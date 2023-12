"Menschen, Bilder, Emotionen" 2023: Wiederholung, Gäste und Übertragung im TV und Stream

Steffen Hallaschka moderiert 2023 den Jahresrückblick "Menschen, Bilder Emotionen". Alle Infos rund um Gäste, Wiederholungstermine und Übertragung im TV und Stream lesen Sie hier.

Mit der Weihnachtszeit neigt sich auch das Jahr dem Ende entgegen und für viele ist es Zeit, auf das Jahr zurückzublicken. Was hat Deutschland in diesem Jahr bewegt? Was ist passiert? Steffen Hallaschka redet in der Sendung "Menschen, Bilder, Emotionen 2023" mit prominenten Gästen über genau diese Themen. Welche Ereignisse stehen im Vordergrund? Wann wird die Sendung übertragen und welche Gäste werden erwartet? Alle wichtigen Infos zum RTL-Jahresrückblick finden Sie hier.

"Menschen, Bilder, Emotionen" 2023: Termin, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung

Passend zum Jahresende präsentiert Steffen Hallaschka einen Jahresrückblick für 2023. Am Donnerstag, 7. Dezember 2023, ist es dann so weit. Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung bei RTL. Mit prominenten Gästen spricht der Moderator dann über die wichtigsten Ereignisse des Jahres. Darunter ist zum Beispiel der Sieg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der diesjährigen Weltmeisterschaft. Auch das 26. Album von Mick Jagger wird Thema der Sendung. Nach 18 Jahren Pause überraschte der Rolling Stones-Sänger im Oktober mit der Neuerscheinung. Außerdem feierte er 2023 seinen 80. Geburtstag. Auch über ernste Themen wie das Hamas-Massaker im Herbst oder einen der größten Justizskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte wird am 7. Dezember 2023 gesprochen. Eine offizielle Wiederholung im linearen TV-Programm wurde bislang nicht bekannt gegeben. Allerdings kann man die Folge vom 7. Dezember nach der Ausstrahlung kostenlos in der Mediathek von RTL+ anschauen.

Gäste bei "Menschen, Bilder, Emotionen 2023"

Neben den Geschichten des Jahres stehen auch die prominenten Gäste im Vordergrund. Live im Studio sind zum Beispiel Tim Mälzer, Olivia Jones, Evelyn Burdecki und Marie-Agnes Strack-Zimmermann dabei. Auch zu den einzelnen Ereignissen wurden weitere prominente Gäste eingeladen. So schaut beispielsweise Til Schweiger auf das Jahr 2023 zurück. Im Frühjahr wurden schwere Vorwürfe zu Ausrastern, Schikanen und Gewalt am Set gegen ihn laut. Im Oktober äußerte er sich erstmals dazu und gab an, sich in Therapie zu befinden.

Dafna Gerstner wird ebenfalls bei "Menschen, Bilder, Emotionen 2023" sprechen. Sie überlebte am 7. Oktober 2023 den Angriff der Hamas-Terroristen, verlor jedoch ihren Bruder. Die 39-Jährige ist in Kibbuz Be'eri aufgewachsen und spricht über ihr zerstörtes Zuhause und eine ungewisse Zukunft. Hier finden Sie noch einmal alle bisher bekannten Gäste auf einen Blick:

Tim Mälzer

Olivia Jones

Evelyn Burdecki

Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Til Schweiger

Dafna Gerstner

Andreas Obst

Isaac Bonga

Manfred Genditzki

Mick Jagger

Frank Vaorin

"Menschen, Bilder, Emotionen 2023": Der Moderator Steffen Hallaschka

Steffen Hallaschaka moderiert bereits seit 2011 das Magazin "Stern-TV". In diesem Jahr wird er außerdem den Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen 2023" moderieren. Angefangen hat er seine Karriere eigentlich beim Radio des Hessischen Rundfunks. 1996 wechselte er dann zum Fernsehen und fing bei der Jugendsendung '100 Grad' an, wofür er 1998 den CIVIS-Medienpreis der ARD erhielt. Seitdem ist er ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft.