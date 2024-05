GNTM 2024: Wer ist raus nach Folge 15 am 23. Mai 2024?

Bei "Germany's Next Topmodel" sucht Heidi Klum aktuell wieder nach den nächsten Supermodels. Doch wer ist raus nach Folge 15 am 23. Mai 2024?

In Folge 15 von GNTM am 23. Mai 2024 stand ein altbekannter Bestandteil einer jeden Topmodel-Staffel an, der für gewöhnlich für Drama unter den Teilnehmenden der Castingsendung sorgt: Das Nacktshooting - natürlich alles nur so nackt, wie es das deutsche Primetime-Fernsehen erlaubt. Emotional die Hosen runterlassen mussten die Kandidatinnen und Kandidaten bei GNTM 2024 am Ende trotzdem, schließlich hatten sie sich dem harten Urteil der GNTM-Jury 2024 zu stellen. Wer ist weiter nach Folge 15 und wer ist raus?

Wer ist in Folge 15 von GNTM 2024 rausgeflogen?

In Folge 15 wurden also die Hüllen fallen gelassen - das Nacktshooting stand an. So richtig nackt war das natürlich nicht, schließlich trugen die Models durchsichtige Kunststoffbekleidung und hautfarbene Unterhosen. Mit diesem knappen Outfit mussten sie sich dann in einem Wasserbecken in Szene setzen. Außerdem gab es in Folge 15 noch Jobs für die italienische Deodorant-Marke Borotalco und Rollen in einem Musikvideo der österreichischen ESC-Sängerin Katleen zu ergattern.

Letzteres gelang Kandidat Marvin zwar - beim Nackshooting kam er nach Meinung von Heidi Klum allerdings nicht so gut weg: "Deine Unsicherheit konntest du beim Shooting nicht ausblenden. Ich hab keine Energie gefühlt bei dir heute", sagt sie in der Entscheidung zu Marvin. Gemeinsam mit Kadidja musste er um sein Weiterkommen bangen. Am Ende entschied sich Heidi gegen Marvin, der bisher als einer ihrer Favoriten gehandelt wurde. Marvin ist damit raus nach Folge 15 von GNTM 2024.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Wer ist raus bei GNTM 2024?

"Germany's Next Topmodel" steuert aufs Finale zu und die Kandidatinnen und Kandidaten werden dementsprechend immer weniger. Hier ist die Übersicht über alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Verlauf von Staffel 19 bisher ausgeschieden sind.

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

Leon (raus in Folge 2)

Nikita (raus in Folge 3)

Greta (raus in Folge 3)

Djoss (raus in Folge 3)

Ellen-Sofie (raus in Folge 3)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Michael (raus in Folge 3)

Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

Akim (raus in Folge 3)

Vivien (raus in Folge 3)

Pitzi (raus in Folge 3)

Vanessa (raus in Folge 4)

Tracy (raus in Folge 4)

Yanik (raus in Folge 4)

Bao-Huy (raus in Folge 4)

Marcia (raus in Folge 5)

Lilian (raus in Folge 5)

Felice (raus in Folge 5)

Franz (raus in Folge 6)

Livingsten (raus in Folge 6)

Leoni (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Alexandra (raus in Folge 7)

Max (raus in Folge 7)

Felix (raus in Folge 10)

Yusupha (raus in Folge 10)

Dominik (raus in Folge 10)

Nuri (raus in Folge 10)

Jana (raus in Folge 10)

Lilli (raus in Folge 10)

Maximilian (raus in Folge 11)

Mare (raus in Folge 11)

Lydwine (raus in Folge 12)

Lucas (raus in Folge 12)

Stella (raus in Folge 13)

Dominic (raus in Folge 13)

Aldin (raus in Folge 14)

Sara (raus in Folge 14)

Marvin (raus in Folge 15)

Wer ist weiter dabei nach Folge 15 von GNTM 2024?

Marvin ist nun raus - aber welche männlichen Kandidaten sind noch im Rennen?

Armin (27) aus Durach

Frieder (25) aus Berlin

Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Berlin

Luka (24) aus Frankfurt

In Folge 15 musste sich keine der weiblichen Teilnehmerinnen verabschieden. Für diese Kandidatinnen geht GNTM 2024 also weiter:

Lesen Sie dazu auch

Fabienne (20) aus Solingen

Kadidja (21) aus Wien

Lea (24) aus Düsseldorf

Xenia (23) aus Hof

Grace (24) aus Düsseldorf

Wiederholung von Folge 15: GNTM vom 23. Mai 2024 nachschauen

Sie wollen sich nochmal mit eigenen Augen davon überzeugen, ob Marvins Leistung wirklich sein Ausscheiden gerechtfertigt hat? Kein Problem, es gibt schließlich mehrere Möglichkeiten, die Folge 15 von GNTM im Nachgang nochmal anzusehen. Zum einen gibt auf dem Sender Sixx einen Tag später (also freitags) immer eine Wiederholung der aktuellen Folgen von GNTM; Startzeit ist hier 20.15 Uhr. Eine andere Option bietet der sendereigenen Streamingservice Joyn, denn hier kann man alle Folge von GNTM auch nach der TV-Ausstrahlung ansehen. Auch Folgen aus älteren Staffeln von GNTM gibt es hier zum Abruf.

Nächste Sendetermine von GNTM 2024

Mittlerweile stehen nur noch zwei reguläre Sendetermine von GNTM an, bevor es am 13. Juni ins Finale geht; die nächste Übertragung von GNTM im TV läuft am Donnerstag, 30. Mai 2024. Zu sehen gibt es die neue Ausgabe wie immer auf dem Model-Haussender ProSieben.