Katy Karrenbauer bricht bei "Promi Big Brother" 2022 wegen ihrer Vergangenheit in Tränen aus

Die "Promi Big Brother"-Kandidaten Katy Karrenbauer berichtet unter Tränen von einem prägenden und traurigen Erlebnis aus ihrer Vergangenheit.

Promi Big Brother, so wie auch andere Reality-TV-Formate, sind ja bekannt dafür, dass die Kandidaten einen Seelenstriptease hinlegen und Dinge aus ihrer Vergangenheit beichten oder erzählen. Nach einer Bulimie-Beichte von Doreen Steinert berichtet nun auch Katy Karrenbauer aus ihrer Vergangenheit.

"Promi Big Brother" 2022: Katy Karrenbauer erzählt von letztem Moment mit ihrer Stiefmutter

Dass "Promi Big Brother"-Kandidatin Katy Karrenbauer den Großteil ihres Lebens keinen Kontakt zu ihrem Vater hatte, ist bekannt. Doch wie es dazu kam, dass die ehemalige "Frauenknast"-Darstellerin ihren Vater wieder regelmäßig sieht, erzählt sie im "Promi Big Brother"-Container, beziehungsweise in der "Garage", in der sie sich gerade befindet. Hier vertraut sie sich Jörg Knör an und erzählt von den schlimmen letzten Tagen ihrer Stiefmutter, die an Krebs erkrankt war und auch warum sie 50 Jahre lang keinen Kontakt mit ihrem Vater hatte.

"Promi BB": Darum hatte Katy Karrenbauer 50 Jahre lang keinen Kontakt zu ihrem Vater

"Ich habe ihn mit sieben Jahren auf frischer Tat ertappt und habe ihn verraten. Er hat meine Mutter betrogen und ich habe ihn verraten. Daraufhin trennten sich meine Eltern", leitet Karrenbauer die Geschichte aus ihrer Vergangenheit ein. "Er war 50 Jahre nicht da, hat sein Leben gelebt, war zwischendrin auch echt ein echtes Arschloch ...", erzählt sie weiter im Promi-BB-Haus. "Der war einfach gar kein Vater, er war nicht da und er war auch nicht ansprechbar. Ich hatte nie das Gefühl, dass er mich liebt", erklärt sie weiter. Das änderte sich allerdings als ihr Vater an Demenz und seine neue Frau unheilbar an Krebs erkrankte, da ihr Vater sich wegen seiner eigenen Krankheit nicht um seine Frau kümmern konnte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Obwohl sie kein gutes Verhältnis zu ihrer Stiefmutter und ihrem Vater hatte, packte Katy ihre Sachen und beschloss den beiden so gut es ging zu helfen, obwohl sie sich zuvor nie um Katy gekümmert hatten. Dennoch zögerte Karrenbauer keine Sekunde: "Ich konnte das auch gar nicht anders."

Katys Stiefmutter bat sie daher nach einer Operation - ihrer letzten Operation - noch bei ihr zu bleiben. "Wir hatten viele schreckliche Momente. Aber die letzten Worte, die ich mit ihr sprach, da dachte sie nicht an sich. Sie sagte nur, was wird aus deinem Vater?", erzählt Katy während ihr die Tränen kommen, "Ich sagte ihr: Mach dir keinen Kopf, wenn der Papa möchte, dann nehme ich ihn mit nach Berlin. Das verspreche ich dir." Das waren Katy Karrenbauers letzte Worte mit ihrer Stiefmutter, denn nur zwei Tage nach diesem Gespräch starb die Lebensgefährtin ihres Vaters.

"Promi BB" 2022: Katy Karrenbauer weinte so viel wie noch nie in ihrem Leben zuvor

Die Schauspielerin hielt Wort und kümmerte sich nach dem Tod der Stiefmutter um ihren Vater und lud ihn ihr Leben ein, auch wenn das nicht leicht war. "Es war so schwer, meinem Vater zu erklären, dass sie nicht mehr da ist", so die Kandidatin. Doch nicht nur das, auch das Haus musste sie für ihren Vater verkaufen. "Ich habe so viel geweint, wie in meinem Leben nicht", gesteht Karrenbauer. Aber es hatte auch etwas Gutes, sie lernt ihren Vater seit dem besser kennen, "wir sind best friends", so die Schauspielerin. "Es geht darum zu Lebzeiten Dinge zu klären und zu verzeihen und nicht zu warten, denn irgendwann ist einer weg und dann kann man das nicht mehr klären." Kats Worte berührten auch ihren Promi-Big-Brother-Mitkandidaten Jörg Knör, dem ebenso bei der Erzählung die Tränen kamen.

Alle Folgen von "Promi Big Brother" und die Wiederholungen gibt es jeden Tag bei Sat.1 oder auf Joyn zu sehen. Im Anschluss an die Live-Übertragung folgt "Promi Big Brother – Die Late Night Show" mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel.