"Mordnacht": Termin gestern, Darsteller, Handlung, Übertragung - alle Infos

"Mordnacht": Alle Infos rund um Termin, Darsteller, Handlung & Übertragung im TV oder Stream finden Sie hier. Gibt es eine Wiederholung?

Die zentrale Frage im ARD-Krimi "Mordnacht" lautet: "Was kann ich mir selbst zutrauen?" Ist Gabriel Panskis Vater etwa in den Mordkomplott eingeweiht, seine Frau Anna seine Komplizin oder ist Gabriel selbst der brutale Mörder? Plötzlich ist alles auf den Kopf gestellt – ein wunderbares Chaos! Wir liefern die Infos zum Film.

"Mordnacht": Der Termin gestern

Die ARD hat die Übertragung von "Mordnacht" für Mittwoch, 1. Mai 2024, in ihrem linearen TV-Programm Das Erste angekündigt. Sendezeit ist beste Lagerfeuerzeit: 20.15 Uhr, Primetime.

Online kann man den Krimi bereits seit dem 29. April 2024 in der ARD-Mediathek streamen.

Cast: Diese Darsteller gehören zur Besetzung von "Mordnacht"

Die ARD hat folgende Liste der Schauspieler und Schauspielerinnen veröffentlicht:

Maximilian Brückner als Gabriel Panski

als Rosalie Thomass als Kommissarin Leonie Winter

als Kommissarin Leonie Hendrik von Bültzingslöwen als Paul Gutdorf

Claudia Kottal als Anna Panski , Gabriels Ehefrau

Kottal als , Ehefrau Jonas Hien als Johann Butz

als Jens Weisser als Jürgen Panski , Gabriels Vater

als , Vater Viktoria Steiber als Kassiererin

als Kassiererin Kristina-Maria Peters als Kristina Peters

als Kristina Peters Crisjan Zöllner als Sven

Christoph Jöde als Barkeeper

Eva Weißenborn als Geldadel-Dynastin Erna Gutdorf

Der Stab - diese Damen und Herren trugen die Verantwortung hinter der Kamera:

Regie: Friederike Jehn

Drehbuch: Janosch Kosack

Bildgestaltung: Sten Mende

Licht: Henning Blum

Szenenbild: Iris Trescher-Lorenz

Kostümbild: Sabine Bockmeyer

Maske: Tanja Adams , Yasmin Iqbal

, Casting : Liza Stutzky

: Musik: Christoph M. Kaiser , Julian Maas

, Ton: Maarten van de Vort

Montage: Isabel Meier

Herstellungsleitung: Martin Hämer

Produktionsleitung: Benedikt Maurer , Jonas Sicherling ( ARD Degeto)

, Sicherling ( Degeto) Produzenten: Uwe Schott , Eric Bouley , Christopher Sassenrath

, , Producer:innen: Martin Kosok , Josephine Blume

, Redaktion: Claudia Grässel , Patrick Noel , Simon Christoph Pellander (alle ARD Degeto)

Gedreht wurde von 6. Juni bis 4. Juli 2023 in Hamburg und Umgebung. Eine Produktion der X Filme Creative Pool GmbH im Auftrag der ARD Degeto Film für die ARD.

Handlung von "Mordnacht": Worum dreht sich der Krimi?

Es folgen Spoiler zur Handlung des Krimis: Gabriel Panski, einst ein arroganter Schnösel, kehrt in sein Heimatdorf Heiterstorf zurück, um wieder akzeptiert zu werden. Zu seinem eigenen Erstaunen stellt er fest, dass er als Held gefeiert wird. Das Problem: Er kann sich an nichts erinnern. Die Lobpreisungen beziehen sich auf den Mord an einem Immobilienhai, der das idyllische Dorf kaufen wollte. Während Panski verzweifelt versucht, seine Unschuld zu beweisen, will Kommissarin Winter ihn zu einem Geständnis bringen. Obwohl die Spuren zu Panski führen, stellt sich heraus, dass das Indizien-Puzzle manipuliert wurde. Zusammen mit Kommissarin Winter versucht er schließlich, die Wahrheit aufzudecken und stößt dabei auf eine Verschwörung und einen Seitensprung seiner Frau Anna. Regisseurin Friederike Jehn hat eine ungewöhnliche Krimikomödie mit tragikomischen Untertönen inszeniert.

Übertragung von "Mordnacht" im TV oder Stream

Die Fans des herkömmlich-linearen Fernsehens können "Mordnacht" ganz normal zur angegebenen Sendezeit im Ersten verfolgen. Keine Zeit, keine Lust, was anderes vor? Auch kein Problem: Die Mediathek der ARD hält den Krimi noch eine ganze Weile für Sie zum Streamen bereit.

Gibt es eine Wiederholung von "Mordnacht"?

Wie im vorigen Absatz schon erwähnt: Die Mediathek der ARD ist Ihnen jederzeit zu Diensten. Gratis sogar, wenn Sie den Rundfunkbeitrag mal für eine Weile ausblenden.

Darüber hinaus gibt es auch eine Wiederholung im linearen TV: In der Nacht nach der Erstausstrahlung gibt es "Mordnacht" noch einmal in der ARD zu sehen.