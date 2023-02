Gäste bei "Maischberger": Heute geht es um die Wahl in Berlin

Sandra Maischberger redet heute am 15. Februar 2023 mit Lars Klingbeil über die Berlin-Wahl. Das ist aber nicht das einzige Thema. Das sind die Gäste.

In der Talkshow " Maischberger" geht es heute Abend am 15. Februar 2023 wieder um aktuelle Themen. Unter anderem werden die Ergebnisse der Berlin-Wahl 2023 aufgegriffen.

Um welches Thema geht es noch? Und welche Gäste hat Sandra Maischberger heute noch im Studio? Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung vom Mittwoch, die ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen ist.

Thema bei "Maischberger" heute am 15. Februar 2023

Sandra Maischberger hat SPD-Parteichef Lars Klingbeil zu Gast, um mit ihm über das historisch schlechte Abschneiden der SPD bei der Wahl in Berlin zu reden. Die CDU wurde dabei am Sonntag stärkste Kraft - dennoch kann die SPD mit Franziska Giffey wohl weiterregieren. Die bisherige Regierung aus SPD, Grünen und Linken hätte zumindest eine Mehrheit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Aber wird nicht der Wille der Wähler missachtet, wenn die SPD an der Macht bleibt? Und was bedeutet das Wahlergebnis für die Bundesregierung? Um solche Fragen wird es im Gespräch mit Lars Klingbeil gehen.

Das zweite Thema ist der Krieg in der Ukraine. Gibt es noch eine Chance, ihn bald mit Verhandlungen zu beendet? Darüber diskutieren Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt und der Journalist Franz Alt. Außerdem dabei sind Urban Priol, Kerstin Palzer und Paul Ronzheimer, die kommentieren und diskutieren.

"Maischberger" heute: Gäste am 15. Februar 2023

Hier noch einmal ein Überblick über die Gäste von Sandra Maischberger heute Abend:

Lesen Sie dazu auch

Lars Klingbeil : SPD-Parteichef

SPD-Parteichef Katrin Göring-Eckardt : Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des Bundestages

Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des Franz Alt : Journalist und Buchautor

Journalist und Buchautor Urban Priol : Kabarettist

Kabarettist Kerstin Palzer : Korrespondentin im ARD -Hauptstadtstudio

Korrespondentin im -Hauptstadtstudio Paul Ronzheimer : stellvertretender Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter

"Maischberger": Übertragung heute im TV und im Live-Stream der ARD

"Maischberger" läuft am 15. Februar 2023 ab 22.50 Uhr in der ARD. Neben der Übertragung im Fernsehen gibt es auf der Seite der ARD auch kostenlos einen Live-Stream.

"Maischberger" vom 15. Februar 2023: Ganze Folge als Wiederholung sehen

Nach der Ausstrahlung der aktuellen "Maischberger"-Sendung, wir die Folge in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Außerdem gibt es drei TV-Wiederholungen:

16. Februar 2023, 03.15 Uhr, ARD

16. Februar 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

17. Februar 2023, 01.45 Uhr, 3sat

ARD-Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft normalerweise dienstags und mittwochs in der ARD - in der Regel um 22.50 oder 22.55 Uhr. Am kommenden Dienstag, 21. Februar 2023, fällt die Talkshow aber aus.

15.02.2023, ab 22.50 Uhr

22.02.2023, ab 22.50 Uhr

(sge)