"Maischberger" gestern am 7. Mai 2024: Das waren die Gäste und das Thema

Es ist eine neue Ausgabe von "Maischberger" erschienen. Wir informieren Sie darüber, um welches Thema sich die neue Sendung handelte und welche Gäste darüber diskutierten.

Zweimal wöchentlich - immer dienstags und mittwochs - lädt die deutsche Moderatorin Sandra Maischberger Gäste aus Politik, Wirtschaft und Leben in die Sendung ein, um über aktuelle politische Themen zu diskutieren. Der Gesprächsstoff geht nicht aus, weshalb eine neue Sendung von "Maischberger" anstand.

Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Talkshow-Folge, die gestern am 7. Mai 2024 in der ARD zu sehen war. Wissenswertes rund um Thema, Gäste, Übertragung und Wiederholung erfahren Sie hier.

"Maischberger": Gäste gestern am 7. Mai 2024

Das sind die Gäste, die gestern am 7. Mai bei "Maischberger" zu sehen waren:

Thomas de Maizière ( CDU ): Verteidigungs- und Innenminister a.D.

Verteidigungs- und Innenminister a.D. Christian Dürr : FDP-Fraktionschef

FDP-Fraktionschef Dietmar Bartsch : Bundestagsabgeordneter ( Die Linke )

Es kommentierten: Die Moderatorin und Journalistin Bettina Böttinger, der Publizist und Journalist Sigmund Gottlieb und die Wirtschaftskorrespondentin der taz Ulrike Herrmann.

Thema bei "Maischberger" gestern am 7. Mai 2024

Aufgrund der jüngsten Vorkommnisse des Angriffs auf einen Politiker in Sachsen nimmt sich Sandra Maischberger dem Thema in ihrer Sendung an. Dazu hat sich die Moderatorin den ehemaligen Verteidigungs- und Innenminister der CDU, Thomas de Maizière, eingeladen. Nicht nur Angriffe auf Abgeordnete stehen im Fokus der Diskussion, sondern auch die bevorstehenden Landtagswahlen im Osten der Bundesrepublik.

Desweiteren ging es um den Deutschen Haushalt, insbesondere um Einsparungen und Steuern. Darüber tauschten sich Christian Dürr, der FDP-Fraktionschef sowie Dietmar Bartsch, Bundestagsabgeordneter von den Linken aus. Vor allem das Steuerthema wird kontrovers diskutiert.

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

Die neueste Ausgabe von "Maischberger" war gestern am 7. Mai 2024 um 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Parallel gibt es auch einen Stream in der ARD-Mediathek.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Für die gestrige Sendung von "Maischberger" sind zwei Wiederholungen im linearen Fernsehen geplant. Am Mittwoch, 8. Mai 2024, um 1.50 Uhr lief die Sendung erneut in der ARD. Eine Wiederholung zu humaneren Zeiten gibt es ebenfalls am 8. Mai 2024 um 20.15 Uhr auf tagesschau24. In der ARD-Mediathek ist die Sendung zusätzlich verfügbar.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zur Wiederholung:

8. Mai, 01.50 Uhr, ARD

8. Mai, 20.15 Uhr, tagesschau24

ARD-Mediathek

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

Für die kommenden Wochen sind einige Sendetermine von "Maischberger" angekündigt. Die Termine können der Übersicht übernommen werden:

Mittwoch, 08.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 14.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 15.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 28.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 29.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 04.06.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 05.06.2024, 22.50 Uhr

