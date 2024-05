"Sing meinen Song" 2024: Wer sind die Teilnehmer in Staffel 11?

Die Teilnehmer von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2024: Hier erfahren Sie, welche Musiker in Staffel 11 dabei sind und wer der Gastgeber ist.

2014 feierte " Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" seine Premiere im Fernsehen und ist seitdem bei den Zuschauern beliebt. Die neuen Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" werden wöchentlich seit dem 23. April 2024 auf VOX übertragen. Pop-Sänger und Songwriter Johannes Oerding ist auch in diesem Jahr der Gastgeber der Show.

Das Konzept der Sendung ist simpel: Musikerinnen und Musiker unterschiedlicher Musikrichtungen kommen zusammen und singen gegenseitig ihre Lieder. In der Dokumentationsreihe "Die Story" begleitet VOX die Musikerinnen und Musiker auch in der 11. Staffel nach ihrem Tauschkonzert-Abend in persönlichen Augenblicken und dokumentiert ihre Karrieren sowie ihr Leben.

Sie möchten wissen, wer bei der Show mit dabei ist? Hier finden Sie einen Überblick und eine Vorstellung der Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2024.

Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2024 im Überblick

"Juli"-Frontfrau Eva Briegel

Soul-Sängerin Joy Denalane

Rapper Eko Fresh

"Broilers"-Frontmann Sammy Amara

Pop-Sänger Emilio

Singer-Songwriter Tim Bendzko

Rock-Legende Peter Maffay als Special Guest

als Special Guest Gastgeber Johannes Oerding

"Sing meinen Song" 2024: Teilnehmer in Staffel 11 vorgestellt

Neben dem Moderator Johannes Oerding stehen sechs weitere Künstler und Künstlerinnen in der 11. Staffel von "Sing meinen Song" vor der Kamera. Hier finden Sie eine kurze Vorstellung der Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2024 basierend auf den Infos von Vox.

Eva Briegel

Eva Briegel ist deutsche Musikerin und Sängerin, bekannt als Frontfrau der Band "Juli" aus Gießen. Sie wurde am 3. Dezember 1978 in Leonberg (Baden-Württemberg) geboren. Während ihrer späten Schuljahre war sie bereits Mitglied in verschiedenen Bands und Projekten und hegte Interesse an einer musikalischen Laufbahn. Durch die Vermittlung des Musikverlags Goodwell Music stieß sie 2000 zur Band Sunnyglade, die auf der Suche nach einer neuen Sängerin als Ersatz für Miriam Adameit war. Eva Briegel nahm die Gelegenheit an und übernahm fortan die Rolle der Frontfrau der Band, die sich später im Jahr 2001 in "Juli" umbenannte.

Joy Denalane

Joy Maureen Denalane ist eine Soul- und R&B-Sängerin. Sie macht Arrangements mit angloamerikanischer und afrikanischer Musik vereint mit deutschen Texten. Sie wurde am 11. Juni 1973 in West-Berlin geboren und ist die Tochter eines Südafrikaners und einer Deutschen. Seit ihrer Jugend widmet sie sich ihrer Musikkarriere. Schon bei ihrem Debütalbum war es ihr wichtig, ihre südafrikanischen Wurzeln widerzuspiegeln. In diesem Prozess erhielt sie Unterstützung von ihrem Freund und Produzenten Max Herre sowie den Co-Produzenten Don Philippe, Frank Kuruc, Tommy Wittinger und Tom Krüger. Zwischen August und September 2014 nahm Joy Denalane Platz in der Jury der Castingshow "Rising Star" auf RTL.

Eko Fresh

Eko Fresh, bürgerlich Ekrem Bora, wurde am 3. September 1983 in Köln geboren. Er ist deutscher Rapper und Inhaber des Independent-Labels German Dream. Eko Fresh startete seine Rapkarriere im Alter von 15 Jahren und knüpfte zwei Jahre später Kontakt zu dem Rapper Kool Savas, der ihn nach Berlin einlud. Im Dezember 2001 brachte Eko Fresh seine erste EP (Extended Play) "Jetzt kommen wir auf die Sachen" heraus, die von der Produzentin Melbeatz über das Label Royal Bunker produziert wurde. Im Jahr 2021 arbeitete er gemeinsam mit dem Rapper MoTrip an einer neuen Version des Hits "Millionär" für das Album "Krone der Schöpfung" der Prinzen mit.

Sammy Amara

Sammy Amara, geboren am 22. Juni 1979 in Düsseldorf, ist der Sänger, Frontmann und Songwriter der deutschen Oi- und Punkrock-Band "Broilers". Sammy Amaras Vater kam in den 1960er Jahren aus dem Irak nach Deutschland. Sammy Amara wuchs im südlichsten Stadtteil Hellerhof in Düsseldorf auf. Im Jahr 1992 schloss er sich mit Andreas Brügge (Schlagzeug) zusammen, um seine erste Band zu gründen, die später im Jahr 1994 den Namen "Broilers" annahm. In ihren Liedtexten nehmen Sammy Amara und die "Broilers" auch politisch Stellung, indem sie sich gegen Faschismus und Antisemitismus aussprechen.

Emilio

Emilio Sakraya Moutaoukkil, bekannt unter seinem Künstlernamen Emilio, ist ein deutscher Schauspieler und Musiker. Er wurde am 29. Juni 1996 in Berlin geboren. Bereits seit seinem neunten Lebensjahr ist er als Schauspieler in Filmproduktionen tätig und feierte sein Debüt im Jahr 2005 in einem Werbefilm mit dem Titel "Kinder erzählen". Im Sommer 2020 spielte er die Hauptrolle im Kinofilm "Die Rettung der uns bekannten Welt", dessen Regie von Til Schweiger übernommen wurde. Im Mai 2016 brachte er seine erste Single "Down by the Lake" unter seinem Vornamen heraus. Sein Debütalbum "Roter Sand" wurde am 18. September 2020 auf Jive Records veröffentlicht.

Tim Bendzko

Tim Bendzko, geboren am 9. April 1985 in Ost-Berlin, ist ein deutscher Singer-Songwriter, der 2011 durch seine Single "Nur noch kurz die Welt retten" bekannt wurde. Im Jahr 2009 nahm Tim Bendzko am Talentwettbewerb "Söhne gesucht" der Söhne Mannheims teil und war dabei erfolgreich. Zusammen mit der Gruppe trat er vor 20.000 Zuschauern in der Berliner Waldbühne auf. Kurz darauf unterzeichnete er einen Plattenvertrag bei Sony Music Entertainment. Seinen musikalischen Durchbruch erlebte er im Juni 2011 mit seinem Debütalbum "Wenn Worte meine Sprache wären". In der ersten Staffel von "The Voice Kids", dem Spin-Off von "The Voice of Germany", war er Juror neben Lena und Henning Wehland.

Peter Maffay

Peter Maffay wurde am 30. August 1949 in Brașov in der Volksrepublik Rumänien geboren. Er ist ein deutscher Sänger, Gitarrist, Komponist und Musikproduzent. Am Anfang seiner Karriere wurde er durch Schlager bekannt, doch er wechselte später zum Deutschrock. Er ist außerdem ein Miterfinder der Zeichentrickfigur namens Tabaluga. Neben seiner musikalischen Karriere engagiert sich Maffay auch gesellschaftlich und politisch. Seine Lieder handeln teilweise über Themen wie Kriege und Umweltproblemen. Bei "Sing meinen Song" 2024 tritt er als Gast auf.