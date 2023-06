Markus Lanz heute am 6. Juni 2023: Das sind die Gäste

In der heutigen Sendung steht bei Markus Lanz die anhaltende Kritik an der Ampelkoalition und der Aufschwung der AfD im Fokus. Wir haben alle Informationen zu den Gästen und den Themen der Ausgabe vom 6. Juni.

Talkmaster Markus Lanz lädt dreimal pro Woche in seine gleichnamige Sendung ein. Diese wird in der Regel an den folgenden Tagen übertragen: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. In der "Markus Lanz"-Talkshow sind meistens Gäste aus den Bereichen Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Medien zu Gast. Zusammen diskutieren sie über aktuelle gesellschaftliche Themen, die das Land und die Welt beschäftigen. Heute, am 6. Juni, beginnt die Sendung um 22.45 Uhr.

Worum es heute in der Sendung vom 6. Juni 2023 geht und welche Gäste eingeladen sind, erfahren Sie hier! Wir haben alle Informationen über das Thema und die Gäste der aktuellen Ausgabe.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 6. Juni 2023

In der Sendung wird die fortlaufende Kritik an der Klima- und Energiepolitik der Ampelkoalition, insbesondere der Grünen, von den Gästen beleuchtet. Darüber hinaus wird die politische Stärkung der AfD in der Gesellschaft diskutiert, die mit dieser Kritik einhergeht.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 6. Juni 2023

Cem Özdemir, Politiker:

Der grüne Bundesminister äußert sich zur steigenden Kritik an der Klima- und Energiepolitik der Ampelkoalition sowie zum Tierhaltungskennzeichnungsgesetz.

Julia Löhr, Journalistin:

Die Journalistin der "FAZ" spricht über die Schwäche der Grünen und den Aufschwung der AfD. Sie erwähnt, dass Özdemir im ersten Jahr seines Amtes durch seine Unauffälligkeit aufgefallen ist.

Peter Altmaier, Politiker:

Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister der CDU spricht über die industriepolitische Situation in Deutschland sowie die Gefahr von Wohlstandsverlusten und einer weiteren Spaltung der Gesellschaft.

Christian Mölling, Militärexperte:

Der Militärexperte und stellvertretende Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik informiert über die Hintergründe zur Sprengung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine.

Daniel Bachmann, Bauingenieur:

Der Professor für Hydromechanik, hydrodynamische Modellierung und Hochwasserrisikomanagement erklärt die Konstruktion und Nutzung von Staudämmen.