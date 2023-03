"Make Love, Fake Love": Sendetermine und Übertragung der Datingshow

"Make Love, Fake Love" ist die neue Datingshow auf RTL+. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderatorin der Sendung.

Die Deutschen beschweren sich ja gern über alles Mögliche. Das reicht vom Pflicht-Besuch bei den Schwiegereltern bis hin zum gefühlt immer schlechten Wetter. Doch worüber sie sich nun wirklich nicht beschweren können, ist, dass es zu wenig Datingshows im Fernsehen gibt. Denn ob man lieber den "Bachelor" oder "Are You The One?" 2022 schaut, es ist für jeden was dabei.

Nun bringt RTL sogar noch ein weiteres Format ins Spiel. Bei "Make Love, Fake Love" wird wieder nach der großen Liebe gesucht. Auf der Suche ist dieses Mal die 29-jährige Yeliz Koc, die zusammen mit zehn Männern in eine Villa auf Mallorca zieht, um endlich ihren Traummann kennenzulernen. Doch anders als etwa bei der "Bachelorette" gibt es einen Haken: Nicht alle der Männer sind Single. Anstatt nach der großen Liebe suchen einige von ihnen nach dem schnellen Geld. Sollte es nämlich ein vergebener Mann sein, den Yeliz am Ende auswählt, gewinnt er ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Entscheidet sich Yeliz jedoch für einen der Single-Männer, dann bekommen sie und ihr neuer Partner das Preisgeld.

Möchten Sie wissen, wo und wann diese neue Datingshow zu sehen ist? Wir haben Ihnen hierzu alle relevanten Informationen rund um Sendetermine und Übertragung von "Make Love, Fake Love" zusammengestellt.

"Make Love, Fake Love": Das sind die Sendetermine der neuen Datingshow

Angekündigt wurden im Voraus 12 Folgen der neuen Show. Diese startete am 29. Dezember 2022 direkt mit einer Doppelfolge. Wir haben hier eine Übersicht zu den Sendeterminen für Sie:

Folge 1: 29. Dezember 2022

Folge 2: 29. Dezember 2022

Folge 3: 5. Januar 2023

Folge 4: 12. Januar 2023

Folge 5: 19. Januar 2023

Folge 6: 26. Januar 2023

Folge 7: 2. Februar 2023

Folge 8: 9. Februar 2023

Folge 9: 16. Februar 2023

Folge 10: 23. Februar 2023

Folge 11: 2. März 2023

Folge 12: 9. März 2023

Übertragung von "Make Love, Fake Love" im TV und Stream

Die neue Datingshow wird exklusiv auf RTL+ übertragen. Damit folgt RTL dem Schema, dass der Sender schon bei anderen Shows wie "Temptation Island VIP" verfolgt. Ob auch eine zukünftige Ausstrahlung im linearen Programm bei RTL geplant ist, ist bislang nicht bekannt.

Wer auf das Angebot von RTL+ zurückgreifen will, muss ein Abo bei dem Streaming-Anbieter abschließen. Dabei hat der Kunde die Wahl zwischen einem "Premium-Abo" für 4,99 Euro und einem "Max-Abo" für 9,99 Euro im Monat.

"Make Love, Fake Love": Ist eine Wiederholung geplant?

Da bislang nichts über eine Ausstrahlung im regulären TV-Programm von RTL bekannt ist, wird die Serie zumindest vorläufig nur über den Streamingdienst RTL+ verfügbar sein. Dort sind die Folgen für Abonnenten des Anbieters jederzeit abrufbar, auch lange nach ihrem ersten Erscheinen. Wer sich eine Wiederholung von "Make Love, Fake Love" ansehen möchte, der kann das also jederzeit tun.

Das ist die Moderatorin von "Make Love, Fake Love"

Moderiert wird die Show, in der Yeliz Koc nach der großen Liebe sucht, von Janina Ullmann. Die 43-jährige reist mit den Kandidaten nach Mallorca und begleitet sie bei ihrem Kampf um die Liebe bzw. den Kampf um das Preisgeld.

Ullmann fing ihre Karriere beim Musiksender Viva an und arbeitete die ersten Jahre ihrer Karriere insbesondere als Moderatorin von Livestyle-Magazinen. 2012 absolvierte sie dann jedoch noch ein Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk und ist seitdem verstärkt für diesen Tätig gewesen. Sie ist unter anderem Moderatorin beim Satire-Magazin "extra 3" und hat das mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Format "Bilder von Dir" mitentwickelt. Nun ist sie jedoch wieder näher an ihren Livestyle-Magazin-Wurzeln und moderiert mit "Make Love, Fake Love" eine Reality-Show.