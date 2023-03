"Der Bachelor" 2023: David Jackson will Liebe statt Reichweite

Wer ist der Junggeselle, der als "Bachelor" 2023 auf der Suche nach der einen Frau Rosen verteilt? Wir stellen den Mann vor.

Mehrere Frauen buhlen um die Aufmerksamkeit eines Mannes, der seine Gunst mittels Blumen an die Damen verteilt: Neue Sendetermine der 13. Staffel vom "Bachelor" gibt es auch im Jahr 2023. Informationen über den allein stehenden Mann, der in der Übertragung vom "Bachelor" 2023 im Zentrum steht, sind schon vorab reichlich vorhanden: Der "Bachelor" heißt David Jackson.

Seit nunmehr 13 Staffeln suchen Junggesellen auf RTL nach der Frau fürs Leben, das Schema ist dabei stets gleich geblieben: Die 23 Kandidatinnen kämpfen um den "Bachelor", der sich in den einzelnen Folgen auch immer gegen mindestens eine Frau entscheiden muss. Wer keine Chancen bei dem Junggesellen hat, bekommt keine Rose.

Doch wer ist der Mann, der 2023 den "Bachelor" verkörpert? Wir stellen Ihnen David Jackson ausführlich vor.

Wer ist der "Bachelor" 2023? David "Dee" Jackson vorgestellt

Starten wir mit ein paar Zahlen: 32-Jahre alt, vier Beziehungen, seit drei Jahren Single, zwei Schwestern 182.000 Follower auf Instagram - und auf der Suche nach der einen Frau. David "Dee" Jackson kommt ursprünglich aus Stuttgart und ist Halb-US-Amerikaner. Bevor er sein Geld als Model und Content Creator verdiente, hat Jackson Versicherungskaufmann gelernt.

Über sich selbst sagt der diesjährige "Bachelor", dass er feinfühliger und empathischer als andere Männer sei. Das führt er auf drei Frauen in seinem Leben zurück: Seine Mutter, seine ältere Schwester und seine Zwillingsschwester.

Lassen wir den Mann selbst zu Wort kommen: Jackson hat sich bereits vorab zur Sendung im Internet vorgestellt.

Was macht der "Bachelor" 2023 beruflich?

Gelernt hat Jackson Versicherungskaufmann, doch inzwischen lebt der "Bachelor" von seinen Aufträgen als Model und seinem Einkommen als Content Creator.

Das ist das Instagram-Profil vom "Bachelor" 2023

Wer sich als Content Creator verdingt, braucht natürlich auch ein Profil, auf dem der Content veröffentlicht werden kann. So kann man sich auch einen ersten Eindruck von Jackson verschaffen: Wie tickt der "Bachelor" 2023 so und wie sieht sein Alltag aus?

Das ist das Instagram-Profil vom "Bachelor" 2023:

Wie stellt sich der "Bachelor" 2023 seine Traumfrau vor?

Auf jeden Fall sollte die Frau "wissen, was sie im Leben will." Dazu gehört für den "Bachelor" auch Sport, wie Jackson sagt: "Sport hat für mich auch etwas mit Selbstliebe zu tun. Man bringt dem eigenen Körper damit ein Stück Dankbarkeit entgegen." Doch auch Freiraum und unterschiedliche Interessen sind für den "Bachelor" wichtig. "Es ist schön, wenn man Interessen teilt. Aber Liebe bedeutet auch, dass beide in einer Partnerschaft weiterhin Raum haben, den Dingen nachzugehen, die sie erfüllen. So kann man voneinander lernen und sich auch selbst neu kennenlernen."

Auch von der TV-Show-Erfahrung erhofft sich der "Bachelor", neue Facetten seiner eigenen Persönlichkeit zu entdecken. Gleichzeitig ist es ihm wichtig, dass "sie [die Kandidatinnen] dabei sind, um sich zu verlieben - und keine anderen Absichten haben. Es ist völlig legitim, wenn jemand mehr Reichweite möchte. Aber bitte nicht auf Kosten meiner Gefühle."

