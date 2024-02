"Markus Lanz" gestern am 22. Februar 2024: Das sind die Gäste

Moderator Markus Lanz lud gestern am 22. Februar 2024 in seine gleichnamige Gesprächssendung ein. Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste.

Drei Mal die Woche lädt Talkmaster Markus Lanz in seine gleichnamige Sendung ein: Immer dienstags, mittwochs und donnerstags ist Lanz-Tag beim ZDF; dann zeigt der Sender am späten Abend eine neue Ausgabe der Show. Verfolgen kann man die Gesprächsrunden im linearen TV oder auch im Online-Livestream des ZDF. Die gestrige Ausgabe startete um 23.15 Uhr - wem das zu spät war, der hat auch die Möglichkeit, "Markus Lanz" nach der Erstausstrahlung im TV in der ZDF-Mediathek nachzuholen.

Im Normalfall lädt Journalist Markus Lanz drei bis fünf Gesprächspartner und -partnerinnen aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Medien ein, um mit ihnen über aktuelle Geschehnisse zu sprechen. Wer saß in der aktuellen Ausgabe neben Lanz auf dem Podium? Worüber wurde gesprochen? Im Folgenden alle Informationen rund um Thema und Gäste der Sendung vom 22. Februar 2024.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 22. Februar 2024

In der gestrigen Ausgabe von "Markus Lanz" ging es um die aktuelle Asylpolitik der Bundesregierung und damit auch um die jüngste Debatte rund um die Einführung einer Bezahlkarte. Außerdem wurde das Thema Kinderbetreuung und Kita-Notstand besprochen.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 22. Februar 2024

In den meisten Sendungen spricht Moderator Markus Lanz mit drei bis fünf Gesprächspartnern und -partnerinnen, die sich zum Thema der Ausgabe äußern. Die folgenden Vier wurde für die Ausgabe am 22. Februar 2024 eingeladen:

Helene Bubrowski, Journalistin

Bubrowski ist die stellvertretende Chefredakteurin des Verlags "Table.Media". Bei "Markus Lanz" erklärt sie den Streit um die Bezahlkarte innerhalb der Ampel-Regierung und erklärt die Rolle der Grünen dabei.

Belit Onay, Grünen-Politiker

Belit Onay ist Oberbürgermeister in Hannover und erläutert, warum es Geflüchteten in seiner Stadt auch möglich ist, mit der Bezahlkarte an Bargeld kommen. Außerdem erklärt er, warum er eine Arbeitspflicht für Asylbewerber ablehnt.

Christian Herrgott, CDU-Politiker

Herrgott ist Landrat im thüringischen Saale-Orla-Kreis. Bei "Markus Lanz" berichtete er, wie es ihm in der jüngsten Wahl gelungen ist, den AfD-Konkurrenten zu bezwingen. Außerdem erklärte Herrgott, weshalb er Bargeld für Geflüchtete einschränkt.

Rahel Dreyer, Pädagogin

Die Professorin für Kindheitspädagogik an der Alice-Solomon-Hochschule in Berlin legte dar, weshalb die Lage der deutschen Kitas aktuell kritisch ist und beschreibt, was aus ihrer Perspektive für eine gute Betreuungssituation getan werden muss.