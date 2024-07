„Markus Lanz“ heute am 24. Juli 2024: Thema und Gäste am Mittwoch

Zwei Folgen von „Markus Lanz“ gibt es vor der Sommerpause noch im ZDF zu sehen. Danach verabschiedet sich die Talkshow für einen Monat in einen kurzen Urlaub. Im Gegensatz zu anderen Polit-Talkshows wie „Hart aber fair“, „Maischberger“ oder „Caren Miosga“, die gleich mehrere Monate nicht auf Sendung sind, fällt die Sommerpause bei Lanz wesentlich kürzer aus. In der vergangenen Sendung war nur ein Gast im Studio: Der ehemalige Bundespräsident hat mit Markus Lanz über die Herausforderungen für liberale Demokratien gesprochen. Insbesondere mit Blick auf die USA und den Nahost ging es um Verständigungs- und Sicherheitspolitik sowie um den gesellschaftlichen Frieden.

Welche Gäste sind heute bei „Markus Lanz“ im Studio? Über welches Thema wird in der aktuellen Ausgabe der Talkrunde am 24.7.24 diskutiert? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Folge von „Markus Lanz“ haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Wie immer gibt es die neueste Ausgabe von „Markus Lanz“ am späten Abend im ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im linearen Fernsehen konnten Sie die Talkshow auch online im Stream ansehen. Das ZDF zeigt die Sendung zeitgleich im hauseigenen Live-Stream. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1974)

Wann? Mittwoch, 24. Juli 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 24.7.24

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion wie bereits erwähnt um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. Heute am 24.7.24 spricht Markus mit seinen Gästen über die Bedeutung und die Grenzen von Meinungsfreiheit. Außerdem soll es anlässlich des 75. Jubiläums des Grundgesetzes um die Zukunftsfähigkeit der deutschen Verfassung sowie um das aktuelle gesellschaftliche Klima gehen.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 24. Juli 2024

Neben Experten und Wissenschaftlern sind in fast jeder Ausgabe auch Politiker zu Gast, die das Thema in die politische Landschaft einordnen oder die Position der Partei zur Thematik erläutern. Die heutige Sendung ist eine Ausnahme von dieser Regel.

Das sind die Gäste bei „Markus Lanz“ am 24.7.24:

Juli Zeh, Schriftstellerin

Die ehrenamtliche Verfassungsrichterin des Landes Brandenburg und Bestsellerautorin reflektiert das gesellschaftliche Klima und den Wandel der Debattenkultur.

Kai Ambos, Rechtswissenschaftler

Mit Blick auf das 75. Jubiläum des Grundgesetzes äußert sich der Professor der Universität Göttingen zur überragenden Bedeutung und den Grenzen der Meinungsfreiheit.

Nora Markard, Juristin

Die Professorin der Universität Münster analysiert, wie zukunftsfähig das Grundgesetz ist und welche Mittel es bereithält, um sich vor Verfassungsfeinden zu schützen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung.

Die nächsten Sendetermine von „Markus Lanz“

In dieser Woche gibt es „Markus Lanz“ noch zweimal zu sehen, danach geht die Sendung einen Monat lang in die Sommerpause. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow im Überblick:

Mittwoch, 24. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 25. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Sommerpause

Dienstag, 27. August 2024: 22.45 bis 0.00 Uhr ( ZDF )