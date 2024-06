"Maischberger" heute am 11.6.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" heute am 11.6.24 sind sechs Gäste dabei, um über aktuelle Themen zu reden. Ein Talkshow-Gast hat eine eindringliche Warnung.

Wenn Sandra Maischberger heute Abend auf Sendung geht, hat sie sechs Gäste im Studio. Die reden über zwei verschiedene Themen. Worum geht es und wer ist in der ARD-Talkshow dabei?

Hier bekommen Sie die aktuellen Infos zur "Maischberger"-Sendung, die am 11.6.24 etwas später als gewohnt läuft. Hier geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Sendezeit, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 11.6.24

Zuerst geben wir einen Überblick über die Gäste bei "Maischberger" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Christian Wulff : früherer Bundespräsident

: früherer Bundespräsident Boris Palmer (parteilos): Oberbürgermeister von Tübingen

Oberbürgermeister von Janine Wissler ( Die Linke ): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Anna Planken : ARD -Moderatorin

-Moderatorin Sergej Lochthofen : Journalist und Publizist

Journalist und Publizist Nikolaus Blome : Leiter des Politikressorts von RTL / n-tv

Thema bei "Maischberger" heute am 11.6.24

Sandra Maischberger spricht mit dem früheren Bundespräsidenten Christian Wulff über die Ergebnisse der Europawahl 2024, bei der die Parteien der Ampel-Regierung abgestraft wurden und die AfD zweitstärkste Kraft hinter der Union geworden ist. Wulff zeigt sich in der Ankündigung der Talkshow besorgt über das Wahlergebnis und warnt: "Die demokratischen Parteien müssen alles dafür tun, dass die EU nicht auseinanderbricht, und Frieden und Freiheit verteidigen, dabei aber auch selbstkritisch sein."

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und die Linkspartei-Vorsitzende Janine Wissler diskutieren über Flüchtlinge und Abschiebungen. "Schwer kriminell gewordene Flüchtlinge müssen wir abschieben, auch nach Afghanistan", sagt Palmer. Von Wisser heißt es in der Ankündigung der aktuellen "Maischberger"-Folge hingegen: "Abschiebungen lehnen wir ab. Insbesondere Abschiebungen in Kriegsgebiete."

Die Journalistin Anna Planken und die Journalisten Sergej Lochthofen und Nikolaus Blome begleitet die Sendung und kommentieren die Diskussionen.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" ist heute am 11.6.24 etwas später als gewohnt zu sehen: Statt um 22.50 Uhr geht es um 23.35 Uhr in der ARD los. Es wird auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders angeboten.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die "Maischberger"-Sendung vom 11.6.24 läuft einen Tag später noch zweimal im Free-TV. Eine Wiederholung ist mitten in der Nacht zu sehen, die andere zur besten Sendezeit.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge 821 mit der Erstausstrahlung und den beiden Wiederholungen:

11.06.2024, 23.35 Uhr: ARD

12.06.2024, 02.35 Uhr: ARD

12.06.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Außerdem werden die "Maischberger"-Folgen immer in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Dort lassen sie sich dann im Online-Stream schauen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in der Regel am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Zwischen dem 12. Juni und dem 3. Juli gibt es aber keine neue Folge. Der Grund für die kurze Pause: Die ARD ist an der Übertragung der Fußball-EM 2024 beteiligt. Das sind die nächsten Sendetermine von Maischberger:

Dienstag, 11.06.2024, 23.35 Uhr: Folge 821

Mittwoch, 12.06.2024, 23.00 Uhr: Folge 822

Mittwoch, 03.07.2024, 22.50 Uhr: Folge 823

