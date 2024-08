„Promi Big Brother“ 2024: Start und Sendetermine von Staffel 12

Das Reality-TV-Format „Promi Big Brother“ bekommt eine weitere Staffel. Es handelt sich dabei bereits um Staffel 12 der Sendung, deren Konzept recht simpel ist: Zwölf Promis werden für zwei Wochen in einen Container gesperrt und während ihres Aufenthalts 24 Stunden am Tag von zahlreichen Kameras beobachtet. Zudem müssen sie verschiedene Challenges oder Spiele meistern. Die Bewohner entscheiden untereinander, wer auf die „Exit-Liste“ kommt, von welcher dann wiederum die Zuschauer wählen, wer das Haus verlassen muss. Wer zuletzt übrig bleibt, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Die Dauerüberwachung, das Zusammenleben auf engstem Raum mit den anderen, Schlaf- und Lebensmittelmangel sowie die Tatsache, dass keinerlei Verbindung zur Außenwelt besteht, hat in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Promi dazu gebracht, freiwillig das Handtuch zu werfen. Neben „Promi Big Brother“ gibt es auch eine Variante der Sendung für nicht prominente Teilnehmer.

Wann genau startet Staffel 12 von „Promi Big Brother“ und wie lauten die Sendetermine? Sind die Bewohner bereits bekannt? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie.

„Promi Big Brother“ 2024: Start von Staffel 12

Allzu lange müssen sich eingefleischte Fans des Formats nicht mehr gedulden: Bereits am 7. Oktober 2024 läuft die erste Folge der zwölften Staffel von „Promi Big Brother“ auf SAT.1. Dieser Termin fällt auf einen Montag. Ab diesem Datum gibt es zwei Wochen lang jeden Abend eine neue Folge der Sendung im TV zu sehen.

Das sind die Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2024

Wie bereits erwähnt, startet Staffel 12 am 7. Oktober 2024. Anschließend geht es zwei Wochen lang täglich mit neuen Folgen weiter. Zu welcher Uhrzeit die einzelnen Episoden im TV ausgestrahlt werden, ist Stand jetzt (August 2024) allerdings noch nicht bekannt. Sobald sie vorliegen, werden die entsprechenden Informationen hier ergänzt.

Die Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2024 im Überblick:

Folge 1: 7. Oktober 2024, SAT.1/Joyn

Folge 2: 8. Oktober 2024, SAT.1/Joyn

Folge 3: 9. Oktober 2024, SAT.1/Joyn

Folge 4: 10. Oktober 2024, SAT.1/Joyn

Folge 5: 11. Oktober 2024, SAT.1/Joyn

Folge 6: 12. Oktober 2024, SAT.1/Joyn

Folge 7: 13. Oktober 2024, SAT.1/Joyn

Folge 8: 14. Oktober 2024, SAT.1/Joyn

Folge 9: 15. Oktober 2024, SAT.1/Joyn

Folge 10: 16 Oktober 2024, SAT.1/Joyn

Folge 11: 17. Oktober 2024, SAT.1/Joyn

Folge 12: 18. Oktober 2024, SAT.1/Joyn

Folge 13: 19. Oktober 2024, SAT.1/Joyn

Folge 14: 20. Oktober 2024, SAT.1/Joyn

„Promi Big Brother“ 2024: Staffel 12 live im TV und Stream

Da Staffel 12 von „Promi Big Brother“ 2024 im SAT.1 ausgestrahlt wird, gibt es die neuen Folgen kostenlos im Free-TV zu sehen. Zudem stehen sie auch auf der sendereigenen Streaming-Plattform Joyn zur Verfügung, wo sie jederzeit abgerufen werden können. Das Basisangebot von Joyn ist kostenlos. Wie in den vorherigen Staffeln von „Promi Big Brother“ wird es auch zu Staffel 12 einen 24-Stunden-Live-Stream geben, der als Live-TV-Channel bei Joyn+ verfügbar ist.

Das sind die Moderatoren von „Promi Big Brother“ 2024

Bereits seit 2018 führen Marlene Lufen und Jochen Schropp die Zuschauer als Moderations-Duo durch die Reality-TV-Show. Zumindest vorerst wird sich daran auch nichts ändern: Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ im Oktober wird ebenfalls von den beiden moderiert.

Wer sind die Teilnehmer bei „Promi Big Brother“, Staffel 12?

Bislang wurde von offizieller Seite noch keine vollständige Teilnehmerliste bekanntgegeben. Lediglich drei Bewohner des Big-Brother-Containers stehen bereits fest: Reality-Star Mike Heiter, Ex-Nationalspieler Max Kruse und „Tatort“-Ermittlerin Mimi Fiedler sind in der neuen Staffel mit dabei. Die übrigen prominenten Kandidaten werden hier aufgelistet, sobald ihre Namen vom Sender veröffentlicht wurden.