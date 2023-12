"Promi Big Brother" 2023: Wer ist raus in Folge 13?

Das Finale von "Promi Big Brother" 2023 ist zum Greifen nah und auch in Folge 13 musste sich wieder ein Kandidat verabschieden. Alle Infos zur Folge finden Sie hier.

Auch in Folge 13 muss wieder ein Kandidat aus dem " Promi Big Brother"-Haus die Koffer packen. Es steht nur noch eine Folge vor dem Finale an und das Feld wird immer kleiner. Am Montag, dem 4. Dezember 2023, endet die Zeit im Haus dann endgültig. Was ist passiert in Folge 13? Wer ist raus und wer hat weiterhin die Chance auf den Sieg? Alle wichtigen Infos zur aktuellen Folge finden Sie hier.

"Promi Big Brother" 2023: Wer ist raus am 2. Dezember 2023?

Schon am Montag, dem 4. Dezember 2023, steht das Finale von "Promi Big Brother" 2023 an. So kurz vor dem Ende möchte natürlich niemand mehr das Haus verlassen, schließlich sind die 100.000 Euro Preisgeld zum Greifen nah. Einen weiteren Kandidaten trifft es in der Folge vom 2. Dezember trotzdem. Am Samstag muss Dominik Stuckmann seine Koffer packen und das Haus endgültig verlassen. Er und Peter wurden von den Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen nominiert. Im Blitz-Voting sieht es dann aber schlecht für Dominik aus. Er verabschiedet sich mit einer emotionalen Botschaft und sagt er habe im Container gelernt, was ihm wirklich ist.

Dominik Stuckmann kommt gebürtig aus Frankfurt am Main und ist vor allem als " Der Bachelor" aus dem Jahr 2022 bekannt. Dort lernte er auch seine Partnerin Anna kennen, mit der er bis heute zusammen ist. Im Alter von 31 Jahren schlug er eine Karriere als IT-Experte ein, wobei er sich auch in Immobilienprojekten engagiert und Start-ups berät und investiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Wer ist raus bei "Promi Big Brother" 2023?

In den letzten Tagen und Wochen mussten bereits einige Bewohner das Haus des großen Bruders wieder verlassen. In den ersten fünf Folgen der Staffel musste niemand gehen, danach wurde die Gruppe von Tag zu Tag kleiner. Hier finden Sie einen Überblick über alle ausgeschiedenen Kandidaten:

Patricia Blanco

Magier Philo

Jürgen Milski

Ron Bielecki

Manuela Wisbeck

Iris Klein

Dominik Stuckmann

"Promi Big Brother" 2023: Wer ist weiter dabei?

Alle Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2023 möchten gewinnen und vor allem auch die 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen. Wer das sein wird, entscheidet sich dann am 4. Dezember. Diese Kandidaten haben weiterhin die Chance auf den Sieg:

Peter Klein

Yeliz Koc

Paulina Ljubas

Dilara Kruse

Matthias Mangiapane

Marco Strecker

Wann läuft die nächste Folge von "Promi Big Brother" 2023?

Es gibt nur noch eine Folge bis zum Finale am Montag, dem 4. Dezember 2023. Die Zuschauer können das Geschehen in der täglichen TV-Zusammenfassung anschauen. Hier finden Sie einen Überblick über die nächsten Sendetermine.

Lesen Sie dazu auch

Sonntag, 3. Dezember 2023, 22.15 Uhr

Montag, 4. Dezember 2023, 20.15 Uhr (Finale)

In diesem Jahr gibt es außerdem eine Neuheit. Die Zuschauer können die Promis in einem 24-Stunden Livestream auf Joyn verfolgen. Selbst für die TV-erfahrenen Promis ist das eine neue und ungewohnte Situation.

Die bisherigen Gewinner bei "Promi Big Brother"

Im Jahr 2013 lief die erste Staffel von "Promi Big Brother". Seit dem ist das Format fester Teil der deutschen Fernsehlandschaft. Hier finden Sie eine Übersicht über alle bisherigen Gewinner bei "Promi Big Brother":