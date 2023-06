"Markus Lanz" gestern am 31. Mai 2023: Das waren die Gäste

Zum gestrigen Mittwochabend gab es wieder eine Ausgabe von "Markus Lanz". Informationen rund um die Gäste und das Thema der Sendung erfahren Sie hier.

Auch gestern, am Mittwoch, gab es wieder eine neue eine Ausgabe von " Markus Lanz" im ZDF. Jede Woche lädt der Moderator dabei Gäste aus Gesellschaft, Politik und dem öffentlichen Leben ein. So unterschiedlich wie die Gäste sind dabei auch die jeweiligen Themen der Sendung. Um welche Thematik es gestern am Mittwoch, dem 31. Mai 2023 ging, das erfahren Sie hier.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 31. Mai 2023

Thema der Sendung von gestern, dem 31. Mai 2023, war unter anderem das Wirken der gegenwärtigen Ampel-Koalition mit Olaf Scholz als Bundeskanzler. Darüber hinaus lag der Fokus neben dem Streit um das Gebäudeenergiegesetz auf dem Iran, der sich durch die Massendemonstrationen der letzten Monate massiven inneren Spannungen ausgesetzt sieht.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 31. Mai 2023

Folgendes Quartett hat gestern Abend mit Markus Lanz diskutiert: