael Bröcker : Er ist der Chefredakteur von Table.Briefings von Table Media. Das Unternehmen hat sich auf "Deep Journalism" fokussiert.

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" wird in der Regel immer dienstags und mittwochs im linearen TV-Programm gezeigt. Auch gestern Abend gab es eine neue Ausgabe der Talkshow. Los ging es am späten Abend um 22.50 Uhr in der ARD. Gleichzeitig gab es es die Sendung auch online im Livestream.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wer die Erstausstrahlung im TV verpasst hat, kann auf eine der beiden Wiederholungen setzen. Beide laufen am 30. Mai 2024 zu verschiedenen Sendezeiten. Auch in der Mediathek der ARD wird die aktuelle Ausgabe veröffentlicht. Hier können die Zuschauer und Zuschauerinnen auch alle vergangenen Folgen ansehen.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen "Maischberger"-Folge:

Mittwoch, 29.05.2024, 22.50 Uhr: ARD

Donnerstag, 30.05.2024, 03:00 Uhr, Das Erste

Donnerstag, 30.05.24, 20:15 Uhr, tagesschau24

