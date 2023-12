"Promi Big Brother" 2023: Wer ist raus in Folge 14 am 3. Dezember?

Wer ist raus bei "Promi Big Brother" 2023 nach Folge 14, die gestern am 3. Dezember lief? Und welche Kandidaten stehen im Finale? Hier bekommen Sie die Infos.

Heute Abend läuft das Finale der aktuellen Staffel von " Promi Big Brother" 2023. Seit der gestrigen Folge am 3. Dezember 2023 stehen nun auch die Finalisten für den heutigen Abend fest. Wer ist dabei und wer musste ganz kurz vor der Ziellinie und damit auch kurz vor den 100.000 Euro Preisgeld seine Koffer packen? Alle Infos zur gestrigen Folge lesen Sie hier.

"Promi Big Brother" 2023 gestern: Wer ist raus am 3. Dezember 2023?

Am 3. Dezember 2023 lief die letzte Folge vor dem Finale von "Promi Big Brother" 2023. So kurz vor dem Ende wird das Feld immer kleiner und wieder muss ein Kandidat beziehungsweise eine Kandidatin das Haus verlassen. Nach einer offenen Nominierung trifft es schließlich Dilara Kruse. Wie immer sorgen die Nominierungen für Gesprächsstoff, wobei es in dieser Staffel noch recht ruhig zuging. Dilara verabschiedet sich mit emotionalen Worten aus dem Haus. Sie werde vor allem Yeliz Koc vermissen. Mit ihrer Rauswahl muss sich Dilara nicht nur von ihren Mitbewohnern verabschieden, sondern auch von den 100.000 Euro Preisgeld.

Kurze Infos zu Dilara Kruse: Zusammen mit Ehemann Max Kruse lebt sie in Berlin und gemeinsam haben sie den YouTube Kanal "Die Kruses", auf dem sie über Fußball und ihre Beziehung sprechen. Die mittlerweile 32-Jährige hat Max Kruse im Jahr 2020 kennengelernt und 2021 geheiratet.

Wer ist raus bei "Promi Big Brother" 2023?

Mit der gestrigen Entscheidung stehen nun auch die Finalisten von der elften Staffel "Promi Big Brother" fest. Nachdem die Bewohner in den ersten fünf Folgen noch verschont wurden und niemand das Haus verlassen musste, ging es danach recht schnell. Hier finden Sie alle ausgeschiedenen Kandidaten auf einen Blick:

Patricia Blanco

Magier Philo

Jürgen Milski

Ron Bielecki

Manuela Wisbeck

Iris Klein

Dominik Stuckmann

Dilara Kruse

"Promi Big Brother" 2023: Wer sind die Finalisten?

Fünf Kandidaten und Kandidatinnen stehen im Finale von "Promi Big Brother" 2023. Sie alle haben die letzten zwei Wochen Dauerüberwachung durchgehalten und möchten jetzt den Sieg mit nach Hause nehmen. Neben den üblichen TV-Ausstrahlungen auf Sat.1 gab es in diesem Jahr nämlich eine Neuheit. Auf Joyn wurde ein 24-Stunden Livestream aus dem Haus übertragen. Auch für die Promis, die normalerweise an Kameras gewöhnt sind, ist das eine ungewohnte Situation. Diese fünf Kandidaten haben die Herausforderung gemeistert und stehen im Finale:

Peter Klein

Yeliz Koc

Paulina Ljubas

Matthias Mangiapane

Marco Strecker

Wann läuft das Finale von "Promi Big Brother" 2023?

Auf das Finale müssen die Zuschauer und Zuschauerinnen nicht lange warten. Bereits heute Abend wird sich entscheiden, wer "Promi Big Brother" 2023 gewinnen wird. Am Montag, dem 4. Dezember 2023, wird das Finale auf Sat.1 übertragen. Los geht es um 20.15 Uhr.

Eines haben Peter Klein, Yelic Koc, Paulina Ljubas, Matthias Mangiapane und Marco Strecker gemeinsam: Sie alle wollen sich in die Liste der Gewinner von "Promi Big Brother" 2023 einreihen: