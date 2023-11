"Maischberger" heute am 14. November 2023: Gäste und Thema

Bei "Maischberger" heute am 14. November ist der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg mit dabei. Welche Gäste diskutieren noch mit?

Sandra Maischberger begrüßt heute in ihrer gleichnamigen Talkshow sechs Gäste, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Es sind nicht nur Journalisten und Experten anwesend, auch der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ist mit von der Partie.

Wir informieren Sie in diesem Artikel über die Gäste und das Thema von "Maischberger". Außerdem klären wir, wie die Übertragung abläuft und ob es eine Wiederholung geben wird.

"Maischberger": Gäste heute am 14. November 2023

Diese Gäste wurden zur heutigen Sendung eingeladen, um an der Diskussion teilnehmen zu können:

Karl-Theodor zu Guttenberg ( CSU ): Bundesverteidigungsminister a.D.

Bundesverteidigungsminister a.D. Claudia Major : Militärexpertin, Stiftung Wissenschaft und Politik

Militärexpertin, Ina Ruck : Leiterin ARD -Studio Moskau

Leiterin -Studio Anja Kohl : ARD -Börsenexpertin

-Börsenexpertin Dagmar Rosenfeld : Chefredakteurin Welt am Sonntag

Chefredakteurin Hajo Schuhmacher : Journalist und Autor

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Thema bei "Maischberger" heute am 14. November 2023

Ukraine, Nahost-Konflikt, Spannungen zwischen den USA und China und mehr. In den Nachrichten jagt eine Krise die nächste. Wie soll es weitergehen? Das Thema der heutigen Sendung von "Maischberger" lautet daher so: "Krieg in der Ukraine, drohender Flächenbrand im Nahen Osten, Machtkampf zwischen den Großmächten USA und China. Die Welt ist im Krisenmodus. Welche Rolle kann und soll Deutschland einnehmen? Ist die Bundeswehr ausreichend gerüstet?".

Karl-Theodor zu Guttenberg nimmt Stellung dazu, wie gut die Bundeswehr ausgerüstet ist. Wie der russische Stellungskampf zu bewerten ist, darüber diskutieren Ina Ruck und Claudia Major.

Es erklären, kommentieren und diskutieren Anja Kohl (ARD-Börsenexpertin), Dagmar Rosenfeld (Chefredakteurin Welt am Sonntag) und Hajo Schuhmacher (Journalist und Autor).

Lesen Sie dazu auch

Nicht nur in der Talkshow wird über den Konflikt zwischen Israel und Palästina gesprochen, auch die Bundesaußenministerin Baerbock äußert sich düster zur Lage im Nahen Osten.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" wird heute am 14. November 2023 um 22.50 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Wer lieber online schauen möchte, hat auch die Möglichkeit dazu. Die Sendung kann nicht nur im linearen Fernsehen mitverfolgt werden, sondern auch im ARD-Livestream.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wer "Maischberger" verpasst hat, kann die Sendung auch nachträglich ansehen - dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Die Talkshow kann entweder in der Wiederholung oder in der Mediathek nachträglich angesehen werden.

Das sind die Wiederholungen der "Maischberger"-Sendung vom 14. November 2023:

Mittwoch, 15. November 2023: 01.50 Uhr ( ARD )

) Mittwoch, 15. November 2023: 20.15 Uhr (tagesschau24)

Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, die Sendung in der ARD-Mediathek nachträglich anzusehen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft in der Regel immer am Dienstag- und Mittwochabend um 22.50 Uhr in der ARD. Es kann allerdings auch zu Pausen oder Verschiebungen bei der Sendezeit kommen. Die Folgen im November haben aber sehr regelmäßige Sendetermine:

08.11.2023, 22.50 Uhr

14.11.2023, 22.50 Uhr

15.11.2023, 22.50 Uhr

21.11.2023, 22.50 Uhr

22.11.2023, 22.50 Uhr

28.11.2023, 22.50 Uhr

29.11.2023, 22.50 Uhr

Es wird nicht nur bei "Maischberger" über politische Themen diskutiert, sondern auch bei "Hart aber fair".