"Markus Lanz" gestern am 8. Mai 2024: Das waren die Gäste

Bei "Markus Lanz" ging es gestern Abend unter anderem um den Wandel der Fanszene im Fußball. Alle Infos zu den Themen und Gästen am 8. Mai 2024 lesen Sie hier.

Der Moderator Markus Lanz lädt drei Mal die Woche wechselnde Gäste in seine Talkshow ein. Auch am gestrigen Abend diskutierte er wieder mit seinen Gästen über aktuelle Debatten in Deutschland. Normalerweise läuft die Sendung immer gegen 23.15 Uhr im ZDF. Gestern wurde die Talkshow jedoch etwas später ausgestrahlt. Los ging es um 0 Uhr, die Aufzeichnung der Sendung steht dann nach der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Was sind die Themen gestern am 8. Mai 2024 und welche Gäste wurden im Studio erwartet?

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 8. Mai 2024

Am gestrigen Abend gab es bei Markus Lanz eine diverse Themenmischung. Von der Gefährdung der Demokratie über die Wehrhaftigkeit des Rechtsstaats bis hin zu Fan-Ausschreitungen beim Fußball wurde am 8. Mai 2024 über vieles gesprochen. Die Fan-Ausschreitungen beim Fußball sorgen aktuell außerdem für eine Debatte um ein Verbot von Auswärtsfans bei Derbys. Was sagen die Gäste zu dem Wandel der Fanszene?

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 8. Mai 2024

Statt wie üblich vier Gäste, waren am gestrigen Abend nur drei Gäste im Studio bei Markus Lanz. Unter den Gästen waren der SPD-Politiker Andy Grote, die Journalistin Eva Quadbeck und der BVB-Mitarbeiter Jan-Henrik Gruszecki. Hier finden Sie den Überblick:

Andy Grote : Der SPD-Politiker und Hamburger Innen- und Sportsenator bezieht Stellung zur Ankündigung einer weiteren Demonstration von Kalifat-Islamisten. Ebenfalls zum Thema wird seine Meinung zum polizeilichen Umgang mit Fan-Ausschreitungen.

Der SPD-Politiker und Hamburger Innen- und Sportsenator bezieht Stellung zur Ankündigung einer weiteren Demonstration von Kalifat-Islamisten. Ebenfalls zum Thema wird seine Meinung zum polizeilichen Umgang mit Fan-Ausschreitungen. Eva Quadbeck : Die Chefredakteurin vom " RedaktionsNetzwerk Deutschland " äußert sich zur Wehrhaftigkeit des Rechtsstaates. Sie spricht außerdem über die Gefährdung der Demokratie durch Gruppierungen wie "Muslim Interakiv".

Die Chefredakteurin vom " " äußert sich zur Wehrhaftigkeit des Rechtsstaates. Sie spricht außerdem über die Gefährdung der Demokratie durch Gruppierungen wie "Muslim Interakiv". Jan-Henrik Gruszecki : Früher war er Ultra, heute arbeitet er beim BVB und leitet er die "Stabsstelle Strategie und Kultur ". Er macht den Wandel der Fanszene zum Thema und äußert sich zur Debatte um ein Verbot von Auswärtsfans bei Derbys.

(lob)