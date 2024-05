"Mord mit Aussicht - Hengasch Zwischenfall": Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung - alle Infos

"Mord mit Aussicht: Hengasch Zwischenfall" - Wir liefern Ihnen alle Infos rund um Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Die Schmunzel-Krimiserie "Mord mit Aussicht" wurde von der ARD auf Grundlage einer Idee von Marie Reiners konzipiert. Die Geschichte folgt einer Kriminaloberkommissarin aus Köln in das fiktive Eifel-Dorf Hengasch. Ursprünglich endete die Serie 2015 mit dem abendfüllenden Film "Ein Mord mit Aussicht", in dem Caroline Peters die Hauptrolle der Kommissarin Sophie Haas spielte.

2022 wurde die Idee mit einer neuen Besetzung fortgesetzt. Katharina Wackernagel übernimmt nun die Rolle der Hauptkommissarin Marie Gabler. Die neue Polizeibeamtin zeichnet sich durch ihre extreme Disziplin aus - im Gegensatz zu ihrer etwas ungelenken Vorgängerin. Im beschaulichen Ort Hengasch, in dem es von bizarren Kriminalfällen und ebensolchen Bewohnern nur so wimmelt, gerät sie allerdings immer wieder ans Ende ihrer persönlichen Fahnenstange. Die Folge 51 mit dem etwas rätselhaften Titel "Hengasch Zwischenfall" thematisiert nichts Geringeres als eine Invasion von Außerirdischen. Oder? Alle Informationen zur neuen Episode finden Sie hier.

"Mord mit Aussicht - Hengasch Zwischenfall" - der Termin

Die ARD hat die Ausstrahlung von "Mord mit Aussicht - Hengasch Zwischenfall" für Dienstag, 21. Mai 2024, in ihrem Programm Das Erste angekündigt. Auch die 51. Folge läuft zur Primetime, also um 20.15 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Besetzung von "Mord mit Aussicht - Hengasch Zwischenfall" - diese Schauspieler sind im Cast

Die ARD hat die folgende Besetzungsliste veröffentlicht:

Katharina Wackernagel als Marie Gabler

als Sebastian Schwarz als Heino Fuss

als Fuss Eva Bühnen als Jennifer Dickel

Petra Kleinert als Heike Schaeffer

als Michael Hanemann als Hans Zielonka

als Kai Schumann als Gisbert Cremer

als Cem Ali Gültekin als Mehmet Özdenizmen

als Mehmet Özdenizmen Felix Vörtler als Arthur Brandt

Friederike Frerichs als Waltraud Runkelbach

als Waltraud Runkelbach Julia Schmitt als Lydia Aubach

Schmitt als Lydia Aubach Johannes Rotter als Pastor Puttermann

als Pastor Puttermann Bennik Gehring als Otmar

als Patrick Heyn als Dr. Bechermann

Michael Schäfer als Dr. Kraft

als Dr. Kraft Therese Dürrenberger als Frau Ziegler

Stefko Hanushevsky als Marvin Hartwigsen

Otto Emil Koch als Mats

als Cara Magdalena Vondey als Leonie Schlichting

Thomas Krutmann als Georg Kappes

Und hier kommt der Stab:

Musik: Andreas Schilling , Lukas Kiedaisch

, Kamera : Paul Pieck

: Buch: Tanja Bubbel , Johannes Rotter

, Regie: Oliver Schmitz , Markus Sehr

Worum geht es in der Handlung von "Mord mit Aussicht - Hengasch Zwischenfall"?

Im nächtlichen Wald beobachten Otmar, Mats und Leonie einen hellen Lichtstrahl am Himmel, der sie zu einem großen Krater mit einem metallischen Objekt führt. Die Nachricht von diesem unerklärlichen Phänomen verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Dorf und sogleich werden Vorsichtsmaßnahmen gegen eine vermeintliche Alien-Invasion ergriffen. Marie schüttelt nur den Kopf ob der Hysterie und entdeckt zufällig die Überreste eines Joints im Unterholz. Sie fragt sich, ob die Kinder sich das Ganze nur ausgedacht haben?

Lesen Sie dazu auch

Als sie jedoch das Objekt mit den seltsamen Schriftzeichen selbst findet, taucht plötzlich Marvin Hartwigsen aus Köln wieder auf und dämpft ihren Eifer, das Rätsel zu lösen. Marie stellt sich die Frage, was der Mann im Schilde führt und was zur Hölle mit den Dorfbewohnern los ist.

"Mord mit Aussicht - Hengasch Zwischenfall" - Übertragung im TV oder Stream

Im linearen ARD-Programm brauchen Sie an Ihrem TV-Gerät nur zur veröffentlichen Sendezeit Das Erste einzuschalten, und schon darf das UFO - oder was immer es ist - aufschlagen. Falls Sie es lieber digital hätten, kann Ihnen auch geholfen werden: Die ARD-Mediathek sendet den Schmunzelkrimi simultan.

Gibt es eine Wiederholung von "Mord mit Aussicht - Hengasch Zwischenfall"?

Ja, sogar noch in derselben Nacht - allerdings erst nach Mitternacht. Die ARD wiederholt "Mord mit Aussicht - Hengasch Zwischenfall" am Mittwoch, 22. Mai 2024, um 0.15 Uhr in ihrem linearen Programm Das Erste. Hätten Sie gern einen individuellen Termin? Dann werden Sie wiederum in der Mediathek des Senders fündig - noch eine ganze Weile.